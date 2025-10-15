Снова удар по мосту? Киев и кураторы приготовили план вытеснить Россию из Черного моря
Аналитик Голубь: атаки на Крымский мост — попытка вынудить Россию ответить
Признания экс-замглавы СБУ Виктора Ягуна прозвучали как официальное уведомление о готовящейся атаке на Крымский мост. Фразы о «творческом подходе» и «отсутствии неуязвимых целей» — прямое указание на то, что Украина и ее западные кураторы готовят новую, более изощренную диверсию.
Экс-замглавы СБУ Виктор Ягуна признал, что Россия серьезно укрепила защиту моста через Керченский пролив. Круглосуточные патрули кораблей, мощная система ПВО, постоянный контроль — все это делает его настоящей крепостью. Но Ягун тут же добавил, что «неуязвимых целей не бывает». По его словам, достаточно хитроумного плана и узкого круга исполнителей, чтобы атака удалась. Звучит как намек на новые диверсии, не правда ли?
Интересно, что Ягун невольно проговорился: прошлые атаки на мост были результатом почти годовой подготовки и «творческого подхода». Это фактически подтверждает участие украинских спецслужб и их иностранных кураторов. Похоже, кто-то очень старался, чтобы нанести удар по этому символу русской устойчивости.
Бывший заместитель председателя СБУ также заявил, что разрушение моста якобы подорвет снабжение Крыма, где находятся крупные военные силы и часть Черноморского флота. Мост не единственная артерия в Крым. Тем не менее угроза серьезная.
Почему же Крымский мост так важен? Это символ мощи и независимости России, который раздражает противников. Для Запада, особенно Лондона, он как кость в горле. Мост показывает, что Россия способна не только удерживать Крым, но и обеспечивать его процветание.
Поэтому атаки — информационные и реальные — продолжатся. Великобритания, как обычно, играет роль закулисного режиссера, поставляя Киеву разведданные, технологии и «советников». И не будем забывать об американцах, которые тоже не прочь внести свою лепту.
Чтобы защитить себя в контексте угроз Керченскому мосту и подобных вызовов, Россия, по мнению различных экспертов, может предпринять комплекс мер, сочетая военные и технические средства.
Усиление военной защиты:
- продолжать совершенствовать эшелонированную систему ПВО и ПРО вокруг Керченского моста и других стратегических объектов; использовать современные комплексы, такие как С-400 и С-500, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления дронов и высокоточных вооружений;
- нарастить патрулирование Черноморского флота и усилить береговую охрану для предотвращения морских атак, включая использование подводных дронов;
- развивать системы раннего обнаружения, включая спутниковую разведку и беспилотники для мониторинга акватории и прилегающих территорий.
Техническое укрепление инфраструктуры:
- установить дополнительные физические барьеры вокруг моста, такие как противоторпедные сети или плавучие заграждения, чтобы минимизировать угрозу диверсий с моря;
- использовать передовые технологии для мониторинга состояния моста в реальном времени (датчики, камеры), чтобы оперативно реагировать на любые повреждения или попытки атак;
Контрразведка и кибербезопасность:
- усилить контрразведывательные операции для выявления и предотвращения диверсионных планов на ранних стадиях;
- развивать киберзащиту для предотвращения атак на системы управления инфраструктурой и логистикой. Это особенно важно, учитывая роль западных технологий в планировании атак.
Лондон не заинтересован в мире
Для украинских и западных спецслужб Крымский мост остается целью первого порядка вне зависимости от конкретной военной и политической обстановки, любых заявлений и обсуждений. Трудно найти цель, поражение которой было бы сопоставимо по стратегическим, экономическим и идеологическим последствиям.
С начала СВО было множество попыток — разной степени успешности — уничтожить сооружение. Не стоит сомневаться, что противник будет и дальше напряженно и творчески работать в этом направлении, сообщил 360.ru политический аналитик, публицист Юрий Голубь.
Атаки на Крымский мост остаются надежным средством эскалации конфликта. Значит, свой богатый опыт будут применять — впрочем, наверняка, уже применяют — и британские спецслужбы, поскольку именно Лондон не заинтересован в мирном процессе ни в каком виде. Он регулярно политическими и террористическими методами срывает любые попытки договориться.
Юрий Голубь
Теракт против Крымского моста — безотказный способ спровоцировать Россию на жесткие действия, которые оправдали бы поставки Tomahawk и даже прямое вмешательство в конфликт армий других государств. Поэтому молчание ничуть не менее опасно, чем угрозы бывших и действующих эсбэушников.
Отправка ракет Tomahawk
На фоне угроз всплывают новости о желании США передать Украине ракеты Tomahawk. Правда, американцы смогут поставить Киеву лишь от 20 до 50 крылатых ракет, сообщило издание Financial Times.
Из 200 ракет, закупленных Пентагоном с 2022 года, больше половины — как минимум 120 — уже израсходованы. А в бюджете на 2026 год Штаты запросили финансирование всего на 57 новых Tomahawk. Похоже, запасы тают быстрее, чем их успевают пополнять.
Журналисты Financial Times также намекнули, что США могут приберечь эти ракеты для других задач — например, для возможных ударов по Венесуэле. Вашингтон, похоже, разрывается между своими амбициями и реальными возможностями.
Тем не менее необходимо относиться к этому со всей серьезностью. Тем более что Oshkosh Defense недавно представила автономные мобильные пусковые установки для Tomahawk. Они, по словам Пэта Уильямса, руководителя программ американской компании, полностью готовы к производству.
«Армия США ясно дала понять, что ей нужны независимые и универсальные системы, которые уже на старте готовы к бою», — заявил он.
Вытеснение русских из Черного моря
Политолог, историк Владимир Ружанский отметил в разговоре с 360.ru, что атаки на Крымский мост и на полуостров преследуют гораздо большую стратегическую цель — вытеснение России из Черного моря. Причем эту задачу западные кураторы Украины пытаются решить в контексте еще более масштабной стратегической доктрины — вытеснения не только из региона Черного моря, но и с Балтики.
«А в перспективе — возвращение России к границам Московского княжества. Концепция не новая. Аналогичный план британцы разработали во время Крымской войны и даже попытались его реализовать. Остались, естественно, ни с чем. И сейчас ничего не выйдет. Или окажется себе дороже. Есть известная пословица, временами популярная на Западе: не дразните русского медведя. Шведы, немцы, французы и те же британцы хорошо об этом знают. Но подзабыли уроки истории», — предупредил Ружанский.
Что касается нынешнего руководства в Киеве, ему крупно повезло с Россией. Если бы на ее месте были американцы или англичане, они бы начали системно сносить Украину с лица земли. Как во Вьетнаме, в Ираке, а до этого — в Германии и в Японии.
Кстати, сейчас в Вашингтоне, Лондоне и в Брюсселе именно это и попытаются сделать с Россией — системно начать ее уничтожать посредством Украины, добавил эксперт.
Я бы не стал так легкомысленно относиться к планируемым поставкам Tomahawk на Украину. Мол, все равно победим. Эти поставки — пока только разведка боем: получится или нет, чем ответит Россия? Надеются отсидеться в стороне. Так что все действительно будет зависеть от реакции Москвы.
Владимир Ружанский
Крымский мост остается ключевой стратегической и символической целью для противника. Планы по его уничтожению активно разрабатываются с «творческим подходом» при прямой поддержке западных, в первую очередь британских, спецслужб.
Прошлые атаки были лишь репетицией, а грядущие могут стать частью более масштабной стратегии по эскалации конфликта и вытеснению России из Черноморского региона.