Охота на кровавого палача. Где спрятался каратель Немичев, терзавший россиян на передовой

Войска России в пыль смололи боевиков «Кракена»* под Сумами. Не нашли пока только командира, кровавого палача Немичева: пока его солдаты проливают слезы, сам он предпочитает отдыхать на Кипре. Чем известен Константин Немичев, сколько стоит его голова и что натворил жестокий боевик в зоне СВО — в материале 360.ru.

Сколько стоит Немичев

Константин Немичев фигурирует в российских базах как подозреваемый в тяжких преступлениях. Долгое время он активно мелькал в украинских СМИ и соцсетях, однако в последние месяцы предпочитает сохранять молчание.

За сведения о нем объявлена награда в миллион рублей — в России Немичев внесен в список самых разыскиваемых преступников.

О том, что украинец может отдыхать сейчас на Кипре, сообщил популярный блогер, на это обратило внимание издание Life.ru. Он выложил в сеть лишь одну фотографию мужчины на пляже.

Немичев отрицает, что курортные снимки имеют к нему отношение, кадры он назвал «совпадением».

Под номером нацистов

Журналисты Life.ru утверждают, что нашли телефонный номер Немичева. Он заканчивается на экстремистский набор цифр — неонацисты часто используют его как свой лозунг.

По сведениям прессы, ведет себя командир «Кракена»* соответствующе.

Весной 2022 года в Сети появились ролики с издевательствами над российскими военнопленными на территории предприятия под Харьковом.

На кадрах — связанные бойцы, огонь по ногам, издевательства над тяжелоранеными. Российская сторона считает эти эпизоды доказательствами особо тяжких преступлений. Фигурантов из руководства подразделения внесли в списки разыскиваемых — Немичев среди них.