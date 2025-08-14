14 августа 2025 19:01 Итоги встречи Путина и Трампа удивят всех: что за козырь в рукаве у Кремля 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

БРИКС

Встреча Путина и Трампа 2025

Члены БРИКС, вероятно, могли еще долго изображать лебедя, рака и щуку, если бы не американское давление. На фоне него у стран-участниц не осталось иного выхода, кроме консолидации в борьбе за свой экономический, политический и военный суверенитет. И теперь уже Трампу стоит задуматься о том, чтобы наводить мосты. Это было бы крайне смело. Но ведь он умеет рисковать?

Уровень взаимодействия России с партнерами по БРИКС стал одной из причин, вынудивших США пытаться договариваться и просить о саммите Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Не такой яркой, как посыпавшийся украинский фронт, снятие моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, экономические успехи.

Тем не менее, этот фактор также сыграл свою роль. И вот почему: глядя на то, с кем общался Путин до и после переговоров со Стивеном Уиткоффом в Кремле, оглушенный своей же пропагандой Вашингтон внезапно прозрел и понял, что Россия, которая, как предполагалось, будет изолированной, оказывается, что и не одна совсем. А в числе стратегических союзников — крупнейшие, богатейшие и влиятельнейшие страны мира, подчеркивает РИА «Новости».

Фото: SMG / www.globallookpress.com

Путин созванивался с лидерами КНР, Индии, Бразилии, принимал в Кремле президента ОАЭ. Все эти страны входят в БРИКС, и каждая сейчас дает отпор Штатам. Китай в ответ на пошлины ограничил экспорт редкоземов. Индия в ответ на попытку ввести против нее санкции за торговлю с Россией назвала такие поползновения прямым покушением на свой суверенитет. С лидером Бразилии Путин обсудил совместное противостоянию тарифной и санкционной политике США, общую стратегию. Никак не меняется и независимая направленность ОАЭ, а эта страна была и остается влиятельнейшим игроком на рынке углеводородов.

«Так что в итоге может Вашингтон против могущественнейших экономик мира? Как Штатам одолеть БРИКС, даже если они швырнут в пламя мировой экономической войны тощее тельце старушки Европы?» — задается вопросом агентство.

Фото: РИА «Новости»

Военной агрессией грозить не выйдет, это ведь не то же самое, что Афганистан бомбить. Да и Трамп, будучи бизнесменом, отлично понимает, что в экономике США на самом деле прогнило очень и очень многое. Особую опасность сейчас представляет бунт банкиров ФРС (на этой неделе стало известно, что президент думает подавать в суд против главы финансового регулятора из-за супердорогостоящего ремонта комплекса зданий службы. Бюджету он стоил более трех миллиардов долларов, хотя должен был обойтись в 50 миллионов). С учетом всего этого единственным реальным выходом для него видится налаживание взаимовыгодных отношений с БРИКС, а не борьба. Не воевать, а торговать — это был очень смелый ход для Трампа. Но ведь отчаянная смелость всегда была и пока остается стилем республиканца. Рисковать любит и умеет и Владимир Путин. Какими будут итоги саммита на Аляске — открытый вопрос. Предсказать итоги встречи невозможно, но с уверенностью можно сказать уже сейчас: они сумеют удивить.