Эксклюзив 18 мая 2024, 13:46 Идея фикс. Зеленский продолжил поиск «волшебной таблетки» для Украины Блогер «Голос Мордора»: поставка Patriot для ВСУ стала идеей фикс Зеленского Philipp Schulze/dpa / Global Look Press

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Украинское руководство не просто получает поддержку от Запада, но и постоянно требует чего-то еще. Сначала Владимир Зеленский настойчиво выпрашивал у американских и европейских партнеров различное вооружение, которое «обязательно поможет ВСУ» в конфликте, а теперь призвал еще и отменить запрет на использование западной военной техники для ударов по территории России. О том, к чему приведут эти просьбы, рассказал в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Украинская идея фикс

Владимир Зеленский сейчас буквально умоляет США разрешить Украине бить американским оружием по признанной западным миром территории России. Как будто бы это какая-то волшебная таблетка, которая в одночасье сможет все изменить. Похоже на какую-то идею фикс, которые у Зеленского появляются регулярно, как у психически нездорового человека. Кстати, навязчивые идеи бывают свойственны тем, кто очень давно употребляет различные запрещенные вещества, да еще в неумеренных количествах.

Владимир Зеленский — президент идеи фикс. Он постоянно что-то настойчиво просит. Вот придет ему в голову, что если появится у Украины какой-то определенный тип оружия и она непременно победит — Зеленского не остановить. Он будет просить днем и ночью, без остановки. Совсем недавно у него была идея, что две батареи ЗРК Patriot спасут Харьков, но вот уже новая гениальная здравая мысль — бить американским оружием вглубь России. От чего не в восторге даже сами американцы.

Власти Украины думают, что им что-то еще может помочь. Удивительно, но Запад подпитывает эти надежды. Как будто бы там полностью игнорируют законы логики и элементарную математику.

Ведь кажется, что 60 миллиардов [долларов] от США — сумма огромная, но даже если передать Украине из нее не треть, а всю полностью, то, наверное, стоило бы вспомнить, сколько стоило пресловутое украинское контрнаступление в Запорожской области. А там, пот минимальным оценкам, общая помощь равнялась примерно трем сотням миллиардов [долларов]. И это еще не считая того, что было передано ранее.

Новые «волшебные таблетки»

Тогда Украину вооружили до зубов, дали ей все, что только можно было дать, в том числе и самые современные системы, но самое главное — смогли восстановить авиационную составляющую ВСУ, наковыряв по всему миру привычные украинским летчикам Су и МиГ. Да и с вертолетами у Украины тогда тоже все было очень неплохо.

Вся эта огромная, колоссальная помощь, которой бы хватило на создание нормальной боеспособной армии какой-нибудь страны, вылилась в захват небольшого села Работино, которое уже отбито русской армией у ВСУ.

И вот теперь Зеленский требует от Запада новых «волшебных таблеток». А западники, полностью потеряв разум, не перестают их выдумывать. Одной из таких «таблеток», по их мнению, является отправка на Украину корпуса военных инструкторов, которые бы готовили новобранцев недалеко от линии фронта.

Но что это будет на самом деле? Обычная недельная подготовка совершенно необученного человека — ровно такая же, как и сейчас. Только под присмотром «белых хозяев», не более того. В итоге получится то же самое пушечное мясо.

Зеленскому нужна «волшебная таблетка». Открою вам один секрет — в общем-то, ее ищет каждый наркоман. Но никогда не находит. А как наркоман заканчивает свое существование — всем прекрасно известно.