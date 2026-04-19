ВС России уничтожили ракету «Нептун», снаряд HIMARS и более 200 дронов ВСУ

Российская армия 19 апреля атаковала объекты инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины. Под удар попала живая сила и техника врага. Подробности — в материале 360.ru.

Также бойцы ударили по цехам производства и местам подготовки к запуску дронов дальнего действия, пунктам временной дислокации военных ВСУ и иностранных наемников. Для атаки армия использовала оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракеты и артиллерию.

За минувшие сутки ВС России сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО HIMARS, ракету большой дальности «Нептун» и 247 БПЛА самолетного типа.

Группировка «Востока» ударила по штурмовым, десантным и механизированным бригадам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник лишился до 240 военных, боевой бронированной машины, шести авто, артиллерийского орудия и склада материальных средств.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — сообщила пресс-служба Минобороны .

В ДНР и Днепропетровской области подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику врага.

Подразделения «Днепра» атаковали горно-штурмовую бригаду ВСУ в Запорожской области. Военные ликвидировали до 50 военнослужащих. Украинская армия потеряла 16 автомобилей, две станции РЭБ, станцию RADA, четыре склада материальных средств и боеприпасов.

Бойцы «Севера» поразили механизированную бригаду ВСУ и четыре бригады теробороны под Сумами. В Харьковской области военные ударили по бригадам ВСУ у населенных пунктов Избицкое, Веселое, Терновая, Липцы, Землянки и Богодухов.

Военные «Запада» разгромили бригады ВСУ в ДНР, потери врага составили до 200 человек.