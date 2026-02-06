Сложно не усмотреть взаимосвязь между сегодняшним терактом в Москве и трехсторонней встречей в Абу-Даби. Это подтвердил и глава МИД России Сергей Лавров: покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба Владимира Алексеева в очередной раз показало, что Украина готова на постоянные провокации, лишь бы сорвать мирные переговоры.

Пока, по сути, единственным зримым итогом консультаций в Абу-Даби стал обмен военнопленными по формуле 157 на 157. Его удалось добиться при содействии ОАЭ и Соединенных Штатов Америки.

За наших ребят, вернувшихся домой, все мы очень рады. Но процесс застопорился, и причина — в киевской «партии войны», возглавляемой Владимиром Зеленским.

Именно он и его подельники делают все, чтобы мира не случилось, по крайней мере, в обозримом будущем. Еще не все деньги у них разворованы, не все гарантии личной безопасности для членов украинской хунты получены. А без этого соглашаться на мир у Зеленского нет причин.

Тем не менее, на мой взгляд, бесятся и из-за намечающегося потепления в российско-американских отношениях. Ему Украина и силы, стоящие за ней на Западе, стремятся во что бы то ни стало помешать.