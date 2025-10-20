Прилеты ФАБ, колоссальные потери ВСУ и ликвидация наемников. Как ВС России громят врага под Купянском
Вооруженные силы России ликвидировали наемников ВСУ из ЮАР под Купянском. За несколько дней украинские боевики потеряли на этом направлении более 70 человек. Подробности — в материале 360.ru.
Удар по наемникам ВСУ 20 октября
Русские бойцы продолжают успешно продвигаться вглубь Купянска, штурмовики прошли еще два километра и заняли высотные застройки, сообщил Telegram-канал Shot.
«ВСУ терпят колоссальные потери, пытаясь удержаться на своих позициях. Часть ликвидированных практически невозможно идентифицировать после прилетов ФАБ-500 по местам скопления», — написали авторы поста.
Однако нескольких военных удалось опознать — ими оказались наемники из Южной Африки. Они вступили в ряды Вооруженных сил Украины за пять тысяч долларов.
Также известно, что одно из формирований ВСУ — 114-я бригада территориальной обороны, которая несла наибольшие потери, — больше не находится в Купянске. Предположительно, военных вывели из города.
Наступление на Харьков
Российские бойцы заняли новые позиции в окрестностях Амбарного и на окраинах Отрадного, рассказал военный блогер Олег Царев.
«На Харьковском участке наши штурмовики продолжают выдавливать ВСУ с левобережья Волчанска, развивают наступление в районе Тихого», — добавил он.
По данным Telegram-канала «Северный ветер», на Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись на левом берегу реки Волчьей в Волчанске и в районе Тихого.
Бойцам активно содействуют российская авиация и расчеты ТОС. Враг ожесточенно сопротивляется в обороне.
«Командование ВСУ продолжает перебрасывать подкрепления на юг Волчанска и в район Тихого для удержания плацдарма на правом берегу реки Волчьей», — отметили авторы канала.
ВС России с помощью авиации ликвидировали вражеские позиции в районе Двуречанского. На Липцевском участке ВСУ не предпринимали активных действий.
«В районе освобожденного населенного пункта Тихое наши подразделения расширяют зону контроля, а также на левом берегу реки Волчьей и на Великобурлукском участке. ВС России ежедневно уничтожают технику врага, пехоту и автомобили», — сообщил Telegram-канал «Дневник десантника».
Российские военные зачищают северную часть Волчанска, закрепляясь в жилых домах и промышленных зонах.