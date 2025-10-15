Кадровая программа для бойцов СВО «Герои Подмосковья». Как принять участие?

Для участников СВО в Подмосковье действует ряд льгот, есть особые возможности по обучению и трудоустройству. Так, в регионе запустили программу «Герои Подмосковья», участники которой осваивают государственное управление, чтобы затем пойти работать в органы власти или начать карьеру в частно-корпоративной сфере. О том, как присоединиться к проекту, расскажем в нашем материале.

Что такое программа «Герои Подмосковья» Кадровая программа «Герои Подмосковья» дает возможность ветеранам СВО освоить навыки и знания, необходимые для построения карьеры в государственном и муниципальном управлении, а также бизнесе и других сферах. Проект направлен на помощь участникам спецоперации, которые хотят реализоваться в миру после завершения службы.

На участие в программе в 2025 году подали более двух тысяч заявок. Среди кандидатов отобрали 70 лучших. Все они — из разных регионов России. Во время обучения бойцы проходят стажировки в органах власти. С ними будут работать опытные наставники из числа депутатов, глав округов и представителей регионального правительства.

Фото: Встреча с участниками образовательной программы «Герои Подмосковья» / Медиасток.рф

Кто может участвовать в «Героях Подмосковья»? Принимают действующих или бывших участников спецоперации, у которых есть высшее образование и российское гражданство. В списке необходимых документов — копии, подтверждающие статус участника СВО, наличие наград, дипломов об образовании, сведения о трудовом стаже. Необходимо пройти конкурсный отбор. Кандидатам предлагают написать эссе, затем — пройти тестирование и собеседование.

Интересно Действующие военнослужащие, находящиеся на СВО, могут участвовать в отборе и в случае успешного прохождения зачисляются в резерв на обучение по окончании службы. Действующие военнослужащие, находящиеся на СВО, могут участвовать в отборе и в случае успешного прохождения зачисляются в резерв на обучение по окончании службы.

По завершении программы лучшие участники получат предложения о трудоустройстве или зачисление в кадровый резерв.

Фото: Фото: сайт «Герои Подмосковья»

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — подчеркивал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В 2025 году обучение уже началось и продлится до 15 сентября 2026-го. Узнать больше о проекте и подать заявку можно на официальном сайте.