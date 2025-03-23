«Идут переговоры». Кто обеспечит мир на Украине после перемирия?

Чем громче разговоры о перемирии и урегулировании украинского конфликта, тем сильнее Лондон пытается пропихнуть свою идею развернуть на Украине так называемую миротворческую миссию. Британская газета The i Paper на днях сообщила, что в состояние повышенной готовности приведены специальные подразделения Великобритании. Дескать, они будут участвовать в миротворческой операции. Но пойдет ли на это Москва? Большой вопрос.

Вопрос миротворцев на Украине По информации газеты, решение Лондона связано с «приближением соглашения о прекращении огня». Журналисты сослались на два источника, которые рассказали, что военные стратеги Британии получили указание организовать подготовку подразделений спецназа к мобилизации на территории Украины. Еще на прошлой неделе в центр военного планирования Великобритании, известный как Постоянный объединенный штаб (PJHQ), направили указания о начале процедуры развертывания персонала и материальных ресурсов. Эти приказы коснулись как действующих, так и резервных подразделений спецназа, которым нужно привести военное оборудование в полную готовность. «Спецназ не нуждается в одобрении парламента для проведения операций и регулярно действует в регионах, где Великобритания официально не вовлечена в конфликт. Их задачи включают сбор информации, разведку и спасение похищенных людей. Спецназ Великобритании — это подразделения особой воздушной службы и особой лодочной службы (SAS и SBS). Они в действительности наделены более широкими полномочиями, в отличие от других подразделений ВС Великобритании», — отметил Telegram-канал «Архангел спецназа».

Фото: Sgt. Dylan Chagnon/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В то же время, как отметили журналисты Bloomberg, в «миротворческие» силы на Украине войдут не только наземные войска, но и авиация, и флот союзников. В НАТО сейчас обсуждают вопрос размещения самолетов, их дозаправки и обслуживания, их сочетания с соединениями, которые предлагают другие союзники по альянсу. Ожидается, что британские и французские миротворцы разместятся в ключевых украинских городах, портах и на объектах критической инфраструктуры. В Черном море будут стоять патрульные корабли и минные тральщики. И еще: после того как прозвучала идея о размещении на Украине не только пехоты, но и авиации и флота, в The Daily Telegraph всплыл бывший контрадмирал Королевского флота Крис Пэрри. Он напомнил, что у Великобритании есть субмарины с баллистическими ракетами Trident II (D5), и сразу заявил, куда эти ракеты нацелены. «Одна подводная лодка Trident способна очень быстро испепелить 40 российских городов. Это должно заставить любого мирового лидера бояться», — заявил он. Какие-то странные миротворцы получаются.

Фото: Chief Petty Officer David Holmes/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Последний шаг Европа активно прорабатывает и с 90%-ной вероятностью реализует сценарий ввода своих вооруженных сил на Украину. Начинаются военные учения в Румынии, в которых французы будут отрабатывать развертывание боевых порядков. Это пройдет в направлении Николаева и Одессы. Затем учения перерастут в общеевропейские учения НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник») 2025.

Фото: Juliane Sonntag/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Как написали в том числе польские издания, во время этих учений отрабатывают тот же сценарий —развертывание европейских вооруженных сил вблизи границ союзного государства. Они же пишут, что, скорее всего, будут введены войска на территорию западных областей Украины. И это уже действительно война с НАТО. Недавно в бундестаге выступал будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. Он в открытую лжет, что Россия ведет войну с Европой. И ему бундестаг аплодирует, разделяет эту мысль. Европа уже ментально захватила Украину, считает ее своей частью. И не просто Украину, а бандеровскую Украину. Об этом 360.ru рассказал политолог Вадим Авва. «Это та Украина, которая сказала, что будет убивать русских на русской земле. И Европа всеми силами поддерживает эту экспансию, потому что только так она может сохранить собственную политическую элиту. Это абсолютно серьезное намерение. Думаю, британский спецназ уже переброшен к границам. Здесь можно напомнить только посты Дмитрия Медведева о том, что подобная инициатива перерастет в войну с НАТО. Можно вспомнить и слова вице-спикера Госдумы Толстого, адресованные французам: „Если вы придете на русскую землю, мы убьем вас“. Но европейцы одержимы решимостью сделать этот последний шаг перед собственной гибелью», — добавил Авва.

Фото: Daniel LÃ�b/dpa / www.globallookpress.com

Россия не согласится на британцев Есть и другое мнение. Политолог, доцент РГСУ Андрей Иванов в разговоре с 360.ru выразил уверенность, что никакие британские военные не появятся на Украине без согласования с Россией. Сейчас идет стандартная работа по подготовке различных сценариев участия Великобритании в миротворческом процессе. — Что это значит? — Элементарно, Лондон желает застолбить свое право на участие в общем процессе. Мол, такие серьезные вещи не должны делаться без нас. Хотя для возможного участия британских войск в операции на Украине есть два объективных препятствия. — Какие? — Первое связано с тем, что британцы в зоне конфликта вообще-то не нужны. Возможное перемирие будет соблюдаться при наличии политической воли со стороны Москвы и Киева. И Россия вряд ли согласится на присутствие британцев. Она поддерживает миротворческие усилия новой американской администрации по той причине, что США — ключевой игрок в плане построения новой глобальной системы безопасности.

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

— В каком плане? — Идет активное согласование новой мировой архитектуры, переговоры между Москвой, Вашингтоном и Пекином. Брюссель и Киев, как и Лондон, просто ставят в известность. — А что за второе препятствие? — Отсутствие адекватных сил для миротворческой операции у Великобритании. Была уже масса публикаций в мировой прессе, что для британцев сейчас проблема набрать экипаж для отдельного фрегата. Во-первых, они не хотят служить. Во-вторых, уже мало годных по здоровью. В то же время можно предположить, что участием в миротворческой операции Лондон хочет придать хоть какой-то импульс для развития своих вооруженных сил. Но не стоит забывать во всей этой истории и такой аспект, что Великобритания активно интригует и пытается сыграть ту роль, которую чисто физически не может потянуть.

Фото: Charlie Perham/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Почему? — Есть мнение, и это похоже на правду, что скандал в Белом доме Зеленский устроил по наущению британцев. Потому, что иначе сложно представить, что имеющий какой-никакой политический опыт Зеленский стал бы на голом месте раздувать скандал перед телекамерами в манере, будто начал капризничать невоспитанный ребенок. Возможно, британцы так прощупывали новую администрацию Трампа. В связи с этим можно предположить, что сообщения о приведении спецназа Великобритании в боевую готовность для отправки на Украину тоже выглядит как некий информационный вброс, «пробный камень». Получается, для Лондона важно не само сообщение, а реакция на него. В любом случае время покажет, кто и на что готов ради Украины.