Штурмана звали пить пиво в Мюнхене. Как Украина пыталась угнать МиГ-31 с «Кинжалом»

Украина под руководством британцев решилась на очередную безумную авантюру — угнать российский МиГ-31, оснащенный ракетой «Кинжал». Самолет хотели использовать для масштабной провокации, а летчиков соблазняли более чем крупным вознаграждением и, как водится, западным гражданством. Как вскрыли этот гнойник и что в итоге получили украинские спецслужбы — в материале 360.ru.

Операцию ГУР Украины и британских кураторов сорвала ФСБ. Силовики уточнили, что при попытке завербовать российских летчиков им обещали до трех миллионов долларов. «В последующем спецслужба планировала направить самолет с ракетой „Кинжал“ в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанце, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны», — подчеркнули в ФСБ. В ведомстве добавили, что во многом представители ГУР действовали шаблонно. Силовики приняли решение провести с противником оперативную игру.

Фото: РИА «Новости»

Как Украина пыталась завербовать экипаж МиГ-31 Вербовать летчиков пытались еще осенью 2024 года, рассказал командир экипажа МиГ-31. Через мессенджер к нему обратился неизвестный, представившись сотрудником британского издания Bellingcat* Сергеем Луговским. «Для подтверждения направил мне свою пресс-карту и предложил анонимно за денежное вознаграждение провести консультацию по интересующим вопросам военной тематики», — рассказал военный летчик. Командир истребителя предположил, что Луговский намеревался скомпрометировать его и потом использовать в интересах разведки.

В одном из разговоров Сергей проговорил со мной вопрос о выплате вознаграждения за якобы переданную информацию военного характера. При этом деньги должны были перевести на мою личную банковскую карту.

Летчик подчеркнул, что от дальнейшего общения с Луговским и всяких контактов с ним отказался. Тогда вербовщики из ГУР переключились на штурмана МиГ-31.

В беседе с ним украинцы не стали ходить вокруг да около и сразу заявили, что предлагают угнать военный самолет. Письмо с таким содержанием пришло военному на электронную почту.

«В случае успешного угона самолета мне предлагали сумму в один миллион долларов. Потом, в случае передачи самолета с ракетой „Кинжал“, ее увеличили до трех миллионов. Также мне предложили гражданство одной из западных стран», — объяснил он. Связь со штурманом поддерживали через интернет, предоставили контакты — телефонные номера стран Европы.

Связь со мной поддерживал некий Александр в различных иностранных мессенджерах. Видимо, для соблазна и демонстрации собственной значимости мне присылали фото- и видеоматериалы с изображением большой суммы наличных, которую якобы подготовили для меня после угона.

Штурман объяснял, что не обладает достаточными навыками для самостоятельной посадки истребителя. После этого ему организовали беседу с летчиком ВСУ. Тот проверил принадлежность россиянина к летному составу и попытался научить, как посадить МиГ-31, онлайн. Украинец уверял, будто ничего сложного и тяжелого в этом нет.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Штурману также предложили расправиться с командиром экипажа прямо в воздухе. «Они хотели, чтобы я обработал кислородную маску каким-то отравляющим веществом или разбил стеклянную перегородку и как-то нейтрализовал его», — рассказал он.

Интересно По предварительным данным, провокацию планировали осуществить 4 ноября: в этот день Минобороны Румынии подняло истребители НАТО из-за тревоги на границе. По предварительным данным, провокацию планировали осуществить 4 ноября: в этот день Минобороны Румынии подняло истребители НАТО из-за тревоги на границе.

Штурман уточнил, что угнать МиГ-31 решили над акваторией Черного моря. Ему рекомендовали выполнить заход на аэродром в Одесской области через воздушное пространство Румынии над Констанцей. «Кроме этого, Александр обещал смонтировать репортаж для СМИ, имитировав крушение моего самолета и якобы обеспечив меня надежной легендой прикрытия», — заключил он. После успешной операции штурмана пригласили выпить пива в Мюнхене.

Фото: РИА «Новости»

От штурмана, отмечали в ФСБ, практически не скрывали, что он имеет дело с ГУР. Собеседник российского летчика заявлял, что операция по угону самолета находится на контроле не только у высшего руководства Украины, но и британских кураторов.

