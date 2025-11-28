Украина, по данным западных СМИ, якобы действительно готова пойти на значительные уступки в рамках американского плана по урегулированию конфликта. Однако категорически отказывается от выполнения нескольких пунктов, которые и стали первопричинами СВО. Возникает тягостное ощущение дежавю: все мы помним, чем закончились «Минские соглашения». И теперь, когда Дональд Трамп хочет быстрого перемирия, Лондон делает ставку на продолжение боев.

На что не согласилась Украина Источник в украинской столице, близкий к переговорам, подтвердил CNN, что большая часть предложенных Вашингтоном условий воспринимается как приемлемая основа для движения вперед. Однако три пункта вызывают у Киева жесткое неприятие, на них он не намерен соглашаться ни при каких обстоятельствах: — жесткие ограничения численности и, главное, перевооружения ВСУ на долгосрочную перспективу; — полный и безусловный отказ от членства в НАТО; — территориальные уступки. Собеседник CNN дал понять, что именно эти три линии для нынешнего руководства Украины остаются красными. Там осознают всю тяжесть момента и готовы к болезненным компромиссам, но «не до такой степени, чтобы поставить под вопрос само существование независимого государства и безопасность следующих поколений».

Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Сам факт утечки в американские СМИ говорит о том, что дискуссия вступила в серьезную фазу. Любопытно, что отказ Украины согласовывать условие нейтралитета и невступления в НАТО делает предстоящий визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву потенциально бесполезным. Он, вероятнее всего, привезет те же самые условия, констатировав, что Киев отвергает запрет на вступление в НАТО. «Для России эти условия изначально были неприемлемы, так что лишний раз обсуждать их нет смысла. В связи можно предположить, что боевые действия России придется продолжать, возможно, даже расширять их географию. Конфликт, вероятно, придется продлить до того момента, пока у Киев не протрезвеет или пока у них не отвалится Днепропетровская и Запорожская области целиком, а также, например, Сумская или Харьковская», — отметил автор Telegram-канал «Военная хроника».

Фото: РИА «Новости»

Трамп хочет перемирия? Вокруг СВО складывается непростая ситуация. Трампу и его команде конфликт становится просто не нужен. Он оттягивает силы от других важных для Вашингтона направлений и грозит утерей всех тех возможностей, что Украина предоставляет собой сейчас как инструмент влияния на Россию и испытательный военный полигон НАТО, заявил 360.ru военный эксперт, аналитик Сергей Простаков. «Для других же центров влияния обстановка может выглядеть никак не располагающая к миру. Глобалистские элиты, теперь опирающиеся на Европу, формируют новую, старую идеологию ее объединения на основе русофобии, попутно перестраивая экономику на курс милитаризации. Для России заявляемые ранее цели СВО будут крайне далеки даже при соблюдении озвученных первоначально 28 пунктов плана мирного урегулирования. А опыт „выполнения“ минских договоренностей говорит о том, что добиться уступок для России при отсутствии реальных гарантий будет практически нереально», — пояснил Простаков.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Даже если военные возможности киевского режима подходят к концу, не стоит забывать: конфликт имеет глобальный характер и Украиной не исчерпывается. Попытки новых экономических санкций против России со стороны США не оказали серьезного влияния. Теперь мы видим, что не только угрозы, но и конкретные уголовные дела в виде Миндичгейта ведутся против ближайшего окружения Зеленского, ставшего верным исполнителем решений глобальной «партии войны». Очевидно, администрация Трампа действительно желает если не мира, то перемирия, добавил эксперт.

Россия оказывается перед непростым выбором. Продолжение конфликта угрожает ослаблением и утерей всяких возможностей для глобального геополитического поворота. Перемирие и даже мир тоже не дадут никаких гарантий безопасности в будущем и не смогут сами по себе предотвратить движение Европы к военному конфликту с Россией. Поэтому Москва должна найти крайне непростой путь выхода из довольно опасной в глобальном плане ситуации. Сергей Простаков

Кураторы не позволят Кто бы сомневался, что Лондон запретит Зеленскому принять вменяемые условия мира. Им выгодно затянуть конфликт, настраивать против России весь мир, обвиняя в агрессии. Штамповать фейки, манипулировать западными левыми, устраивая регулярные антироссийские публичные акции. Продолжать пытаться давить санкциями. От них больше страдает Европа, но кого волнуют проблемы европейцев, которые сами согласились жить под управлением леволиберальных правительств? Ведь дальше Зеленский придет к очевидной просьбе: «Давайте прекратим огонь и будем обсуждать спорные пункты». Ключевое — прекратить огонь, дать передышку ВСУ, подлатать оборону, подвезти технику. А обсуждать вопросы можно сколько угодно — все равно президент Украины решения сам принять не в состоянии. И о чем с ним разговаривать? Его задача — тянуть время. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых. — Какую роль в этом может сыграть Трамп — Трамп уверен, что сможет надавить и заставить Киев принять его условия. Но его самоуверенность тут не пройдет — Лондон обладает многовековыми традициями манипулирования и интриг.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— В чем тогда принципиальная сложность ведения переговоров? — Тут даже вопрос не в самих пунктах. Вопросы территорий, членства в НАТО и численности армии — просто самые очевидные, вокруг которых можно спорить. Россию вынуждают разговаривать с теми, кто не обладает полномочиями, тратят наше время. Трампу, может, и выгодно выглядеть миротворцем, он получает от этого репутацию. Кремль же, садясь за один стол и разговаривая на равных с марионетками, эту репутацию теряет. Поскольку мы сами принимаем решения — Украина нет. Это ключевой момент.