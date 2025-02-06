Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми на днях прибыл с неожиданным визитом в Киев, где провел встречу с Владимиром Зеленским. Во время беседы, решив, видимо, подчеркнуть глубину исторических связей Украины и Великобритании, потомок черных рабов из Гайаны рассказал, как «тысячу лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей».

«Наше партнерство — о сотнях и тысячах лет. Это историческое партнерство показывает наши обязательства перед вами не только на период этой войны, но и гораздо дальше. И Соединенное Королевство — ваш ключевой партнер», — рассказал мистер Ламми.

Что ж, к тому, что официальная украинская и открыто поддерживающая ее западная историография всю историю Древней Руси с некоторых пор числит исключительно «украинской», мы даже как-то успели привыкнуть. Но одного этого им, видимо, показалось мало. Теперь не просто решили «удлинить» историю украинства, но начали откровенно ее выдумывать.

Действительно, в исторических документах (летописях) существует упоминание о том, как Эдуард, наследник английского короля из Уэссекской династии Эдмунда Железнобокого, лишенный после смерти отца прав на престолонаследие новым королем Кнудом Великим, долгое время вместе с братом скитался по царственным домам Европы. И однажды попал в Киев ко двору Ярослава Мудрого.