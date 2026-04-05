05 апреля 2026 03:46 Ядерный оскал «Ярса». Чем уникален этот ракетный комплекс и почему о нем заговорили на Западе

Ядерное оружие

Ракеты

Военные учения

Военные

Россия

Оружие

НАТО

Владимир Путин

Россия снова вывела на позиции один из самых закрытых элементов своей ядерной триады. Учения с «Ярсами» в Сибири прошли без лишнего шума, но эффект оказался громче любых заявлений. Формально — обычные маневры. Почему же тогда в стране НАТО заговорили об «ужасающей» ракете?

Таежные тропы ядерного щита В начале апреля 2026 года ледяное безмолвие сибирских лесов было нарушено глухим рокотом мощных многоосных тягачей. Министерство обороны России официально объявило о начале масштабных маневров с участием подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс». Гигантские пусковые установки, весящие десятки тонн, покинули свои защищенные бетонные гнезда и вышли на маршруты боевого патрулирования. Они двигались преимущественно под покровом ночи, словно призраки, растворяясь среди вековых сосен и используя складки рельефа, чтобы оставаться абсолютно невидимыми для всевидящего ока спутников-шпионов. Расчеты «Ярсов» отработали сложнейшие задачи: рассредоточение дивизионов, экстренную смену позиций и марши в условиях бездорожья. Для защиты этих бесценных сухопутных крейсеров от возможных диверсантов небо вокруг патрульных маршрутов непрерывно сканировали легкие беспилотники «Элерон», создавая вокруг колонны непроницаемый купол безопасности. Российские ракетчики в очередной раз продемонстрировали, что их стальные питомцы всегда готовы к бою, а навыки вождения и маскировки доведены до абсолютного совершенства.

Фото: РИА «Новости»

Почему на Западе «Ярс» назвали «ужасающей» ракетой? Британская Daily Mail 2 апреля года вышла с заголовком, в котором прямо назвала «Ярс» «terrifying intercontinental missile» — «ужасающей межконтинентальной ракетой». Издание акцентировало внимание на ночных съемках колонн в сибирском лесу: тяжелые пусковые установки, освещенные лишь фарами, выглядели как призраки, готовые в любой момент нанести удар.

Жуткие снимки, опубликованные Министерством обороны, показывают, как ракета движется по заснеженному лесу в кромешной темноте, а пусковая установка виднеется из темноты во время учений. Daily Mail

Западные журналисты напомнили своим читателям, что комплексы способны нести ядерные боеголовки и предназначены для доставки их на межконтинентальные расстояния. По версии Daily Mail, именно сочетание мобильности, скрытности и ядерной мощи вызывает «ужас» — ведь «Ярс» трудно обнаружить и уничтожить в случае конфликта. Основной акцент делался на том, что ракета оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Каждая такая боеголовка способна двигаться по собственной траектории, что усложняет ее перехват. Кроме того, комплекс использует средства преодоления ПРО — ложные цели и маневрирование на конечном участке полета. Отдельно отмечалась мобильность комплекса. В отличие от шахтных установок, «Ярс» на колесной базе способен менять позиции, что делает его обнаружение и уничтожение значительно более сложной задачей. «Путин видит раскол в НАТО» Та же Daily Mail констатировала, что Россия развернула «ужасающую» межконтинентальную ракету в то время, как Владимир Путин «продолжает наблюдать хаос в НАТО». Редакция Daily Mail прямо связала маневры с заявлениями Дональда Трампа, который в интервью The Telegraph назвал НАТО «paper tiger» — «бумажным тигром». По мнению британского издания, учения с «Ярсами» стали дополнительным сигналом силы на фоне этих споров. В редакции обратили внимание и на доклад Минобороны России — ведомство в начале апреля отчиталось о том, что российские вооруженные силы завершили освобождение ЛНР.

