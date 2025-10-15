Признания экс-замглавы СБУ Виктора Ягуна прозвучали как официальное уведомление о готовящейся атаке на Крымский мост. Фразы о «творческом подходе» и «отсутствии неуязвимых целей» — прямое указание на то, что Украина и ее западные кураторы готовят новую, более изощренную диверсию.

Экс-замглавы СБУ Виктор Ягуна признал, что Россия серьезно укрепила защиту моста через Керченский пролив. Круглосуточные патрули кораблей, мощная система ПВО, постоянный контроль — все это делает его настоящей крепостью. Но Ягун тут же добавил, что «неуязвимых целей не бывает». По его словам, достаточно хитроумного плана и узкого круга исполнителей, чтобы атака удалась. Звучит как намек на новые диверсии, не правда ли?

Интересно, что Ягун невольно проговорился: прошлые атаки на мост были результатом почти годовой подготовки и «творческого подхода». Это фактически подтверждает участие украинских спецслужб и их иностранных кураторов. Похоже, кто-то очень старался, чтобы нанести удар по этому символу русской устойчивости.

Бывший заместитель председателя СБУ также заявил, что разрушение моста якобы подорвет снабжение Крыма, где находятся крупные военные силы и часть Черноморского флота. Мост не единственная артерия в Крым. Тем не менее угроза серьезная.

Почему же Крымский мост так важен? Это символ мощи и независимости России, который раздражает противников. Для Запада, особенно Лондона, он как кость в горле. Мост показывает, что Россия способна не только удерживать Крым, но и обеспечивать его процветание.

Поэтому атаки — информационные и реальные — продолжатся. Великобритания, как обычно, играет роль закулисного режиссера, поставляя Киеву разведданные, технологии и «советников». И не будем забывать об американцах, которые тоже не прочь внести свою лепту.