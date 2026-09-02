Сегодня 22:46 Любовь, которая сильнее обстоятельств. История раненого бойца Дениса, его жены Регины и лабрадора Ориона Лабрадор Орион начал помогать тяжелораненому бойцу вернуться к обычной жизни Фото: Елена Кононова Эксклюзив

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История тяжелораненого бойца Дениса Николина, его жены Регины и лабрадора Ориона стала основой документального фильма. Пес проходит специальную подготовку, чтобы помогать хозяину в реабилитации, а впоследствии этот опыт может пригодиться и другим людям с тяжелыми травмами. Смотрите документальный фильм об этой семье на 360.ru.

С того света — домой Денис Николин ушел на СВО по мобилизации командиром стрелкового взвода 3-й мотострелковой дивизии. В январе 2023 года он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Прогнозы врачей были крайне осторожными, однако его жена Регина не собиралась сдаваться. Последовали годы лечения и реабилитации. Месяц за месяцем Денис добивался результатов, которые прежде казались почти невозможными. Регина все это время искала любые способы помочь мужу восстановиться. Так появилась идея привлечь к реабилитации их лабрадора по кличке Орион. Причем речь идет не просто об эмоциональной поддержке хозяина. Собаку решили обучить конкретным навыкам: приносить необходимые предметы, сопровождать Дениса и страховать его при падении. Орион начал подготовку в школе собак-проводников Всероссийского общества слепых. Учреждение работает с 1960 года и обладает многолетним опытом подготовки животных для помощи людям, в том числе потерявшим зрение в военных конфликтах.

Но случай Дениса оказался особенным: зрение у него сохранено, а помощь требуется совсем другого характера. Поэтому для Ориона отрабатывают новую программу совместно с клубом служебных собак в отставке «Звездный пес». Создатели фильма рассчитывают, что опыт Ориона впоследствии сможет пригодиться при подготовке других собак для людей, получивших тяжелые травмы.

Фото: Елена Кононова 1/4 Фото: Елена Кононова 2/4 Фото: Елена Кононова 3/4 Фото: Елена Кононова 4/4

История, которую режиссер увидела своими глазами Режиссер фильма Елена Кононова рассказала, что работа над картиной началась весной 2026 года. В тот момент Регина обустраивала дом в Подмосковье перед возвращением мужа, решались бытовые вопросы, в том числе связанные с газификацией. История семьи к тому времени уже получила широкую известность. Регину приглашали на федеральные телеканалы, с ней записывали интервью. Но затем возникла новая линия, которая и стала основой будущего документального фильма, — подготовка Ориона. Съемочная группа присутствовала во время дрессировки лабрадора. Кинологи проверяли его реакцию на звук, препятствия и кошку. Результат был принципиально важен: домашний пес мог попросту не подойти для серьезной работы в качестве собаки-ассистента. Орион испытания прошел. По словам Кононовой, Регина буквально танцевала от радости, когда специалисты сообщили, что пес готов к серьезному обучению. Особенно режиссера поразила сама Регина. Несмотря на испытания, выпавшие на семью, она сохраняла энергию и жизнелюбие и была полностью вовлечена в восстановление мужа. Регина пересаживала и переворачивала Дениса, занималась с ним лечебной физкультурой, кормила его, читала вместе с ним стихи наизусть. Когда во время занятий муж кричал от боли, она убеждала его продолжать: если болит — значит, работает.

Фото: Елена Кононова