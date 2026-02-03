Конец милосердию: в чем суть морозного перемирия и что будет дальше

Короткая пауза в ударах по украинской энергосистеме, объявленная в конце января на фоне сильных морозов и для создания условий для переговоров, истекла. Такая тактика «жестов доброй воли» со стороны России обнажает неудобную для Украины позицию перед Западом. Перемирие закончилось, а что дальше?

Морозное перемирие: в чем смысл Энергетическое одностороннее перемирие закончилось к 2 февраля: Россия на время прекращала удары по объектам украинской энергетики. Реакция Киева была ожидаемой. В информационном поле появилось много резких заявлений, в том числе Владимира Зеленского — о том, что «Донбасс не отдадим». О самом энергетическом перемирии стало известно в четверг, 29 января. Сначала об этом написали военные Telegram-каналы, позже информацию подтвердил Дональд Трамп. По его словам, он попросил Владимира Путина не наносить удары по украинской столице и другим городам в течение недели из-за сильных холодов. Путин с этим согласился. Любопытно, что на 1 февраля был запланирован новый раунд переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби. Однако в воскресенье Зеленский сказал, что встреча пройдет 4–5 февраля. Причину переноса не объяснил. Как отметил Telegram-канал «Военная хроника», похоже, некоторые жесты доброй воли только дают Зеленскому свободу — достаточно для того, чтобы он каждый раз демонстрировал себя во всей красе и доказывал, с каким неадекватным человеком Москве приходится иметь дело. Каждый такой раунд, каждое предложение с нашей стороны, на которое официальный Киев отвечает истерикой и публичным самоуничтожением, снижает уровень поддержки Украины на Западе. «Ради этого, собственно, подобные паузы и имеют смысл. Это, понятное дело, не приведет к мгновенному отказу ЕС и НАТО от поддержки Киева. Но в какой-то момент постоянные коричневые истерики Банковой и ее демонстративная неадекватность окончательно утомят европейские страны. И тогда уже у них появится желание замириться с Россией как можно скорее, лишь бы прекратить этот цирк», — добавили авторы канала «Военная хроника».

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press / www.globallookpress.com

Уступка Трампу В беседе с 360.ru военный эксперт, аналитик Сергей Простаков напомнил, что об «энергетическом перемирии» мы знаем то, что оно было инициативой Дональда Трампа. Поэтому оценивать его можно как уступку американскому президенту и борьбу за переговорные позиции. И Россия, и Украина выступали как стороны, которые США оценивали по договороспособности и адекватности. «Вряд ли несколько лишних дней могли дать большую фору украинским энергетикам в восстановлении разрушенного. Как и не стоит переоценивать способность коммунальных проблем повлиять на настрой населения. А его исход из городов в сельскую местность или даже за границу, за исключением работников ВПК, критической инфраструктуры и военнообязанных, даже выгоден внутри Украины самому Зеленскому, который сбросит очередную часть обязанностей по содержанию гражданского населения», — предположил Простаков. Поэтому, добавил эксперт, итоги перемирия нужно будет оценивать, лишь зная ход дипломатических переговоров и их конечный результат. Для военного же конфликта оно не могло сыграть значимой роли.

Фото: Сергей Аверин / РИА «Новости»

«Что-то идет не по плану» Энергетика — не просто блага цивилизации, которые мы ощущаем ежедневно: тепло, свет, возможность приготовить пищу, горячая и холодная вода. Это еще и основа для получения информации: работа телевизоров, радио, зарядка для наших смартфонов и ноутбуков. Когда все это выключается, человек очень быстро из цивилизованного состояния скатывается если не в XIX век, то прямо в Средневековье, предупредил участник СВО, военный эксперт Евгений Линин. — Бытовые неудобства? — Да, с ними какое-то время можно справляться. Например, придумать, как ходить в туалет, а это серьезный вопрос для миллионного города. Придумать, как отапливать помещения в многоквартирных высотках — тоже серьезно. Но в то же время критически ограничивается доступ к информации. Когда ты не видишь постоянного телемарафона с вымышленными успехами ВСУ на фронте, не слышишь речи Зеленского в своем смартфоне, в тех же вечерних обращениях, ты быстро понимаешь, что что-то идет не по плану. И жители Украины вдруг это начали понимать. Поэтому продолжение давления на энергетику — краеугольный камень для подрыва стабильности в их обществе.

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Что происходит сейчас? Насколько эффективны удары? — Мы выводим из строя распределительные подстанции, линии электропередач, но полностью отключить Украину от электричества не в состоянии. Потому что для этого пришлось бы уничтожать атомные станции или критическую инфраструктуру на АЭС, которая обеспечивает работу реакторов. Конечно, мы на это пойти не можем. Нужно исходить из того, что энергия тем или иным способом будет поступать конечному потребителю. Но надо понимать, в каком объеме и как она будет поступать. Конечно, это уже не то, что было до нанесения ударов. Во-первых, это аварийные включения и отключения. Во-вторых, это снижение генерации. Пока украинская энергия идет на экспорт в Европу, внутренний потребитель ее недополучает. И это сразу же приводит к социальному напряжению: где-то это единичные протесты, где-то десятки, где-то сотни людей выходят на улицы. Так или иначе цель достигается.

Политическая дестабилизация режима Зеленского очевидна. Всего месяц таких ударов привел к эффекту, который показал слабость режима и позиции Запада. Конечно, чтобы прекратить противостояние и достичь целей, весь украинский тыл должен быть выключен. Это не только объекты энергетической инфраструктуры, но и логистика, склады с ГСМ и, безусловно, предприятия, производящие компоненты для военно-промышленного комплекса. Евгений Линин

Обеспечить это Россия в состоянии, Запад это видит, но не воспринимает как реальную угрозу. Только Зеленский — и это объяснимо. Потому что его задача — как можно дольше удерживать власть любой ценой. От этого зависят его жизнь и его будущее.

— Будут ли продолжаться удары по энергосистеме Украины? — Это уже не чисто военное, а политическое решение. Всех составляющих, по которым оно будет приниматься, мы не знаем. Это и переговорные процессы, и состояние Вооруженных сил, и потенциал Запада и, конечно, возможности российской экономики продолжать противостояние.