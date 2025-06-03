03 июня 2025 21:24 Крымский мост стоит назло врагам. Но что дальше? 0 0 0 Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Украинцы атаковали железнодорожные мосты в Брянской и Курской областях, а после покусились и на Крымский мост. Кто и что стоит за терактами? И чего ждать нам дальше? С места событий отвечает Платон Беседин.

Поезд «Симферополь — Москва» пересек Крымский (он же Керченский) мост и остановился в Тамани. Стоянка тридцать минут, можно размяться даже в позднюю ночь и затем уже двинуться дальше. А через некоторое время узнать, что Крымский мост, по которому ты проезжал совсем недавно, атаковали. Без жертв. Но все равно вспоминаешь и ежишься. И еще вспоминаешь, как подобное уже происходило несколько лет назад. Тогда я отправился из Севастополя в Керчь и дальше — к мосту, чтобы своими глазами увидеть, что произошло. Ясное дело, все перекрыли, но тем не менее удалось снять на видео автомобильные пробки, реакцию людей, настроения. Я опубликовал несколько роликов — они разошлись по социальным сетям, но без авторства. Урон Крымского моста был довольно-таки серьезным. В этот раз разрушения оказались меньше. Однако не в украинских СМИ и социальных сетях. Там вовсю раздували и разносили, как вирус, громогласную информацию о том, что Крымский мост взорван в результате секретной операции украинских спецслужб. Многие, надо признать, в это верили.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Эффект усиливали предыдущие атаки, к сожалению, успешные, на мосты в Брянской и Курской областях. Согласно последним данным, это были теракты. Что на самом деле произошло с Крымским мостом? Как сообщается, в 04:44 он был атакован беспилотным аппаратом — «морским дроном». В Севастополе и Крыму их не использовали с 2023 года. Теперь вот возобновили практику. Дрон то ли все же врезался в опору и взорвался, то ли застопорился на заграждении. В любом случае то, что писали в украинских медиа, — ложь и провокация. Опоры целы, все без исключения.

Проблема в том, что некоторые поверили в тревожные фейконовости и в самой России. Даже я получил панические сообщения с вопросом: «Рухнул ли Крымский мост?» Хотелось ответить, конечно, пожестче. Ну да ладно. И тут можно в сотый раз назидательно произнести: «Верьте только официальным источникам». Но изменит ли это ситуацию? Нет, конечно. Потому что люди все равно ломятся в социальные сети, чтобы отыскать информацию. Это раньше ждали выпуска новостей — теперь все есть в телеграме.

Можно ли отменить такую реальность? Нет. Потому к ней важно и нужно адаптироваться. Так, чтобы грамотно работать в медиа, учиться бить врага. Причем его же оружием.

Что касается непосредственно моста, то я бы не стал преждевременно радоваться. Да, повреждений серьезных нет, но что будет, когда, например, Украина запустит целую стаю «морских дронов»? Есть ли от этого противоядие? Однако пугает даже не это, а другое. С 2023 года Киев не применял ничего подобного. Почему решился на это сейчас?

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com

Полагаю, что в Вашингтоне дано разрешение на то, чтобы буквально кошмарить Россию террористическими атаками. То есть, «американские друзья», которые и не друзья вовсе, о чем я сто раз писал и говорил, вещают о мире, но в реальности подвигают Украину на самые отвратительные действия.

А как иначе можно назвать подрыв моста с пассажирским поездом? Пострадали дети. И терроризм — это их, украинский метод под руководством иностранных структур.

Кто-то скажет: но ведь идет бойня — да, однако много ли вы слышали о терактах, совершенных на украинской территории? Не припоминаю. Враг опасен. И враг подл. Это нужно понять. Да, пусть хоть и через три с половиной года проведения СВО. Переговоры переговорами, но готовность должна быть максимальной. Я не одобряю путь бряцанья оружием. Гораздо правильнее создавать привлекательный образ, но сейчас есть только один выход — давить и быть готовыми. Иного варианта нет. К счастью, мы перестали говорить о красных линиях, но и слова о возмездии если и уместны, то исключительно в контексте постоянства. Возмездие не должно возникать как реакция на украинские действия. Оно должно быть ежесекундным. Для окончательной победы.