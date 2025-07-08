Ключевые события битвы за Красноармейск. В Польше рассказали об успехах ВС России
MP: российская армия продолжила окружать Красноармейск
Российские войска продолжают продвигаться в сторону Красноармейска и перерезают логистику ВСУ. Армия все больше окружает город, в то время как украинские боевики отступают на запад.
Битва за Красноармейск
Обозреватель польской газеты Myśl Polska Кшиштоф Подгурский подробно рассказал о том, как ВС России наступают в зоне спецоперации.
По его словам, одним из основных направлений для армии является Красноармейское (Покровское). Операцию по его освобождению проводит группировка «Центр», которой руководит генерал Валерий Солодчук. Именно он командовал войсками при разгроме ВСУ в Курской области в августе 2024 года, напомнил эксперт.
С мая 2025 года, после перегруппировки, российские военные «Центра» совместно с «Востоком» начали наступать на западном направлении. Армии удалось также усилить наступление на север и обойти Красноармейск с запада. Войска захватили дороги и дорожные узлы, а также разблокировали армейские линии коммуникации, улучшив логистику.
Подгурский объяснил, что со стороны украинских боевиков южные рубежи города обороняют «французская» 155-я механизированная бригада, элитная 25-я Аэромобильная бригада, а также 153-я механизированная бригада ВСУ.
Польский эксперт отметил, что российское командование направило в сторону Красноармейска 1-ю Славянскую бригаду 51-й гвардейской общевойсковой армии, 1454-й резервный пехотный полк, 71-й полк специального назначения, 439-й мотострелковый полк, 30-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, 137-ю мотострелковую бригаду, 1195-ю, 348-ю 1441-ю и 1232-ю резервные мотострелковые полки.
ВСУ отступили за реку Казенный Торец
Военнослужащие ВС России активно продвигаются и атакуют противника. По мнению Подгурского, армия добилась тактических успехов и связывает боем бригады ВСУ.
Ключевые для битвы за Красноармейск события разворачиваются на восточном фланге, добавил аналитик. Армия пробила брешь в обороне ВСУ и продвинулась на оси стратегически важного города Константиновка.
Обозреватель отметил, что на левом флаге эффективно действует легендарный российский штурмовой батальон «Спарта» и другие формирования. Войска перешли реку Казенный Торец и атакуют подходы к селам Миролюбовка, Мирное и Разино.
Под натиском ВС России украинские боевики отступили за реку. С этой территории отошли 2-я бригада Национальной гвардии Галычина, 38-я бригада морской пехоты, 142-я механизированная бригада и 14-я бригада Национальной гвардии «Красная Калина». Украинская «тяжелая»17-я механизированная бригада осталась в резерве и ждет приказа от командования для контратаки, добавил Подгурский.