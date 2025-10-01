Мода Зеленского клянчить истребители никуда не делась. Что такое Gripen и чем его уделает Су-27?

Украина ждет обещанные шведские истребители Gripen. Самолеты уже разрекламированы как «превосходящие Су-27». Что ж, у ВСУ уже были большие надежды на «непобедимые» F-16, Patriot, Javelin и что-то еще. Придется напомнить им историю, а заодно процитировать Пушкина и готовить «шведам тризну тайну».

Украина ждет истребители Украинский замминистра обороны, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что его страна ждет новые самолеты от союзников. Хотя военный не упомянул, какие именно модели и кто передаст, скорее всего речь идет о партии шведских истребителей Gripen. Киев начал их выпрашивать еще в 2023 году. Прошлым летом Швеция и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности. Благодаря этому документу ВСУ должны получить около 6,5 миллиарда евро, а после 2026-го сумма помощи будет расти еще восемь лет. Еще шведы обязались поставить самолеты, бронетехнику, боеприпасы, артиллерию и средства ПВО. Украинцам пообещали обучить их пилотов и других специалистов, а также помогать с ремонтом всего этого богатства. Кроме того, шведский военный концерн Saab в нынешнем году собирается открыть свой завод на Украине. В числе прочего планировали производство боевой машины пехоты Швеции Stridsfordon 90, или на европейский манер, CV90.

Фото: Истребитель Saab JAS 39 Gripen, Великобритания, 20 июля 2024 года. Cody Froggatt / www.globallookpress.com

История истребителя JAS 39 Gripen Многоцелевой истребитель Saab JAS 39 Gripen шведы выпустили в конце 80-х годов. Название Saab JAS 39 Gripen расшифровывается так: Saab — название производителя, JAS означает Jakt, то есть «истребитель», Attack — «штурмовик», Spaning — «разведчик», Gripen — «грифон». Запрос был на машину нового поколения, которая могла бы одновременно работать перехватчиком, разведчиком и ударным истребителем. Самолет должен быть качественным и не требовательным: удобный и простой в обслуживании, чтобы взлетал с плохо подготовленных аэродромов по укороченной полосе и садился на такие же, а при необходимости и на шоссе.

Фото: Истребители Saab JAS 39 Gripen у Стокгольма, сентябрь, 2022 год. Senior Airman Michael Richmond / www.globallookpress.com

В декабре 1988 года Gripen впервые поднялся в воздух. Но недоработанная электронная система управления и слабая устойчивость самолета уже через два месяца привели к первому крушению прототипа. Ошибки исправили, но просмотрели другие огрехи, и летом 1993-го истребитель грохнулся на воздушном показе — заглох двигатель.

Интересно Saab AB — шведская авиастроительная и оборонная компания, была основана в 1937 году. Поначалу выпускала военные самолеты и даже один бомбардировщик, но к концу Второй мировой войны переключилась на автомобили. Сегодня производит не только истребители типа Draken, Viggen, Gripen, но и летающий радар Erieye, а также гражданские пассажирские самолеты. Говорят, что собственники фирмы — семья Валленбергов (что-то вроде шведских Ротшильдов).

Окончательную отладку официально завершили в конце 1996-го. Шесть машин безукоризненно выполнили более 1800 полетов и налетали 2300 часов. Истребители начали бойко продавать на экспорт: закупились Венгрия, Чехия, ЮАР, Таиланд, Бразилия и даже Великобритания. Правда, последняя взяла образец для частной авиашколы летчиков-испытателей.

Технические особенности Saab JAS 39 Gripen Сегодня истребитель Saab JAS 39 Gripen модифицирован до четвертого поколения. Большинство его технических параметров засекречено, так что известно о нем немного. Длина самолета более 14 метров, размах крыла почти восемь с половиной метров. Без боезапаса борт весит около семи тонн, но может поднять вес вдвое больше. Вооружили его одной 27-миллиметровой пушкой Mauser BK27 с боезапасом в 120 снарядов. Еще стоят 12 ракет типа «воздух — воздух»: шесть с инфракрасными головками самонаведения AIM-9 Sidewinder от США или немецкие IRIS-T, четыре всепогодные американские AIM-120 AMRAAM или французские высокоманевренные MICA, а также четыре британские Skyflash или европейские MBDA Meteor. Плюс восемь ракет «воздух — земля», из них две — противокорабельные. Бомб повесили целых 14 штук: четыре американские управляемые и с лазерным наведением GBU-12 Paveway II, две шведские кассетные Bombkapsel 90 (с 72 суббоеприпасами каждая) и восемь неуправляемых Mark 82 от США.

Фото: 360.ru

Сравнение Gripen и Су-27 Всем памятны требования Украины передать ей истребители F-16, которые, несмотря на клятвы, не принесли ВСУ военного преимущества. Теперь пришло время тех же песен о шведских машинах. Кстати, новые самолеты никто не отдаст — слишком дорог будет подарок. В этом августе Таиланд заплатил за один борт 150 миллионов долларов США. Хотя Gripen дешевле и проще в эксплуатации, чем F-16, их боевой опыт минимален: миссия в Ливии и пара конфликтов в Азии. Однако это не мешает шведам (а теперь и украинцам, разумеется) расхваливать свой товар. Особенно интересны заявления, что истребитель ВВС Швеции куда круче российского Су-27.

Фото: Истребитель Saab JAS-39 Gripen ВВС Швеции, 2017 год. Сергей Мамонтов / РИА «Новости»

Сравнение, мягко говоря, не корректно, ведь речь идет о разных классах истребителей. Шведы делали акцент на экономичности, маневренности и передовых электронных системах. Между тем всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения Су-27 — машина для завоевания превосходства в воздухе. Хотя Gripen и превосходит Су-27 в ситуационной осведомленности и радиолокационной борьбе, он сильно уступает в тяге двигателей и эффективности мощного вооружения для ближнего боя. К тому же не последнюю роль играют опыт и подготовка пилота. Так что все крики о преимуществах шведской машины — всего лишь пиар, как былые сказки о непобедимости танков Abrams.