«Европейский союз всеми силами старается сорвать мирное урегулирование на Украине. В то самое время, когда идут переговоры о прекращении огня и наметились признаки разрядки между Вашингтоном и Москвой, ЕС ставит препятствия на пути мирного процесса везде, где только может». Эта цитата принадлежит не вашему покорному слуге и никому из российских журналистов, публицистов, политологов или политиков. Хотя, разумеется, все это в различных интерпретациях произносят у нас в России по несколько раз на дню.

Нет, на этот раз печальная истина, ставшая в нашем информпространстве уже общим местом, появилась на страницах немецкого издания Berliner Zeitung (BZ) за авторством политобозревателя Фабиана Шайдлера. И пожалуй, именно этим она наиболее ценна.

В своей статье Шайдлер вспомнил о хорошо известных фактах неоправданной милитаризации Европы: от угроз президента Франции Эммануэля Макрона направить войска НАТО на Украину и слов верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о том, что «ЕС хочет, чтобы Украина выиграла», вплоть до шокирующей своим цинизмом сентенции премьер-министр Дании Метте Фредериксен, заявившей, что «мир на Украине на самом деле хуже войны».

«Ведущие политики ЕС по-прежнему отказываются признать факты. Они не только не предпринимают дипломатических инициатив и не выдвигают реалистичных предложений, но и срывают переговоры», — отметил автор публикации.