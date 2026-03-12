Итоги работы за 2025 год подвели в Мособлдуме

В рамках 131-го заседания Московской областной думы председатель регионального парламента Игорь Брынцалов выступил с обширным докладом, подводящим итоги работы за прошедший год. Депутаты провели 25 заседаний, в результате которых приняли 265 законодательных актов.

Помощь бойцам СВО Ключевым вектором деятельности остается всесторонняя помощь бойцам специальной военной операции и сохранение памяти о героизме российских военных. «За прошлый год Московская областная Дума приняла 11 законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Это последовательное расширение законодательной базы, которую мы выстраивали с самого начала спецоперации. Сегодня в Подмосковье действует уже порядка 40 мер поддержки», — пояснил Игорь Брынцалов. Парламентарий подробно остановился на действиях, способствующих социальной и профессиональной адаптации ветеранов боевых действий. Благодаря квотам трудоустроили уже более 900 ветеранов. Кроме того, центр занятости помогает военнослужащим искать работу и проходить переобучение. В сфере финансовой поддержки для защитников и их семей также предусмотрели ряд значимых льгот.

Участники СВО освобождены от уплаты транспортного налога, действие льготы мы продлили. Еще одна важная мера, реализованная по поручению президента, — выплата 500 тысяч рублей взамен земельного участка. Игорь Брынцалов

Кроме того, для военнослужащих и их родных действует право внеочередного личного приема в государственных органах и учреждениях региона, а сроки рассмотрения их обращений сократили в два раза. Также они имеют приоритет в случае заключении социального контракта.

Особое внимание в Московской области уделяют вопросам медицинской и социальной реабилитации бойцов. «В области помогают воинам в „Ясенках“, „Протэкс‑центре“ в Коломне, а также на базе Семейного центра имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. Недавно было открыто новое учреждение–пансионат на базе Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации „Коломенский“ в Озерах», — уточнил председатель Московской областной думы. Реабилитацию в прошлом году прошли свыше тысячи человек. Празднование 80-летия Победы В своем выступлении Игорь Брынцалов затронул и тему празднования 80-летия Великой Победы. В 2025 году почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоили девяти территориям, и теперь их в регионе 44. Кроме того, президенту направили обращения о присвоении Орехово‑Зуеву, Королеву, Люберцам и Красногорску звания «Город трудовой доблести». Также в регионе приняли закон, который дает муниципалитетам право устанавливать памятные даты и проводить тематические мероприятия. Поддержка семей с детьми Следующим блоком доклада стала демографическая политика. В Московской области 11 октября объявили Днем многодетной семьи. Также в регионе учредили орден «Родительская доблесть» для семей, воспитывающих пятерых и более детей. В прошлом году его вручили 20 семьям, а в этом году наградить планируют еще около 30.

Теперь многодетные семьи получают ежегодную выплату на школьную форму, даже если ребенок учится в другом регионе. Сохранили на 2026 год выплату в 300 тысяч рублей молодым семьям до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка, включив в нее семьи, где прописка в области есть только у одного родителя. Такую выплату в прошлом году получили 2,8 тысячи семей. Игорь Брынцалов

С 1 января родителям, которые воспитывают четырех и более детей, компенсируют 50% стоимости обучения ребенка в колледже или техникуме.

«Активно работаем по линии профилактики абортов. Для этого законодательно закрепили целый комплекс мероприятий, в том числе создание центров медико‑социальной поддержки», –подчеркнул спикер Мособлдумы. Модернизация сферы ЖКХ и транспортной инфраструктуры В минувшем году в Подмосковье провели свыше 550 мероприятий на общую сумму около 76,6 миллиарда рублей. «В сфере благоустройства за 2025 год реализованы 73 проекта по обновлению общественных пространств почти на 14 миллиардов рублей. Продолжаем расселение аварийного жилья. В прошлом году в рамках профильной госпрограммы на эти цели выделено свыше 27 миллиардов рублей», — отметил Брынцалов. Не менее актуальной остается и транспортная тема. За год движение открыли почти на 30 объектах дорожной инфраструктуры, а эксплуатировать начали более 100 километров дорог.

Задачи на текущий год не менее масштабные: планируется открыть путепроводы в Апрелевке и Опалихе, два пешеходных перехода через ж/д пути в Одинцове и завершить реконструкцию Пироговского шоссе. Игорь Брынцалов

Законодательные инициативы

Областная дума установила административную ответственность за навязчивое предложение услуг такси в аэропортах вне специально отведенных мест. Штрафы достигают 50 тысяч рублей. Еще одним важным направлением стало ужесточение правил продажи алкоголя. «Мы отреагировали на многочисленные жалобы жителей на так называемые „псевдокафе“ — заведения, которые днем работают как магазины, а ночью превращаются в бары, мешая спать целым домам», — отметил Игорь Брынцалов. Кроме того, с 1 сентября время продажи алкоголя в местах общепита в жилых домах ограничили. Реализация спиртных напитков запрещена с 23:00 до 8:00 утра. Исключение сделали для ресторанов. Также теперь действует запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах, в которые можно попасть со стороны двора. Требования ужесточили и к летним кафе. Дальнейшие планы В первую очередь власти в этом году намерены реализовать наказы избирателей.

Мы утвердили перечень из 309 мероприятий, предложенных депутатами. На это в бюджете выделено 255 миллионов рублей. Под парламентским контролем остается возведение и капитальный ремонт социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц и парковых зон. Игорь Брынцалов

В заключение своего доклада Игорь Брынцалов обозначил приоритеты на перспективу, связанные с реализацией поручений президента России Владимира Путина.

«Глава государства поручил масштабно усилить поддержку материнства. Поставлены четкие задачи по формированию семейно‑ориентированной среды и популяризации традиционных ценностей. Для нас это прямое руководство к действию», — отметил он. Конкретные шаги обозначили и в жилищной сфере.