От реабилитации до переобучения. Как Подмосковье помогает бойцам СВО и их семьям
Андрей Воробьев: в Подмосковье усиливают комплексную поддержку бойцов СВО
От реабилитации и обучения до заботы о семьях и создания комфортной городской среды — такую поддержку участников СВО обеспечивают в Подмосковье. Задача в том, чтобы помощь была комплексной, напомнил губернатор Андрей Воробьев.
На заседании бюро Высшего совета «Единой России» совместно с председателем партии Дмитрием Медведевым и председателем совета Борисом Грызловым подняли вопросы, касающиеся поддержки бойцов и их семей.
Реабилитация
В Подмосковье базируется несколько ведущих реабилитационных центров. В их числе — «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-Центр» в Коломне и Центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде.
Уже помогли тысячам бойцов восстановить здоровье и вернуться к активной жизни, подчеркнул губернатор.
Мы обеспечиваем доступ к современным программам реабилитации и помогаем с протезированием.
Андрей Воробьев
К задаче вернуть бойцов к полноценной жизни подключены фонд «Защитники Отечества», главврачи и ветеранские организации.
Проект «Герои Подмосковья»
По поручению президента реализуют образовательные проекты для вернувшихся с фронта. Работает программа «Герои Подмосковья».
Поступило почти 2,5 тысячи заявок из 69 регионов России.
Отобрали первых 70 участников из числа бойцов — они получат новые профессии и возможность начать карьеру в мирной жизни.
Андрей Воробьев
Проект «Герои Подмосковья» — это продолжение федеральной программы «Время Героев».
Комфортная городская среда
В Подмосковье особое внимание уделяют созданию комфортной городской среды для маломобильных жителей.
«Работаем над доступностью, чтобы каждый мог чувствовать себя комфортно. Речь идет не только о новых домах, но и о сложившейся инфраструктуре. Часто решение вопросов требует индивидуального подхода», — отметил Андрей Воробьев.
Он добавил, что, помимо прочего, в Московской области работает телефон доверия для психологической поддержки бойцов и их близких.
В ближайших планах — открыть Центр ментального здоровья для участников СВО, где предоставят и комплексную реабилитацию, и сопровождение семей.