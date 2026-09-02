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    Любовь, которая сильнее обстоятельств. История раненого бойца Дениса, его жены Регины и лабрадора Ориона

    Лабрадор Орион начал помогать тяжелораненому бойцу вернуться к обычной жизни

    Елена Кононова
    Фото: Елена Кононова

    История тяжелораненого бойца Дениса Николина, его жены Регины и лабрадора Ориона стала основой документального фильма. Пес проходит специальную подготовку, чтобы помогать хозяину в реабилитации, а впоследствии этот опыт может пригодиться и другим людям с тяжелыми травмами. Смотрите документальный фильм об этой семье на 360.ru.

    С того света — домой

    Денис Николин ушел на СВО по мобилизации командиром стрелкового взвода 3-й мотострелковой дивизии. В январе 2023 года он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Прогнозы врачей были крайне осторожными, однако его жена Регина не собиралась сдаваться.

    Последовали годы лечения и реабилитации. Месяц за месяцем Денис добивался результатов, которые прежде казались почти невозможными. Регина все это время искала любые способы помочь мужу восстановиться.

    Так появилась идея привлечь к реабилитации их лабрадора по кличке Орион. Причем речь идет не просто об эмоциональной поддержке хозяина. Собаку решили обучить конкретным навыкам: приносить необходимые предметы, сопровождать Дениса и страховать его при падении.

    Орион начал подготовку в школе собак-проводников Всероссийского общества слепых. Учреждение работает с 1960 года и обладает многолетним опытом подготовки животных для помощи людям, в том числе потерявшим зрение в военных конфликтах.

    Но случай Дениса оказался особенным: зрение у него сохранено, а помощь требуется совсем другого характера. Поэтому для Ориона отрабатывают новую программу совместно с клубом служебных собак в отставке «Звездный пес».

    Создатели фильма рассчитывают, что опыт Ориона впоследствии сможет пригодиться при подготовке других собак для людей, получивших тяжелые травмы.

    Елена Кононова
    Фото: Елена Кононова
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    Елена Кононова
    Фото: Елена Кононова
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    Елена Кононова
    Фото: Елена Кононова
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    Елена Кононова
    Фото: Елена Кононова
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    История, которую режиссер увидела своими глазами

    Режиссер фильма Елена Кононова рассказала, что работа над картиной началась весной 2026 года. В тот момент Регина обустраивала дом в Подмосковье перед возвращением мужа, решались бытовые вопросы, в том числе связанные с газификацией.

    История семьи к тому времени уже получила широкую известность. Регину приглашали на федеральные телеканалы, с ней записывали интервью. Но затем возникла новая линия, которая и стала основой будущего документального фильма, — подготовка Ориона.

    Съемочная группа присутствовала во время дрессировки лабрадора. Кинологи проверяли его реакцию на звук, препятствия и кошку. Результат был принципиально важен: домашний пес мог попросту не подойти для серьезной работы в качестве собаки-ассистента.

    Орион испытания прошел. По словам Кононовой, Регина буквально танцевала от радости, когда специалисты сообщили, что пес готов к серьезному обучению.

    Особенно режиссера поразила сама Регина. Несмотря на испытания, выпавшие на семью, она сохраняла энергию и жизнелюбие и была полностью вовлечена в восстановление мужа. Регина пересаживала и переворачивала Дениса, занималась с ним лечебной физкультурой, кормила его, читала вместе с ним стихи наизусть. Когда во время занятий муж кричал от боли, она убеждала его продолжать: если болит — значит, работает.

    Елена Кононова
    Фото: Елена Кононова

    Встреча после долгой разлуки

    После возвращения съемочной группы работа продолжилась. Орион проходил курс дрессировки, а Денис готовился домой.

    Регина тем временем мечтала устроить мужу настоящий день рождения — не вдвоем, а с близкими и друзьями за большим столом. При этом она переживала, сможет ли он выдержать такую эмоциональную нагрузку и как сложится общение с людьми, которые помнили Дениса до ранения совсем другим.

    Именно день рождения и встреча Дениса с Орионом после долгой разлуки стали финальными эпизодами документального фильма.

    История семьи Николиных важна не только как рассказ о последствиях тяжелого ранения. Это история человека и его близких, которые продолжают бороться, когда прежняя жизнь изменилась полностью.

    А у Ориона впереди своя серьезная работа. Если новая программа подготовки окажется успешной, опыт лабрадора сможет стать основой для обучения других собак, способных помогать людям с тяжелыми травмами возвращаться к более самостоятельной жизни.

    Смотрите документальный фильм о семье Николиных и лабрадоре Орионе на 360.ru.