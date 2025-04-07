Кто мешает миру на Украине? Виновник сдал сам себя
«Европейский союз всеми силами старается сорвать мирное урегулирование на Украине. В то самое время, когда идут переговоры о прекращении огня и наметились признаки разрядки между Вашингтоном и Москвой, ЕС ставит препятствия на пути мирного процесса везде, где только может». Эта цитата принадлежит не вашему покорному слуге и никому из российских журналистов, публицистов, политологов или политиков. Хотя, разумеется, все это в различных интерпретациях произносят у нас в России по несколько раз на дню.
Нет, на этот раз печальная истина, ставшая в нашем информпространстве уже общим местом, появилась на страницах немецкого издания Berliner Zeitung (BZ) за авторством политобозревателя Фабиана Шайдлера. И пожалуй, именно этим она наиболее ценна.
В своей статье Шайдлер вспомнил о хорошо известных фактах неоправданной милитаризации Европы: от угроз президента Франции Эммануэля Макрона направить войска НАТО на Украину и слов верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о том, что «ЕС хочет, чтобы Украина выиграла», вплоть до шокирующей своим цинизмом сентенции премьер-министр Дании Метте Фредериксен, заявившей, что «мир на Украине на самом деле хуже войны».
«Ведущие политики ЕС по-прежнему отказываются признать факты. Они не только не предпринимают дипломатических инициатив и не выдвигают реалистичных предложений, но и срывают переговоры», — отметил автор публикации.
Для полноты картины стоит добавить, что сама по себе Berliner Zeitung — один из рупоров евроглобалистов, а ее внезапное прозрение проходит на фоне резкого падения рейтинга всех основных немецких партий (ХДС/ХСС, СДПГ, «Зеленые», СвДП), выступающих за продолжение конфликта на Украине, и одновременного роста популярности тех политических сил — АдГ и «Левая», — что призывают к скорейшему миру с учетом сложившейся геополитической реальности.
Кто знает, возможно, это сигнал будущего правительства ФРГ в сторону Брюсселя о неготовности немцев идти самоубийственным курсом вслед за своей соотечественницей Урсулой фон дер Ляйен. А может, это голос немецкой улицы, голос простых жителей Германии, призывающих власть предержащих одуматься как можно скорее и отказаться от нагнетания провоенной истерии, достиг, наконец, немецких СМИ.
Накануне с тем же призывом по улицам Рима прошел антивоенный марш, участники которого протестовали против планов Еврокомиссии по перевооружению Европы. Планов, на которые бюрократы готовы потратить 800 миллирадов евро.
«Нам нужны новые больницы, а не ракеты», — скандировали тысячи жителей Вечного города.
Это далеко не единственная подобная акция, прошедшая в различных европейских городах за последнее время. Чем глубже евромилитаристы будут погружать Старый Свет в пучину военного безумия, тем громче будут звучать голоса тех, кто не желает с этим мириться.
Потому что уже сегодня очевидно, что пока Европа в лице контролирующих ее внешнюю и внутреннюю политику национал-глобалистов выступает за новую большую войну, европейцы, простой народ — категорически против.