«Тысячи тел»: как вице-премьер Верещук накаркала Украине рефрижераторы

Вице-премьер Украины Ирина Верещук 27 февраля 2022 года призвала Красный Крест помочь ее стране вывезти «тысячи тел оккупантов», которые якобы скопились за неполные три дня боевых действий. Организация тут же отозвалась, но никаких тел не нашла. «Тысячи тiл окупантiв» вошли в фольклор и стали первыми в череде страшилок, которыми Киев пугал нас, чтобы сдавались, и Запад, чтобы слали деньги. Через три года слова Верещук обернулись самым зловещим образом: это в России, в рефрижераторах, скопились тысячи тел украинских оккупантов. Забирать их Украина не торопится.

Тысячи, нет, десятки тысяч! «Мы обращаемся к международному Красному Кресту. Мы просим, чтобы международный Красный Крест помог вывезти тела украинских солдат с территории Российской Федерации. Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная потребность, и мы просим, чтобы тела украинских оккупантов покинули территорию Российской Федерации и поехали на Украину. На Украине должны знать, сколько таких тел и сколько оккупантов сегодня лежат на российской земле. Красный Крест, сделайте все от вас возможное, чтобы решить эту гуманитарную проблему». Такое обращение к гуманитарной организации обнародовала не уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Не глава пресс-службы МИД Мария Захарова. И не Минобороны. Это дословный перевод короткой речи Ирины Верещук, вице-премьера Украины в 2021-2024 годах. В процитированном обращении лишь поменяны местами «Российская Федерация» и «Украина», «российские» и «украинские».

Свое знаменитое обращение к Красному Кресту Ирина Верещук сделала 27 февраля 2022 года, на третий день боевых действий. Жуткая, словно смерть с косой, хотя и без всякой косы, эта леди, которая, очевидно, считала себя даже не железной, а каменной, обратилась через СМИ к Красному Кресту с призывом о помощи с вывозом «тысяч тiл оккупантiв». Именно тогда, на третий день СВО, Украина определилась с тактикой и стратегией войны. Стало ясно, что в первую очередь Киев будет делать ставку на оглушение собственных граждан шокирующими преувеличениями и на вышибание у Запада слезы: тысячи тел за три дня — это ведь какие сражения!

Фото: Oleksii Kovalovukrinform/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Причем, учтите, к третьему дню СВО не все наши войска физически дошли и доехали до позиций — какие тысячи тел? Красный Крест тогда отозвался молниеносно. Сказал украинцам: давайте, готовы помочь. Но никаких тысяч «тiл» не обнаружил, хотя Верещук спустя несколько дней сделала еще одно объявление, в котором сообщила, уже не так уверенно, будто бы на сей раз Украину покрывают десятки тысяч «тiл ворогiв».

Эта женщина из Львова, выросшая и выучившаяся в эпицентре западенской идеологии, стала лицом украинской политики, украинской военной премудрости и дипломатии: обмануть, шокировать на день, забить своими парадоксальными заявлениями эфир мировых телеканалов, а потом переключиться на новую тему. Какие такие тела? Тысячи оккупантiв? Де они? Хто ж знає? Треба шукати. Десятки тисяч тіл? Десь були… Украине уже не до десятков тысяч тел «оккупантiв». Она уже про эти тела забыла, уже новые байки, еще страшнее.

Ляпай уверенно! Мы тогда столкнулись с новым типом военной пропаганды, которую не видели даже в Сирии со всеми этими лживыми сообщениями о травле газом и ковровых бомбежках. Украина придумала делать страшное лицо и пугать мертвечиной. Тысячи оккупантiв лежат на дорогах. Моргнул глазом — уже десятки тысяч. Якобы изнасилованные младенцы, бабушки. Внучку порезали на глазах у дедушки. Попугая выстирали в машинке, а 100 стиральных машинок отправили доставкой в Бурятию. Потом была Буча: 10 застреленных, десятки, сотни… Договорились до того, что нашли в ямах якобы 800. Когда западная же либеральная икона Human Rights Watch опубликовала в докладе, что в Буче нашли только девять прицельно застреленных, причем все они были с белыми повязками, какие тогда носили сторонники России, Украина уже забыла про сотни.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Выступление Верещук от 27 февраля 2022-го оказалось декларативным для украинского государства, так как презентовало миру концепцию ведения боевых действий, которая сводилась к правилу «ляпай уверенно». В рамках этой концепции шоковой терапии были потом сказки омбудсмена Людмилы Денисовой, которая вместе с дочкой выдумывала изнасилованных младенцев, чтобы Запад сильнее жалел Украину и бойчее слал ей деньги. Когда даже Генпропрокуратура нашего неприятеля и детский омбудсмен опровергли сказки Денисовой, а Рада тихонько сняла странную женщину с должности, Украина лишь отряхнулась и пошла.

