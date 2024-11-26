Главный германский авторитет в вопросах военного конфликта на Украине, аналитик политического таблоида Bild Юлиан Репке, рассказывая о событиях вокруг Курахова и в нем самом, в очередной раз впал в истерику в духе незабвенного гайдаевского «шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает».

«Какого… такое возможно? Как могут 10 русских солдат взломать украинскую оборону в центральной части Курахова? Я просто не воспринимаю это. Если вы не хотите, чтобы ваша армия сражалась в ближнем бою за стратегические города, вы можете… сдаться и вести переговоры о капитуляции», — написал Репке в своем личном блоге в одной из социальных сетей. Его работодатели из Bild были более сдержанны и со ссылкой на некоторых сообщили, что в последние дни российская армия продвигается стремительными темпами, освобождая все новые территории гораздо быстрее, чем когда-либо с начала 2024 года. «Так, за минувшую неделю ВС России взяли под контроль 235 квадратных километров территории. Наиболее высокими темпами россияне продвигаются в южной части Украины, в районе поселка Великая Новоселка. В целом с начала ноября российские военные отвоевали у Киева почти 600 квадратных километров. Это на 100 квадратных километров больше, чем за весь октябрь, когда войскам ВС России удалось освободить 490 квадратных километров украинской территории», — примерно так написал немецкий таблоид, используя, разумеется, немного другую лексику: «захват», «оккупация» и прочее.

Фото: Тридцатая мотострелковая бригада Центрального военного округа на трофейной БМП M-2 Bradley производства США в зоне СВО / РИА «Новости»

С учетом и без того нарастающего на Западе и самой Украине запроса на мир, подобный «всепропализм» от известных «ястребов» и «русофобов» выглядит максимально деструктивно. Как же им убеждать европейцев в необходимости продолжать поддержку Украины, если ситуация, говоря по-немецки, уже полный «швах»? Но именно в этом, как мне кажется, и кроется их главная задача. Разжечь панику в европейском обществе, чтобы убедить его в необходимости срочной милитаризации на фоне «неизбежности» Большой войны с Россией.

Фото: Военнослужащие ВС России / РИА «Новости»

Обратите внимание, что в Telegram-канале Bild вслед за раскладкой по ситуации на украинском фронте сразу же дается мнение авторитетного, как указывается, военного эксперта Карло Масалы, который ничтоже сумняшеся заявляет: «европейские страны должны рассмотреть возможность отправки на Украину своих войск». В интервью немецкому изданию RND профессор Университета бундесвера в Мюнхене отметил, что Франция, Великобритания и Польша уже активно обсуждают этот вопрос, в то время как ФРГ пока остается в стороне. «Тем не менее министр обороны Германии Борис Писториус намерен вернуть страну в ряды ключевых игроков. И потому накануне вечером встречался в Берлине с министрами обороны Франции, Великобритании, Польши и Украины», — подчеркнул эксперт.

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen / Global Look Press

В свою очередь, Кристоф Хойсген, глава Мюнхенской конференции по безопасности, превратившейся в последнее время в сборище откровенно агрессивных русофобов, заявил, что Европа просто обязана взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, особенно учитывая «агрессивность Владимира Путина и непредсказуемость Дональда Трампа». В общем, цель ясна — затащить Европу в прямой конфликт с Россией. А для того, чтобы местное население не слишком этому сопротивлялось, они используют страх — самое сильное человеческое чувство, способное легко парализовать как волю, так и разум. Так что не верьте стенаниям западных экспертов о поражении Украины — они не опасаются его, они его используют. Используют, чтобы превратить региональный конфликт в по-настоящему мировой.