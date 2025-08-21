Миротворцы или оккупанты? Кому на Украине нужны гарантии безопасности

В The New York Times вышла статья, в которой рассказывается, что госсекретарь США Марко Рубио планирует провести переговоры с советниками по нацбезопасности Украины и стран Европы по поводу гарантий безопасности для «Незалежной».

«Ему придется найти баланс между настойчивым требованием Трампа не размещать американские войска на Украине и необходимостью заверить Зеленского, что его страна получит поддержку, если Путин нарушит мирное соглашение. Рубио придется убедить европейцев, что переменчивый Трамп выполнит обещание помочь им защитить Украину, не прикрываясь НАТО. Хотя Трамп недавно утверждал, что Путин признал необходимость гарантий безопасности для Украины, министр иностранных дел Путина заявил в среду, что Россия будет настаивать на участии в любом плане безопасности для Украины, что еще больше осложняет процесс разработки предложения, которое может привести к мирному соглашению», — заявила NYT.

Из этого отрывка, возможно, не до конца понятно, о каких гарантиях безопасности идет речь. Главное — совсем не ясно, о чьей именно безопасности рассуждают.

Вкратце ситуация выглядит так. Со слов американцев (это важно), российская делегация в Анкоридже согласилась с желанием Киева получить некие гарантии безопасности по завершении конфликта. Более того, упоминание этих гарантий содержалось и в предложенном нами в марте 2022 года в Стамбуле договоре: по нему в качестве стран-гарантов могут выступать западные державы, в том числе США, Великобритания Турция и прочие.

Весь вопрос в том, в какой форме эти гарантии предполагается дать?