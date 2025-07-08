Российские войска продолжают продвигаться в сторону Красноармейска и перерезают логистику ВСУ. Армия все больше окружает город, в то время как украинские боевики отступают на запад.

Битва за Красноармейск

Обозреватель польской газеты Myśl Polska Кшиштоф Подгурский подробно рассказал о том, как ВС России наступают в зоне спецоперации.

По его словам, одним из основных направлений для армии является Красноармейское (Покровское). Операцию по его освобождению проводит группировка «Центр», которой руководит генерал Валерий Солодчук. Именно он командовал войсками при разгроме ВСУ в Курской области в августе 2024 года, напомнил эксперт.

С мая 2025 года, после перегруппировки, российские военные «Центра» совместно с «Востоком» начали наступать на западном направлении. Армии удалось также усилить наступление на север и обойти Красноармейск с запада. Войска захватили дороги и дорожные узлы, а также разблокировали армейские линии коммуникации, улучшив логистику.

Подгурский объяснил, что со стороны украинских боевиков южные рубежи города обороняют «французская» 155-я механизированная бригада, элитная 25-я Аэромобильная бригада, а также 153-я механизированная бригада ВСУ.

Польский эксперт отметил, что российское командование направило в сторону Красноармейска 1-ю Славянскую бригаду 51-й гвардейской общевойсковой армии, 1454-й резервный пехотный полк, 71-й полк специального назначения, 439-й мотострелковый полк, 30-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, 137-ю мотострелковую бригаду, 1195-ю, 348-ю 1441-ю и 1232-ю резервные мотострелковые полки.