«В одной из бесед Александр прямо заявил о своей принадлежности к ГУР и партнерах из SIS (служба внешнеполитической разведки, MI6) Великобритании», — объяснили силовики. В ФСБ добавили, что именно попытка настоять на угоне самолета летчиком-штурманом заставила разведку задуматься, нужен ли Украине МиГ-31 как таковой. Скоро ведомство получило достоверные данные о том, что истинной целью операции была провокация.

Фото: РИА «Новости»

К чему привела бы попытка посадить МиГ-31 штурманом Заслуженный военный летчик России Андрей Грибов в опубликованном ФСБ видео отметил, что попытка угнать и посадить российский истребитель штурманом в случае убийства пилота неизбежно окончилась бы катастрофой. «Выполнение посадки из задней кабины руководством летной эксплуатации не предусмотрено. <…> Посадка невозможна. Она приведет неизбежно к катастрофе», — подчеркнул он.

Интересно МиГ-31 — двухместный истребитель. Им управляет летчик в передней кабине. Штурман при потере пилотом сознания может только вывести самолет в безопасную зону для катапультирования, подготовить условия для его срабатывания и активировать систему. Посадить истребитель силами штурмана нельзя ни при каких условиях. МиГ-31 — двухместный истребитель. Им управляет летчик в передней кабине. Штурман при потере пилотом сознания может только вывести самолет в безопасную зону для катапультирования, подготовить условия для его срабатывания и активировать систему. Посадить истребитель силами штурмана нельзя ни при каких условиях.

Грибов добавил, что МиГ-31 до сих пор является самым скоростным и высотным истребителем в мире. Носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал» его сделали именно из-за тактико-технических характеристик.

Что получила Украина вместо МиГ-31 с «Кинжалом» За попытку угнать российский истребитель Украину все же «наградили», отметил Telegram-канал WarGonzo. «Украинская сторона получила сразу несколько этих гиперзвуковых комплексов — правда, в виде высокоточных ударов по своим ключевым объектам», — указали в публикации. ФСБ уточнила, что российские военные нанесли удар по центру радиоразведки военной разведки страны, а также по аэропорту, где дислоцировались самолеты F-16. «Как ответ на провокацию с 9 на 10 ноября ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет „Кинжал“ поражен Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16», — заявили в спецслужбе.

Фото: Emerson Santos/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почему в попытке угона МиГ-31 участвовали британцы Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ТАСС связал попытку угона российского МиГ-31 с ракетой «Кинжал» в отставании Великобритании в сфере гиперзвукового оружия. «Это может говорить о том, что британцы зашли в тупик с точки зрения научно-технических разработок в сфере гиперзвукового оружия и прибегают к единственной возможности нивелирования своего технологического отставания», — отметил он.

Интересно По версии National Security Journal, российский перехватчик МиГ-31 занял первое место в рейтинге пяти самых быстрых действующих военных самолетов 2025 года с максимальной скоростью 2,83 числа Маха. По версии National Security Journal, российский перехватчик МиГ-31 занял первое место в рейтинге пяти самых быстрых действующих военных самолетов 2025 года с максимальной скоростью 2,83 числа Маха.

Степанов напомнил, что в британском правительстве говорили о появлении собственной гиперзвуковой ракеты только к 2030 году.

По его словам, сорванная ФСБ операция прямо показала: за критикой ракеты «Кинжал» западными спецслужбами скрывается острое желание перехватить подобные виды недоступного для них вооружения.

Фото: РИА «Новости»

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в беседе с 360.ru согласился с этим мнением, еще раз обратив внимание на то, что российские самолеты во многом превосходят западные аналоги.

Мы их обогнали в ракетостроении, на 10-15 лет обогнали с гиперзвуком. В применение новых технологий, как, например, «Орешник», — тоже, причем значительно. <…> Поэтому они пытаются всячески, как могут, украсть то, что могут украсть.

Журналист также не стал исключать, что угоном истребителя Украина старалась эскалировать конфликт, но первоочередной причиной все же назвал гонку вооружений. «Технологии, особенно авиационные, на первом плане. Ракетные, авиационные, подводных лодок — это задача всех военных разведок номер один», — заключил Борзенко.

*Признано в России СМИ-иноагентом.