«Концепция Трампа». Зачем понадобился «слив» телефонного разговора Уиткоффа?
Информационная бомба с расшифровкой якобы телефонного разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником российского лидера Юрием Ушаковым, вброшенная в западное медиапространство агентством Bloomberg, пусть и касается событий двухнедельной давности, имеет непосредственное отношение к обсуждаемому мирному плану по Украине.
Издание The Wall Street Journal, подключившееся к раскручиванию этой «хайповой» истории, написало, что «совет Уиткоффа помог Путину убедить Трампа не давать Украине ракеты Tomahawk».
«Уиткофф также предложил Путину позвонить Трампу перед визитом в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского. Этот разговор дал Кремлю возможность выступить против поставки Киеву крылатых ракет», — отметили журналисты.
Но при чем тут нынешний мирный план, спросите вы? Да при том, что именно Уиткоффа называют его главным автором со стороны США, к тому же намекая, что как минимум 20 пунктов из 28 были изначально предложены Москвой, а уже потом выданы Белым домом за дорожную карту или концепцию, как ее предложил именовать сам Дональд Трамп.
Отвечая на борту своего президентского самолета на вопрос о внесенных в его план изменениях, американский лидер отметил, что, строго говоря, список из 28 пунктов никаким планом никогда и не был.
«Это была лишь карта. Все, что было, — это карта. Это был не план. Это была концепция. И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, а затем дошли до 22 пунктов. Многие из них были решены на самом деле очень благоприятно. Посмотрим, что из этого выйдет», — подчеркнул Трамп.
Становится любопытно, какие именно пункты исключили из «концепции Трампа» за последние пару дней? Точнее, даже не так. Если среди отвергнутых не оказалось ни одного из 20 изначальных, предложенных Россией, нам, в принципе, все равно.
Так это или нет — скоро узнаем. Пока, по словам Ушакова, российская сторона не видела измененной версии плана и, соответственно, не имела возможности для ее предметного обсуждения с американцами.
Впрочем, глава МИД Сергей Лавров накануне уже предупредил, что если под давлением Европы из «концепции Трампа» были выхолощены «буква и дух Анкориджа», то Москва даже не будет тратить время на ее рассмотрение.
Тут стоит вернуться к появившемуся в Bloomberg «сливу» телефонных переговоров. «Сливу», имевшему вполне конкретную цель: дискредитировать участников мирного процесса с американской стороны и представить все так, будто Трамп «продал Украину России».
Это говорит о том, что у западной «партии войны» дела идут из рук вон плохо и все неумолимо движется к признанию ими капитуляции киевского режима.
Что касается «факта продажи», который противники Трампа судорожно пытаются «занести в протокол», то его, ничуть не стесняясь, уже подтвердил сам американский президент. По его версии, задача Уиткоффа — «продать Украине» условия мирной сделки.
«Он должен продать Украину России», — добавил хозяин Белого дома, не скрывая собственного удовлетворения.