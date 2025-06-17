Как самурай Даня решил воевать за Россию: путь от «Вагнера» до «Ахмата»

Самурай с позывным Даня — один из самых известных бойцов в спецназе «Ахмат». Японскому штурмовику уже 50 лет, и по-настоящему обрести себя он смог только в России — стране, которая восхитила его. Сражаться в составе ВС РФ мужчина считает честью для себя, а в тяжелые минуты «молится русскому Богу». Как он попал на СВО и о чем мечтает после победы — в материале 360.ru.

Почему японец решил отправиться на СВО Настоящее имя Дани — Канэко Даисаку. Впервые историю спецназовца, сражающегося в зоне спецоперации, в начале июня опубликовал RT. Тогда в беседе с военкором Владом Андрицей Даня рассказал, что выбрал путь самурая по примеру деда. «Я штурмовик. И снайпер, и пулеметчик, и сейчас еще минометчик. [Путь самурая —] трудный путь. Я думаю, что Япония — марионетка Америки, поэтому самураев очень мало. И я хочу быть им, как мой дедушка. Он был пилотом-камикадзе, очень хорошим человеком, хочу быть как он», — пояснил Даня.

Фото: скриншот видео RT

О ситуации в Донбассе он узнал, побывав Таиланде в 2023 году, — сюжет в местных новостях так поразил спецназовца, что уже дома он купил билет Токио — Москва, из столицы добрался на поезде до Ростова-на-Дону, а затем — на СВО.

В зоне спецоперации японец сражается около двух лет. Начинал с ЧВК «Вагнер» — в память об этом на внутренней стороне предплечья Дани есть татуировка с эмблемой «музыкантов», затем пришел в спецназ «Ахмат» — тату с его эмблемой он украсил внешнюю сторону той же руки. «Я из Японии, город Осака. „Ахмат“ — сила. Мне не нравятся американские п***ы НАТО», — говорит Даисаку.

Фото: скриншот видео RT

«Возможно, сегодня ночью я „двести“» Позывной штурмовика связан с фильмом «Брат-2» и его главным героем Данилой Багровым. Канэко обожает эту ленту и пересматривал ее много раз. По-русски пока говорит плохо, но с пониманием боевых команд проблем нет. Участвовал в боях на Авдеевском и Курском направлениях.

Я очень люблю Россию и русских людей, а Америка и НАТО не нравятся. Конечно, я очень люблю русский народ. И я приехал сюда, потому что восхищаюсь великой страной, которой является Россия. Для меня большая честь — сражаться здесь с моими русскими друзьями. Канэко Даисаку

В декабре 2024 года японец принял христианство — «хотел, чтобы душа отправилась в то же место, что и души друзей». А смерти в лицо Даня смотрел не раз.

«В трудную минуту я молюсь русскому Богу. Я не верю в японских богов вообще. <…> Много раз думал: возможно, сегодня ночью я „двести“. Но поэтому я хочу японский рамен, борщ и пельмени», — признался боец.

Боевые товарищи говорят, что Даня безжалостен к врагу. Очень бесстрашно действовал, в частности, в Курской области. «Я сражаюсь с уважением к своим врагам, поскольку верю в разные страны и идеологии. Я думаю, что они тоже воины, но должен быть беспощадным, чтобы помогать своим товарищам и сражаться за Россию. Я думаю, что это естественно для воинов. И я не хочу вспоминать, сколько врагов убил. Победа будет за нами», — говорит штурмовик.

По словам спецназовца, ежегодно на Украину едут до 30 японцев — делают это сами, «потому что головы засорились западной пропагандой».

«Им, когда вернутся в Японию, ничего не будет, а меня посадят в тюрьму. Для них я наемник в чужом военном конфликте», — добавил он. Хотя нельзя исключать, что на родину штурмовик не вернется, а останется в России и построит новую жизнь уже как Николай (такое имя Канэко дали при крещении).