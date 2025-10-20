Прилеты ФАБ, колоссальные потери ВСУ и ликвидация наемников. Как ВС России громят врага под Купянском

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России ликвидировали наемников ВСУ из ЮАР под Купянском. За несколько дней украинские боевики потеряли на этом направлении более 70 человек. Подробности — в материале 360.ru.

Удар по наемникам ВСУ 20 октября

Русские бойцы продолжают успешно продвигаться вглубь Купянска, штурмовики прошли еще два километра и заняли высотные застройки, сообщил Telegram-канал Shot.

«ВСУ терпят колоссальные потери, пытаясь удержаться на своих позициях. Часть ликвидированных практически невозможно идентифицировать после прилетов ФАБ-500 по местам скопления», — написали авторы поста.

Однако нескольких военных удалось опознать — ими оказались наемники из Южной Африки. Они вступили в ряды Вооруженных сил Украины за пять тысяч долларов.

Также известно, что одно из формирований ВСУ — 114-я бригада территориальной обороны, которая несла наибольшие потери, — больше не находится в Купянске. Предположительно, военных вывели из города.

Фото: РИА «Новости»

Наступление на Харьков

Российские бойцы заняли новые позиции в окрестностях Амбарного и на окраинах Отрадного, рассказал военный блогер Олег Царев.

«На Харьковском участке наши штурмовики продолжают выдавливать ВСУ с левобережья Волчанска, развивают наступление в районе Тихого», — добавил он.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», на Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись на левом берегу реки Волчьей в Волчанске и в районе Тихого.

Бойцам активно содействуют российская авиация и расчеты ТОС. Враг ожесточенно сопротивляется в обороне.

«Командование ВСУ продолжает перебрасывать подкрепления на юг Волчанска и в район Тихого для удержания плацдарма на правом берегу реки Волчьей», — отметили авторы канала.

Фото: РИА «Новости»

ВС России с помощью авиации ликвидировали вражеские позиции в районе Двуречанского. На Липцевском участке ВСУ не предпринимали активных действий.

«В районе освобожденного населенного пункта Тихое наши подразделения расширяют зону контроля, а также на левом берегу реки Волчьей и на Великобурлукском участке. ВС России ежедневно уничтожают технику врага, пехоту и автомобили», — сообщил Telegram-канал «Дневник десантника».

Российские военные зачищают северную часть Волчанска, закрепляясь в жилых домах и промышленных зонах.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте