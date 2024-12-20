Как назвать поражение победой? Европа запуталась в формулировках

Забавные вещи сопровождают прошедший на днях саммит Евросоюза. То Владимир Зеленский, которого пригласили для демонстрации европейской солидарности с Украиной, а точнее — поддержки курса киевского режима на военный конфликт, сорвется с цепи и начнет тявкать в сторону Кремля. (Кремлю-то все равно, он таких мосек на своем веку повидал великое множество). То вдруг глава европейской дипломатии Кая Каллас в своих влажных фантазиях зайдет настолько далеко, что заявит о победе Украины над Россией как о конечной цели нынешних действий руководства ЕС.

В итоге, как написало издание Politico, из-за воинственной эстонки пришло исправлять формулировку в заявлении Европейского совета, опубликованном на его официальном сайте.

На сайте совета было написано, что «Украина должна победить». Но его представитель заявил, что это ошибка, которую исправят. В заключении Евросовета от 19 декабря на месте прежнего утверждения стоит уже другая фраза: «Россия не должна одержать верх». Politico

По данным издания, видимо, лидеры ЕС не могут зайти так далеко, чтобы связать себя обещаниями, выполнить которые они при всем желании явно не в силах. Вообще, вся эта словесная эквилибристика — «победить Россию», «не дать победить России» — как с ней ни играйся, сути происходящего не отражает. А она такова: Запад проиграл в военном конфликте. «Мы проиграли», — констатировала итальянская il Fatto Quotidiano, фактически подводя черту под правлением режима Зеленского.

Фото: Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе, декабрь 2024 года. Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency / Global Look Press

И любые, даже самые отчаянные попытки еврочиновников как-то это изменить — «любое преждевременное давление, направленное на прекращение украинского конфликта, приведет к плохому мирному соглашению», утверждает все та же Каллас, — ни к чему ни приведут. Максимум, на что хватит европейских «ястребов», так это решиться на окончательное присвоение российских золотовалютных резервов. Об этом на прошедшем саммите приняли соответствующее постановление.

Фото: Кая Каллас, сменившая Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Заблокированные активы России останутся замороженными до конца конфликта и компенсации убытков Украины», — сказано в решении лидеров стран ЕС, что в переводе на простой язык означает банальное «навсегда».

Ну и ладно, у нас есть возможность отплатить им той же монетой — во всех смыслах. Тем более, как гласит известная еврейская мудрость, если проблемы можно решить с помощью денег, то это не проблемы, а расходы.

Впрочем, что-что, а какую-нибудь благозвучную и даже логичную формулировку для оправдания своего беззакония европейцы наверняка придумают. Они в этом большие мастера. На том, видимо, и успокоятся, ибо никаких иных «побед» над Россией им явно не светит. Ни сегодня, ни когда-либо в будущем.