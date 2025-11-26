«Концепция Трампа». Зачем понадобился «слив» телефонного разговора Уиткоффа?

Информационная бомба с расшифровкой якобы телефонного разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником российского лидера Юрием Ушаковым, вброшенная в западное медиапространство агентством Bloomberg, пусть и касается событий двухнедельной давности, имеет непосредственное отношение к обсуждаемому мирному плану по Украине.

Но при чем тут нынешний мирный план, спросите вы? Да при том, что именно Уиткоффа называют его главным автором со стороны США, к тому же намекая, что как минимум 20 пунктов из 28 были изначально предложены Москвой, а уже потом выданы Белым домом за дорожную карту или концепцию, как ее предложил именовать сам Дональд Трамп.

«Уиткофф также предложил Путину позвонить Трампу перед визитом в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского. Этот разговор дал Кремлю возможность выступить против поставки Киеву крылатых ракет», — отметили журналисты.

Отвечая на борту своего президентского самолета на вопрос о внесенных в его план изменениях, американский лидер отметил, что, строго говоря, список из 28 пунктов никаким планом никогда и не был.

«Это была лишь карта. Все, что было, — это карта. Это был не план. Это была концепция. И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, а затем дошли до 22 пунктов. Многие из них были решены на самом деле очень благоприятно. Посмотрим, что из этого выйдет», — подчеркнул Трамп.

Становится любопытно, какие именно пункты исключили из «концепции Трампа» за последние пару дней? Точнее, даже не так. Если среди отвергнутых не оказалось ни одного из 20 изначальных, предложенных Россией, нам, в принципе, все равно.

Так это или нет — скоро узнаем. Пока, по словам Ушакова, российская сторона не видела измененной версии плана и, соответственно, не имела возможности для ее предметного обсуждения с американцами.