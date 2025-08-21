Миротворцы или оккупанты? Кому на Украине нужны гарантии безопасности
В The New York Times вышла статья, в которой рассказывается, что госсекретарь США Марко Рубио планирует провести переговоры с советниками по нацбезопасности Украины и стран Европы по поводу гарантий безопасности для «Незалежной».
«Ему придется найти баланс между настойчивым требованием Трампа не размещать американские войска на Украине и необходимостью заверить Зеленского, что его страна получит поддержку, если Путин нарушит мирное соглашение. Рубио придется убедить европейцев, что переменчивый Трамп выполнит обещание помочь им защитить Украину, не прикрываясь НАТО. Хотя Трамп недавно утверждал, что Путин признал необходимость гарантий безопасности для Украины, министр иностранных дел Путина заявил в среду, что Россия будет настаивать на участии в любом плане безопасности для Украины, что еще больше осложняет процесс разработки предложения, которое может привести к мирному соглашению», — заявила NYT.
Из этого отрывка, возможно, не до конца понятно, о каких гарантиях безопасности идет речь. Главное — совсем не ясно, о чьей именно безопасности рассуждают.
Вкратце ситуация выглядит так. Со слов американцев (это важно), российская делегация в Анкоридже согласилась с желанием Киева получить некие гарантии безопасности по завершении конфликта. Более того, упоминание этих гарантий содержалось и в предложенном нами в марте 2022 года в Стамбуле договоре: по нему в качестве стран-гарантов могут выступать западные державы, в том числе США, Великобритания Турция и прочие.
Весь вопрос в том, в какой форме эти гарантии предполагается дать?
После встречи в Вашингтоне в начале этой недели европейские лидеры и активно подпевающий им Зеленский на всех углах принялись вещать, что гарантии — это «мощная» украинская армия (об этом, в частности, говорили Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц), а также некий «миротворческий» контингент военных западных стран, по своему составу поразительно напоминающий пресловутую «коалицию желающих».
В ответ Москва повторила свои требования насчет присутствия, точнее — обязательного отсутствия на Украине любых западных войск. В качестве компромисса предложила присмотреться к Китаю, который, в отличие от США, усиленно разыгрывающих из себя третейского судью, действительно все это время оставался над схваткой и справился с ролью стороннего наблюдателя.
Зеленский с ходу отверг это предложение, заявив, что «Украине не нужен Китай в качестве одной из стран, которая могла бы предоставить гарантии безопасности».
Тут мы подходим к самому важному вопросу: гарантии безопасности кому?
Украине, искренне желающей жить в мире со всеми соседями и не бояться, что ее снова втянут в братоубийственную войну? В таком случае Китай, как держава, привыкшая добиваться своих целей преимущество мирными способами, подходит как нельзя лучше.
Если же это гарантии лично Зеленскому и его подельникам, позволяющие либо остаться у власти, либо, расставшись с ней, не потерять награбленное и саму жизнь — то да, никто, кроме нынешних кураторов киевского режима, этого не гарантирует.
Исходя из поведения Зеленского, очевидно, что его больше заботит второе, чем первое. Что касается европейцев и Рубио, которые сегодня будут все это обсуждать, то не позднее завтрашнего дня мы узнаем, какую концепцию гарантий выберет Трамп. Тогда станет окончательно понятно, хочет он настоящего мира или по-прежнему думает лишь о сделке и Нобелевской премии.