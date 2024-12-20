Как назвать поражение победой? Европа запуталась в формулировках
Забавные вещи сопровождают прошедший на днях саммит Евросоюза. То Владимир Зеленский, которого пригласили для демонстрации европейской солидарности с Украиной, а точнее — поддержки курса киевского режима на военный конфликт, сорвется с цепи и начнет тявкать в сторону Кремля. (Кремлю-то все равно, он таких мосек на своем веку повидал великое множество). То вдруг глава европейской дипломатии Кая Каллас в своих влажных фантазиях зайдет настолько далеко, что заявит о победе Украины над Россией как о конечной цели нынешних действий руководства ЕС.
В итоге, как написало издание Politico, из-за воинственной эстонки пришло исправлять формулировку в заявлении Европейского совета, опубликованном на его официальном сайте.
На сайте совета было написано, что «Украина должна победить». Но его представитель заявил, что это ошибка, которую исправят. В заключении Евросовета от 19 декабря на месте прежнего утверждения стоит уже другая фраза: «Россия не должна одержать верх».
Politico
По данным издания, видимо, лидеры ЕС не могут зайти так далеко, чтобы связать себя обещаниями, выполнить которые они при всем желании явно не в силах. Вообще, вся эта словесная эквилибристика — «победить Россию», «не дать победить России» — как с ней ни играйся, сути происходящего не отражает.
А она такова: Запад проиграл в военном конфликте.
«Мы проиграли», — констатировала итальянская il Fatto Quotidiano, фактически подводя черту под правлением режима Зеленского.
И любые, даже самые отчаянные попытки еврочиновников как-то это изменить — «любое преждевременное давление, направленное на прекращение украинского конфликта, приведет к плохому мирному соглашению», утверждает все та же Каллас, — ни к чему ни приведут.
Максимум, на что хватит европейских «ястребов», так это решиться на окончательное присвоение российских золотовалютных резервов. Об этом на прошедшем саммите приняли соответствующее постановление.
«Заблокированные активы России останутся замороженными до конца конфликта и компенсации убытков Украины», — сказано в решении лидеров стран ЕС, что в переводе на простой язык означает банальное «навсегда».
Ну и ладно, у нас есть возможность отплатить им той же монетой — во всех смыслах. Тем более, как гласит известная еврейская мудрость, если проблемы можно решить с помощью денег, то это не проблемы, а расходы.
Впрочем, что-что, а какую-нибудь благозвучную и даже логичную формулировку для оправдания своего беззакония европейцы наверняка придумают. Они в этом большие мастера.
На том, видимо, и успокоятся, ибо никаких иных «побед» над Россией им явно не светит. Ни сегодня, ни когда-либо в будущем.