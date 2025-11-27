Кто мешает Трампу договориться с Россией?
Представитель Кремля Дмитрий Песков несколько остудил ожидания тех, кто рассчитывал на то, что США вот-вот сумеют продавить Украину к признанию безнадежности собственного положения и принятию условий мирного соглашения (читай — капитуляции).
По словам официального голоса Кремля, во-первых, не стоит делать преждевременных заключений о скором завершении украинского конфликта. Во-вторых, слишком много еще в разных странах, в том числе в США, тех, кто пытался и пытается сорвать мирный процесс.
Тем не менее спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа ждут в Москве на следующей неделе. По правде говоря, для начала американцам необходимо разобраться с теми силами на Западе, кто активно мешает реализации мирного плана Трампа.
Что это за силы? В первую очередь «партия сдерживания России», назовем ее так, в самих США, представляет которую в нынешней администрации госсекретарь Марко Рубио. За последние 11 месяцев именно Рубио как минимум дважды делал так, чтобы Украина смогла избежать серьезного давления со стороны Трампа. Последний раз на недавних переговорах в Женеве. На что, собственно говоря, Песков и намекает.
Далее, разумеется, идет Европа. Для нее поражение Украины, как бы оно по итогу ни было юридически оформлено, в любом случае станет провалом и капитуляцией.
Все настолько очевидно, что об этом говорят даже наши либеральные «убежанты» на Запад, с досадой констатируя факт: Европа «сильно облажалась», высоко задрав планку ожиданий и постоянно обещая, что еще чуть-чуть и «Россия будет разгромлена».
Но пока признать свое поражение Европа не готова. Напротив, на словах она настроена максимально воинственно и не перестает говорить о том, что для нее падением киевского режима все это не закончится.
«Есть сценарии усиления конфронтации с Россией», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подтвердив тем самым, что Европейский союз уже готовится к возможной войне с Москвой в ближайшие три-четыре года.
Все эти, как и многие другие, заявления европейских политиков не оставляют сомнений: любое мирное соглашение по Украине Европа будет воспринимать не иначе как «Минск-3» — нечто временное. Его единственная цель — передышка для ВСУ и подготовка их к новому этапу вооруженного противостояния с Россией.
В этой связи нам необходимо понимать, что сам по себе факт подписания какого-то мирного соглашения еще нельзя будет назвать нашей победой. Условия, в нем прописанные, необходимо будет отстоять и имплементировать, заставив Европу их принять.
А при необходимости — отбить у тамошних милитаристов любую охоту развязывать с нами войну. Как сегодня, так и в будущем.