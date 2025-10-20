Вооруженные силы России ликвидировали наемников ВСУ из ЮАР под Купянском. За несколько дней украинские боевики потеряли на этом направлении более 70 человек. Подробности — в материале 360.ru.

Удар по наемникам ВСУ 20 октября

Русские бойцы продолжают успешно продвигаться вглубь Купянска, штурмовики прошли еще два километра и заняли высотные застройки, сообщил Telegram-канал Shot.

«ВСУ терпят колоссальные потери, пытаясь удержаться на своих позициях. Часть ликвидированных практически невозможно идентифицировать после прилетов ФАБ-500 по местам скопления», — написали авторы поста.

Однако нескольких военных удалось опознать — ими оказались наемники из Южной Африки. Они вступили в ряды Вооруженных сил Украины за пять тысяч долларов.

Также известно, что одно из формирований ВСУ — 114-я бригада территориальной обороны, которая несла наибольшие потери, — больше не находится в Купянске. Предположительно, военных вывели из города.