Любовь, которая сильнее обстоятельств. История раненого бойца Дениса, его жены Регины и лабрадора Ориона
Лабрадор Орион начал помогать тяжелораненому бойцу вернуться к обычной жизни
История тяжелораненого бойца Дениса Николина, его жены Регины и лабрадора Ориона стала основой документального фильма. Пес проходит специальную подготовку, чтобы помогать хозяину в реабилитации, а впоследствии этот опыт может пригодиться и другим людям с тяжелыми травмами. Смотрите документальный фильм об этой семье на 360.ru.
С того света — домой
Денис Николин ушел на СВО по мобилизации командиром стрелкового взвода 3-й мотострелковой дивизии. В январе 2023 года он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Прогнозы врачей были крайне осторожными, однако его жена Регина не собиралась сдаваться.
Последовали годы лечения и реабилитации. Месяц за месяцем Денис добивался результатов, которые прежде казались почти невозможными. Регина все это время искала любые способы помочь мужу восстановиться.
Так появилась идея привлечь к реабилитации их лабрадора по кличке Орион. Причем речь идет не просто об эмоциональной поддержке хозяина. Собаку решили обучить конкретным навыкам: приносить необходимые предметы, сопровождать Дениса и страховать его при падении.
Орион начал подготовку в школе собак-проводников Всероссийского общества слепых. Учреждение работает с 1960 года и обладает многолетним опытом подготовки животных для помощи людям, в том числе потерявшим зрение в военных конфликтах.
Но случай Дениса оказался особенным: зрение у него сохранено, а помощь требуется совсем другого характера. Поэтому для Ориона отрабатывают новую программу совместно с клубом служебных собак в отставке «Звездный пес».
Создатели фильма рассчитывают, что опыт Ориона впоследствии сможет пригодиться при подготовке других собак для людей, получивших тяжелые травмы.
История, которую режиссер увидела своими глазами
Режиссер фильма Елена Кононова рассказала, что работа над картиной началась весной 2026 года. В тот момент Регина обустраивала дом в Подмосковье перед возвращением мужа, решались бытовые вопросы, в том числе связанные с газификацией.
История семьи к тому времени уже получила широкую известность. Регину приглашали на федеральные телеканалы, с ней записывали интервью. Но затем возникла новая линия, которая и стала основой будущего документального фильма, — подготовка Ориона.
Съемочная группа присутствовала во время дрессировки лабрадора. Кинологи проверяли его реакцию на звук, препятствия и кошку. Результат был принципиально важен: домашний пес мог попросту не подойти для серьезной работы в качестве собаки-ассистента.
Орион испытания прошел. По словам Кононовой, Регина буквально танцевала от радости, когда специалисты сообщили, что пес готов к серьезному обучению.
Особенно режиссера поразила сама Регина. Несмотря на испытания, выпавшие на семью, она сохраняла энергию и жизнелюбие и была полностью вовлечена в восстановление мужа. Регина пересаживала и переворачивала Дениса, занималась с ним лечебной физкультурой, кормила его, читала вместе с ним стихи наизусть. Когда во время занятий муж кричал от боли, она убеждала его продолжать: если болит — значит, работает.
Встреча после долгой разлуки
После возвращения съемочной группы работа продолжилась. Орион проходил курс дрессировки, а Денис готовился домой.
Регина тем временем мечтала устроить мужу настоящий день рождения — не вдвоем, а с близкими и друзьями за большим столом. При этом она переживала, сможет ли он выдержать такую эмоциональную нагрузку и как сложится общение с людьми, которые помнили Дениса до ранения совсем другим.
Именно день рождения и встреча Дениса с Орионом после долгой разлуки стали финальными эпизодами документального фильма.
История семьи Николиных важна не только как рассказ о последствиях тяжелого ранения. Это история человека и его близких, которые продолжают бороться, когда прежняя жизнь изменилась полностью.
А у Ориона впереди своя серьезная работа. Если новая программа подготовки окажется успешной, опыт лабрадора сможет стать основой для обучения других собак, способных помогать людям с тяжелыми травмами возвращаться к более самостоятельной жизни.
Смотрите документальный фильм о семье Николиных и лабрадоре Орионе на 360.ru.