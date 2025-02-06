Киевские принцессы полюбили британских князей. Уроки «истории» с главой Форин-офиса
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми на днях прибыл с неожиданным визитом в Киев, где провел встречу с Владимиром Зеленским. Во время беседы, решив, видимо, подчеркнуть глубину исторических связей Украины и Великобритании, потомок черных рабов из Гайаны рассказал, как «тысячу лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей».
«Наше партнерство — о сотнях и тысячах лет. Это историческое партнерство показывает наши обязательства перед вами не только на период этой войны, но и гораздо дальше. И Соединенное Королевство — ваш ключевой партнер», — рассказал мистер Ламми.
Что ж, к тому, что официальная украинская и открыто поддерживающая ее западная историография всю историю Древней Руси с некоторых пор числит исключительно «украинской», мы даже как-то успели привыкнуть. Но одного этого им, видимо, показалось мало. Теперь не просто решили «удлинить» историю украинства, но начали откровенно ее выдумывать.
Действительно, в исторических документах (летописях) существует упоминание о том, как Эдуард, наследник английского короля из Уэссекской династии Эдмунда Железнобокого, лишенный после смерти отца прав на престолонаследие новым королем Кнудом Великим, долгое время вместе с братом скитался по царственным домам Европы. И однажды попал в Киев ко двору Ярослава Мудрого.
Здесь заканчивается история и начинается миф. Якобы в Киеве этот молодой человек женился на некой Агате (Агафье), которая вроде как была одной из многочисленных дочерей князя Ярослава. Время шло, и, прибыв, наконец, в 1056 году с семьей в Англию, Эдуард внезапно скончался (вероятнее всего, был убит), а потому стать английским королем ему так и не удалось.
Что касается Агаты, то, по нескольким историческим версиям, она действительно могла быть родом из Центральной или Восточной Европы и познакомилась с Эдуардом во время его изгнания в Венгрии или на Руси.
Также существует предположение, что Агата имела королевское происхождение и была дочерью епископа Аугсбурга и племянницей императора Генриха II Святого или дочерью венгерского короля Иштвана I и Гизелы Баварской. И только средневековый автор «Законов Эдуарда Исповедника» сообщает: Агата происходила из рода князей киевских.
Вот только есть одна проблема: при таких раскладах дети таинственной Агаты — Эдгар Этелинг и Маргарита Святая — по материнской линии приходились бы двоюродными братом и сестрой французскому королю Филиппу I (сыну реальной дочери Ярослава, Анны). А столь близкие родственные связи не могли быть не замечены современниками, однако никаких упоминаний родства короля Франции и королевы Шотландии ни во французских, ни в шотландских документах нет, что не оставляет шансов на «украинскую» версию происхождения супруги принца Эдуарда.
Тем не менее, как уже сказано, нынешних украинских и британских политиков подобные мелочи не интересуют. Но если Дэвиду Ламми, предки которого были так называемым лесными неграми Южной Америки (африканскими рабами, сбежавшими в джунгли и обосновавшимися там), то бесконечные попытки киевского режима натянуть украинскую сову на исторический глобус ничего, кроме смеха, уже не вызывают.
Впрочем, хочется им тешить себя сказками про украинских «принцесс» и британских «князей» — пусть тешат. Все равно им недолго осталось.