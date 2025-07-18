Сегодня 15:12 От реабилитации до переобучения. Как Подмосковье помогает бойцам СВО и их семьям Андрей Воробьев: в Подмосковье усиливают комплексную поддержку бойцов СВО 0 0 0 Спецоперация

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От реабилитации и обучения до заботы о семьях и создания комфортной городской среды — такую поддержку участников СВО обеспечивают в Подмосковье. Задача в том, чтобы помощь была комплексной, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

На заседании бюро Высшего совета «Единой России» совместно с председателем партии Дмитрием Медведевым и председателем совета Борисом Грызловым подняли вопросы, касающиеся поддержки бойцов и их семей.

Реабилитация

В Подмосковье базируется несколько ведущих реабилитационных центров. В их числе — «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-Центр» в Коломне и Центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. Уже помогли тысячам бойцов восстановить здоровье и вернуться к активной жизни, подчеркнул губернатор.

Мы обеспечиваем доступ к современным программам реабилитации и помогаем с протезированием. Андрей Воробьев

К задаче вернуть бойцов к полноценной жизни подключены фонд «Защитники Отечества», главврачи и ветеранские организации.

Проект «Герои Подмосковья»

По поручению президента реализуют образовательные проекты для вернувшихся с фронта. Работает программа «Герои Подмосковья».

Поступило почти 2,5 тысячи заявок из 69 регионов России.

Отобрали первых 70 участников из числа бойцов — они получат новые профессии и возможность начать карьеру в мирной жизни. Андрей Воробьев

Проект «Герои Подмосковья» — это продолжение федеральной программы «Время Героев».

Комфортная городская среда

В Подмосковье особое внимание уделяют созданию комфортной городской среды для маломобильных жителей. «Работаем над доступностью, чтобы каждый мог чувствовать себя комфортно. Речь идет не только о новых домах, но и о сложившейся инфраструктуре. Часто решение вопросов требует индивидуального подхода», — отметил Андрей Воробьев. Он добавил, что, помимо прочего, в Московской области работает телефон доверия для психологической поддержки бойцов и их близких. В ближайших планах — открыть Центр ментального здоровья для участников СВО, где предоставят и комплексную реабилитацию, и сопровождение семей.