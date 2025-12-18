18 декабря 2025 18:00 Истории о любви, подвиге и самоотверженности. Воробьев рассказал о получивших награды в Подмосковье бойцах СВО Андрей Воробьев рассказал истории получивших губернаторскую премию бойцов СВО 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Спецоперация

Сегодня на церемонии вручения губернаторской премии в Подмосковье чествовали защитников Отечества — участников специальной военной операции. Истории семей нескольких бойцов рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Специальный предновогодний сюрприз в рамках торжества подготовили для Юлии Мансуровны — матери бойца с позывным Арт. Когда она вышла на сцену, к ней внезапно присоединились супруг и сын. Никто из них не знал о готовившейся встрече. Семья смогла собраться вместе впервые за два года. Арт отправился в зону проведения специальной военной операции добровольно, последовав за отцом Альбертом. Молодой мужчина служит в 30-м полку. Ранее он уничтожил более 12 вражеских объектов и был награжден медалью «За воинскую доблесть» второй степени.

Еще одну историю о мужестве и любви представила семья Дениса Николина. В 2022 году при выполнении боевого задания военнослужащий получил тяжелую черепно-мозговую травму, из-за которой впал в кому.

«Прогнозы были неутешительными, но благодаря настойчивости и заботе жены Регины он пришел в себя. Все это время она вела дневник реабилитации», — рассказал Андрей Воробьев. Сейчас ее записи военные анестезиологи и реаниматологи используют в качестве учебного пособия . На сцену для получения награды поднялась Регина Николина. На мероприятии сегодня также присутствовала Герой России ефрейтор Людмила Болилая, которой в мае президент России вручил «Золотую Звезду» за подвиг, совершенный ранее в зоне спецоперации.

Вместе с ней награду получил один из самых молодых Героев России — 23-летний Андрей Родионов с позывным Родной. Он является командиром отряда беспилотных летательных аппаратов 60-й отдельной диверсионной штурмовой бригады «Ветераны» Добровольческого корпуса Вооруженных сил России.

Боец участвовал в операции «Поток» в Судже. Вместе с товарищами, общее число которых составляло около 800 человек, он двое суток провел в трубе старого газопровода, чтобы нанести неожиданный удар по врагу с тыла. «В августе президент присвоил Андрею звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», — рассказал Андрей Воробьев.