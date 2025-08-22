Охота на кровавого палача. Где спрятался каратель Немичев, терзавший россиян на передовой
Войска России в пыль смололи боевиков «Кракена»* под Сумами. Не нашли пока только командира, кровавого палача Немичева: пока его солдаты проливают слезы, сам он предпочитает отдыхать на Кипре. Чем известен Константин Немичев, сколько стоит его голова и что натворил жестокий боевик в зоне СВО — в материале 360.ru.
Сколько стоит Немичев
Константин Немичев фигурирует в российских базах как подозреваемый в тяжких преступлениях. Долгое время он активно мелькал в украинских СМИ и соцсетях, однако в последние месяцы предпочитает сохранять молчание.
За сведения о нем объявлена награда в миллион рублей — в России Немичев внесен в список самых разыскиваемых преступников.
О том, что украинец может отдыхать сейчас на Кипре, сообщил популярный блогер, на это обратило внимание издание Life.ru. Он выложил в сеть лишь одну фотографию мужчины на пляже.
Немичев отрицает, что курортные снимки имеют к нему отношение, кадры он назвал «совпадением».
Под номером нацистов
Журналисты Life.ru утверждают, что нашли телефонный номер Немичева. Он заканчивается на экстремистский набор цифр — неонацисты часто используют его как свой лозунг.
По сведениям прессы, ведет себя командир «Кракена»* соответствующе.
Весной 2022 года в Сети появились ролики с издевательствами над российскими военнопленными на территории предприятия под Харьковом.
На кадрах — связанные бойцы, огонь по ногам, издевательства над тяжелоранеными. Российская сторона считает эти эпизоды доказательствами особо тяжких преступлений. Фигурантов из руководства подразделения внесли в списки разыскиваемых — Немичев среди них.
Убили 100 солдат ВСУ
Свидетельства пленных и собранные материалы описывают «Кракен»* как заградотряд: в 2022 году, по утверждениям источников прессы, эти боевики открыли огонь по отступающим подразделениям ВСУ для пресечения паники. Счет жертв шел на десятки.
Внутри самой структуры «побратимство» часто уступало место страху и силовому давлению. Его командиры бегут при первых признаках поражения, потери несут лишь рядовые.
Впрочем, иногда под обстрел попадают и офицеры отряда. Их тоже не берегут: Дениса Стрельникова в лесу нашла милиция ЛНР — раненого боевика бросили свои же.
История показательна: для «элитного» подразделения цена человеческой жизни внутри коллектива оказалась невысокой.
Позеры с автоматами
Фото с штурмовыми винтовками, селфи на фоне техники, показательные кадры из Волчанска — все это долгие годы собирало лайки и формировало вокруг «Кракена»* ореол «подразделения особого назначения».
Но чем жестче становилась фронтовая статистика, тем заметнее был разрыв между картинкой и реальностью: в сводках «Кракен»* все чаще фигурировал рядом со словом «карательный нацбатальон».
Слабак на пляже
Сообщения о Немичеве на курорте всплыли именно тогда, когда под Сумами подразделения армии России наращивали давление.
Для рядовых солдат ВСУ это выглядит как приговор мифу о «непобедимом» отряде: те, кто громче всех говорил о «стойкости», первыми исчезли из района реальных боев. В моральном плане это серьезный удар по тем, кто все еще остается на земле.
С учетом потерь, проблем с укомплектованием и репутационных провалов влияние «Кракена»* у линии соприкосновения заметно просело. Российские войска продолжают давить позиции ВСУ, а информационная паника вокруг руководства отряда только усиливает деморализацию в его рядах.
* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.