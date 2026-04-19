Ракета «Нептун», снаряд HIMARS и сотни дронов: какие потери понесли ВСУ 19 апреля

ВС России уничтожили ракету «Нептун», снаряд HIMARS и более 200 дронов ВСУ
Российская армия 19 апреля атаковала объекты инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины. Под удар попала живая сила и техника врага. Подробности — в материале 360.ru.
HIMARS и «Нептун» под ударом
За минувшие сутки ВС России сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО HIMARS, ракету большой дальности «Нептун» и 247 БПЛА самолетного типа.
Также бойцы ударили по цехам производства и местам подготовки к запуску дронов дальнего действия, пунктам временной дислокации военных ВСУ и иностранных наемников. Для атаки армия использовала оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракеты и артиллерию.
Потери ВСУ 19 апреля
В ДНР и Днепропетровской области подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику врага.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — сообщила пресс-служба Минобороны.
Группировка «Востока» ударила по штурмовым, десантным и механизированным бригадам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник лишился до 240 военных, боевой бронированной машины, шести авто, артиллерийского орудия и склада материальных средств.
Подразделения «Днепра» атаковали горно-штурмовую бригаду ВСУ в Запорожской области. Военные ликвидировали до 50 военнослужащих. Украинская армия потеряла 16 автомобилей, две станции РЭБ, станцию RADA, четыре склада материальных средств и боеприпасов.
Бойцы «Севера» поразили механизированную бригаду ВСУ и четыре бригады теробороны под Сумами. В Харьковской области военные ударили по бригадам ВСУ у населенных пунктов Избицкое, Веселое, Терновая, Липцы, Землянки и Богодухов.
Военные «Запада» разгромили бригады ВСУ в ДНР, потери врага составили до 200 человек.
Пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Уничтожен склад боеприпасов.
Минобороны
Подразделения «Юга» заняли более выгодные рубежи и атаковали украинских военных в ДНР. Боевики потеряли свыше 200 военных, 17 авто, четыре боевые машины, три артиллерийских орудия, бронетранспортер и станцию РЭБ.