Фото: РИА «Новости»

Стальной кулак с ядерными пальцами История этого грозного оружия уходит своими корнями в середину бурных 2000-х годов. Тогда перед российским оборонно-промышленным комплексом стояла грандиозная задача: создать достойную смену легендарным, но постепенно устаревающим советским комплексам «Тополь» и тяжелым шахтным ракетам. Наследником этой славной династии и суждено было стать комплексу РС-24 «Ярс». Над созданием шедевра инженерной мысли трудились лучшие умы Московского института теплотехники под чутким руководством гениального конструктора. За основу взяли уже стоявший на вооружении комплекс «Тополь-М», однако конструкторы подвергли его глубочайшей модернизации. Главным прорывом стала абсолютно новая «голова» ракеты — приборно-агрегатная платформа разведения, способная нести гроздья разделяющихся боевых блоков. Первый испытательный пуск стального колосса состоялся 29 мая 2007 года с космодрома Плесецк, он прошел безупречно, подтвердив все надежды создателей. Уже в конце 2009 года «Ярс» приняли на вооружение. Свита ядерного короля «Ярс» можно считать высокотехнологичной армией, где каждая машина играет свою уникальную роль. Сам ракетный дивизион состоит из трех гигантских автономных пусковых установок и подвижного командного пункта.

Фото: РИА «Новости»

Чтобы этот ядерный король мог безопасно передвигаться и выполнять боевые задачи, ему нужна верная и надежная свита из машин обеспечения. Настоящим ангелом-хранителем для экипажа является машина обеспечения боевого дежурства (МОБД), представляющая собой настоящий дом на колесах. В ней созданы все условия для комфортного отдыха и питания 10 человек боевого расчета, а в экстренной ситуации она способна снабдить пусковую установку живительной электроэнергией. Смертоносных диверсантов и вражеских лазутчиков вычисляет боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М». Этот бронированный зверь с тепловизорами и собственным беспилотником способен почуять вражескую технику за шесть километров, а пешего человека — за три километра, не оставляя врагу ни единого шанса на внезапное нападение. Дорогу сквозь минные поля прокладывает футуристическая машина дистанционного разминирования «Листва». С помощью мощного СВЧ-излучения она буквально сжигает электронные мозги вражеских мин и фугасов на расстоянии до 100 метров, расчищая путь стальным гигантам. Завершают этот грозный кортеж машины маскировки, способные заметать следы на грунте, тепловые машины для очистки техники от коварного льда и грязи, и даже ложные дивизионы с надувными макетами ракет, призванные окончательно свести с ума спутниковую разведку противника.

Фото: РИА «Новости»

Анатомия мощи: технические характеристики ракеты «Ярс» Давайте заглянем под стальную шкуру этого монстра. Ракета «Ярс» представляет собой трехступенчатого исполина, работающего на твердом топливе. Использование именно твердого топлива — колоссальный плюс: ракета не требует долгой и опасной заправки перед стартом, а значит, готова взмыть в небо буквально за считанные минуты после получения приказа. Габариты этого инженерного чуда внушают уважение: длина ракеты вместе с головной частью составляет около 20 метров, а ее диаметр достигает двух метров. При старте махина весит почти 50 тонн, из которых около полутора приходятся на полезную нагрузку.

Дальность полета «Ярса» поражает воображение — он способен поражать цели на гигантском расстоянии до 12 000 километров, перелетая океаны и континенты.

Ракета развивает сумасшедшую скорость, достигающую 25 чисел Маха (это около 8,5 километра в секунду), что делает ее практически неуловимой.

Внутри боевой части, в зависимости от модификации, скрывается до четырех мощных ядерных блоков, каждый из которых несет в себе заряд мощностью до 500 килотонн. Это сила, способная превратить в пыль целые мегаполисы. Естественно, точные характеристики «Ярса» засекречены. Министерство обороны России раскрывало лишь некоторые данные о ракете, все они приведены выше.

Фото: РИА «Новости»

Опасен и неуязвим Главная опасность «Ярса» для любого потенциального агрессора заключается в его абсолютной непредсказуемости и неотвратимости возмездия. Эта ракета создана не для нападения, а для нанесения сокрушительного ответного удара, который гарантированно сотрет противника с лица земли, даже если тот попытается напасть первым. Благодаря своей мобильности «Ярс» может скрытно блуждать по бескрайним таежным просторам, постоянно меняя позиции, из-за чего нанести по нему упреждающий обезоруживающий удар практически невозможно. В реальных боевых действиях с применением ядерного оружия этот комплекс никогда не использовался. Его главное «применение» — непрерывное несение боевого дежурства и участие в регулярных учебных пусках. По данным открытых источников, комплексы стоят на вооружении нескольких ракетных соединений РВСН и составляют значительную часть наземной группировки стратегических ядерных сил России. Военный специалист Матвийчук в беседе с 360.ru также называл «Ярс» основой российских ядерных сил. По его мнению, за счет нескольких боеголовок одна такая ракета способна поразить ряд целей на расстоянии в «сотни и тысячи» километров.