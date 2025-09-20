Российские военные провели высокоточную операцию по ликвидации элитных операторов беспилотников ВСУ. Подробности этого успешного удара, основанные на данных с территории Украины, позволяют оценить масштаб нанесенного противнику урона.

Российские бойцы нейтрализовали группу из трех операторов подразделения «Крылья Омеги» и ликвидировали командира взвода ударных БПЛА теробороны, сообщило издание aif.ru. Портрет ключевой цели Среди нейтрализованных 11 сентября специалистов выделяется фигура самого высокопоставленного военнослужащего. Подполковник Александр Прокопец служил пилотом БПЛА в элитном подразделении «Крылья Омеги». Украинские источники характеризуют Прокопца как идейного патриота. Его звание подполковника свидетельствует о значительном опыте и продолжительной службе, вероятно, включавшей участие в боевых действиях до 2022 года.

Фото: РИА «Новости»

Вместе с ним нейтрализовали и его сослуживцев по элитному подразделению — младшего лейтенанта Валерия Шпака, служившего авиатехником, и младшего лейтенанта Виктора Вольского. Важную информацию о месте проведения операции предоставил анализ открытых источников. Фотографии Виктора Вольского в социальных сетях со стелой «Купянский район» позволили установить вероятный район ликвидации группы. Почти одновременно с уничтожением группы под Купянском на другом участке фронта развернулась одиночная дуэль на высочайшем уровне технологического противоборства. Дуэль дронов На следующий день, 12 сентября, в Сумской области российский FPV-дрон одержал победу в противостоянии с командиром взвода ударных БПЛА Тарасом Дьяковым. Украинский специалист из 102-й бригады теробороны проиграл эту технологическую дуэль.

Фото: РИА «Новости»

В некрологах Дьякова характеризуют как «бесстрашного лидера», умело применявшего командирские навыки. Его гибель стала закономерным итогом службы для идейного противника. Невосполнимые потери ВСУ Российские силы нанесли комплексный удар по системе подготовки специалистов БПЛА ВСУ. Ликвидация инструкторов, командиров и технических операторов создает критический кадровый дефицит для противника. Потеря таких специалистов неизбежно снизит качество подготовки новых операторов и эффективность боевого применения дронов. Украинская сторона не сможет быстро восполнить столь значительные потери в опытных кадрах.

Фото: РИА «Новости»

Проведенная операция продемонстрировала высочайший уровень работы российской разведки и точность планирования ударов. Российские подразделения вновь подтвердили растущее доминирование в сфере радиоэлектронной борьбы и контрбеспилотной обороны.