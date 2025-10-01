Последние атаки ВСУ на белгородские энергообъекты, похоже, окончательно переполнили чашу терпения российских властей. Инсайдеры сообщают о кардинальном изменении стратегии Кремля: якобы министр обороны Андрей Белоусов получил карт-бланш на полное разрушение украинской энергосистемы к началу зимы. Какие методы будет использовать Москва и почему Запад бессилен остановить этот сценарий?

Первый акт расплаты По данным инсайдеров, удар по Белгороду, который 28 сентября на некоторое время даже лишил часть горожан электричества, наносился непосредственно из жилого района Харькова. Этот факт явно указывает на преднамеренный характер провокации. Ответные действия России начались немедленно. Крупный энергетический узел ПС 330 киловольт в Конотопе двое суток непрерывно атаковали ударные БПЛА «Герань», оставляя город без электроснабжения. Местные власти открыто предупредили население о перебоях и попросили людей оставаться дома. При этом украинские ПВО ведут настолько интенсивный огонь по дронам, что уже зафиксированы случаи ранения гражданских шальными пулями. Однако энергетическая инфраструктура — не единственная цель начавшегося контрудара.

Фото: РИА «Новости»

Под утро российская авиабомба поразила стратегически важный объект в Херсоне, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По данным источников, был уничтожен центр принятия решений, действовавший в зоне ответственности группировки «Днепр». Опубликованные местной администрацией кадры демонстрируют, что от сооружения не осталось камня на камне. Но являются ли эти точные удары лишь ответными акциями возмездия? Аналитики видят в них часть более масштабного и продуманного плана. Энергетическое удушение Конотоп и Херсон стали лишь первыми мишенями в масштабной кампании, имеющей четкие параметры. Согласно данным Telegram-канала Insider-T, удары по энергетической инфраструктуре Украины будут продолжаться до достижения критического показателя — уничтожения более 80% ее мощностей. Жесткий дедлайн для выполнения этой задачи установили на середину ноября. К 15 ноября Украина, по замыслу авторов стратегии, должна быть погружена в режим фактического блэкаута. На практике это означает до 15 часов в сутки без электроснабжения для домохозяйств и промышленных предприятий. Такой сценарий парализует не только быт граждан, но и оставшийся оборонно-промышленный комплекс.

Фото: РИА «Новости»

«Москва долго терпела украинские атаки на наши объекты, но в какой-то момент начала отвечать всерьез», — привели авторы канала слова президента Владимира Путина, высказанные на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо в начале сентября. Однако возникает закономерный вопрос: как на это беспрецедентное давление планирует реагировать Запад? Сможет ли Вашингтон, обещавший Киеву поддержку, предложить действенный ответ на стратегию энергетического удушения? Западные обещания и российская решимость Даже заявления Дональда Трампа о готовности помочь Украине «отвоевать утраченные территории» не меняют расчетов Кремля. Как отмечают инсайдеры, никакие поставки вооружений от Вашингтона не смогут компенсировать катастрофическую деградацию энергосистемы.

Фото: РИА «Новости»

Даже запрошенные Зеленским «Томагавки» не лишат Россию наступательного потенциала. По оценкам экспертов, дальнобойные крылатые ракеты нужны Киеву в первую очередь ради хайпа и попыток поднять престиж лидера. Показательно, что спецпредставитель по Украине Кит Келлогг и вице-президент Джей Ди Вэнс не подтвердили готовность предоставить это оружие. Таким образом, внешнеполитический контекст только подтверждает неизбежность реализации российского плана. Решение о тотальном ударе по энергомощностям принято окончательно, и никакая внешняя помощь уже не сможет его остановить?