Фото: Людмила Денисова. Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На просторах ее засеянных полей остались бродить недоуменные западные журналисты, которые приехали искать тысячи замученных и изнасилованных. «Отец девять часов сидел, прикованный к стулу, и смотрел, как насилуют его 11-летнего сына. В это время дядя изнасилованного, 45-летний мужчина, вышел за водой, его тоже схватили и начали насиловать. Всей семье удалось бежать на Украину». Вспомните мартовские громкие заявления высших чиновников Украины: «Российские солдаты насилуют наших граждан по личному указанию из Кремля, чтобы мы больше не могли рожать!» Денисову спрашивали: как же так, и мальчиков насилуют? «Да!» — отвечала вошедшая в раж старушка. «И дяденек?» — «И дяденек!» Тихо сняли с должности, упрятали в тихий угол. На международном уровне к теме больше не возвращались, изнасилованных и выстиранных в машинке как ветром сдуло. Забыли!

Между прочим, «тысячи тiл російських окупантів» тоже забыли. Более того, сегодня вы практически не найдете этот тогда растиражированный на весь мир ролик с брифинга Верещук. В Сети он сейчас доступен только на одном украинском видеоканале, при этом с американского IP посмотреть не получится.

Я так понимаю, Украина, сразу начав накручивать своих «західних партнерів» на высоком градусе, напугав их десятками тысяч тел и изнасилованными младенцами, быстро уперлась в стену: тысячи тел не нашли, младенцев никто не насиловал, что дальше? Говорить про сотни тысяч тел? Про целые роддома изнасилованных? Не поверят, а если и поверят, то ненадолго. Пришлось потихоньку сворачивать агитпроп от мадам Верещук. Саму Верещук тоже свернули: с поста вице-премьера отправили на должность замглавы администрации Зеленского. Не справилась. Дюже неправдоподобно врала.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Откачивали своих Природу того обращения Верещук от 27 февраля понять было можно: когда ты бос и гол, когда нищ и население заблокировало пограничные КПП, убегая от оказанной ему чести защищать непонятную страну с околонулевой историей, у властей Украины появилась идея состроить страшную физиономию и огорошить сразу всех — в первую очередь, конечно, нас. Вообще, надо сказать, первые после начала СВО обращения украинских чиновников и политиков были адресованы нам… Не украинцам, не США, не Евросоюзу, а нам. Вряд ли кто-то помнит первое обращение Владимира Зеленского. А он, между тем, обратился на русском языке и призвал нас выходить на митинги, разрушить собственную страну, чтобы спасти его, Зеленского.

Фото: IMAGO/Christian Spicker / www.globallookpress.com

Когда Верещук объявила со страшным лицом о тысячах тел, которые Украина якобы за три дня настреляла и не может вывезти, это, конечно, было обращено и к Западу, чтобы показать состоятельность своей военной машины и под эту марку выклянчить денег. Но в первую очередь обращалась она к нам. Чтобы нас напугать. Чтобы мы поверили, будто в полях Украины за три дня появилось столько тел наших солдат и офицеров, что украинцам без международной помощи их не собрать. Мы тогда не поверили. И возможно, именно 27 февраля 2022 года случился переломный момент во всей военной кампании: россияне усвоили, что Украина врет и будет врать.

Фото: Mercedes Menendez/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Так и случилось. В своем вранье, в стремлении шокировать она быстро достигла гротеска: ну, правда, не сотнями же ты тысяч тел теперь будешь пугать? Вранье перестало работать. А вот своих еще долго пришлось откачивать. Слишком уж много страха нагнали, у людей начались истерики: если за три дня настреляли столько тысяч армии наступления, каковы же потери в собственной обороне? Если убивают даже попугаев, что будет с нашими кошками? Куда девать лежачих бабушек, если их насилуют вместе с дедушками? Люди еще долго не приходили в себя от шоковой обработки собственным агитпропом.

Думаю, сейчас самое время напомнить украинцам продукцию их собственной пропаганды. Украина не спешит принять своих погибших. Это 1212 тел из шести тысяч, передачу которых противнику согласовали наши переговорщики в Стамбуле. То есть в прямом смысле накаркала госпожа Верещук: это мы никак не можем вывезти тела тысяч оккупантов.

России для этого пришлось прибегать к посредничеству Турции. Мы привезли тела под самую границу, у нас их никак не забирают. Это наши водители маются на жаре с жутким грузом — холодильниками на колесах, внутри которых — погибшие. Переделать бы в нейросети то обращение Верещук и пустить сегодня украинцам. Чтобы наконец очнулись. Очухались, как говорится. Вот — рефрижераторы. Вот — тела. Тысячи тел оккупантов. Говорят, у нас их 40 тысяч скопилось. Где-то вы, видимо, соседи, свернули не туда, раз так у вас все получилось.