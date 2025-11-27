Представитель Кремля Дмитрий Песков несколько остудил ожидания тех, кто рассчитывал на то, что США вот-вот сумеют продавить Украину к признанию безнадежности собственного положения и принятию условий мирного соглашения (читай — капитуляции).

По словам официального голоса Кремля, во-первых, не стоит делать преждевременных заключений о скором завершении украинского конфликта. Во-вторых, слишком много еще в разных странах, в том числе в США, тех, кто пытался и пытается сорвать мирный процесс.

Тем не менее спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа ждут в Москве на следующей неделе. По правде говоря, для начала американцам необходимо разобраться с теми силами на Западе, кто активно мешает реализации мирного плана Трампа.

Что это за силы? В первую очередь «партия сдерживания России», назовем ее так, в самих США, представляет которую в нынешней администрации госсекретарь Марко Рубио. За последние 11 месяцев именно Рубио как минимум дважды делал так, чтобы Украина смогла избежать серьезного давления со стороны Трампа. Последний раз на недавних переговорах в Женеве. На что, собственно говоря, Песков и намекает.