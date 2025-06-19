Девять дней тому назад в интервью венгерскому изданию Válasz Online глава украинского режима Владимир Зеленский фактически предъявил ультиматум России, требуя личной встречи с Владимиром Путиным для обсуждения параметров урегулирования военного конфликта. По его словам, украинская делегация, уже дважды прибывавшая в Стамбул на переговоры, уполномочена обсуждать лишь гуманитарную составляющую противоречий.

«У них нет полномочий обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины. Это наш конституционный вопрос. Вести диалог о территориях — это дело мое и Путина. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим. Но мы уже сказали: де-юре мы не будем признавать оккупированные территории российскими», — подчеркнул украинский узурпатор. Вчера, на встрече президента России с представителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2025, прозвучал ответ Кремля на заявления Зеленского. Нет, Путин не отказался вести с ним диалог и даже сообщил о возможности провести личную встречу. Вопрос лишь в том, в каком статусе Зеленский собирается участвовать в ней. Президента Украины? Так он им давно уже быть перестал.

Фото: Министр обороны Украины Рустем Умеров в Стамбуле. Liu Lei/XinHua / www.globallookpress.com

«По конституции Украины президент Украины избирается на пять лет. Способов продления полномочий не существует — даже в условиях военного положения. Там прописано, почитайте внимательно: в условиях военного положения пролонгируются права только парламента, Рады», — подчеркнул Путин. В качестве главы исполнительной вести власти? Так и в этом случае легитимность Зеленского, как и всей выстроенной системы, давно утрачена вместе с окончанием президентских полномочий. «По конституционному устройству Украина — это не парламентская и не президентская республика, а президентско-парламентская. Что это означает? Что все органы власти формируются президентом. <…> Но если первое лицо нелегитимное, вся система власти становится нелегитимной», — напомнил Путин.

Может быть, тогда на правах узурпатора и главаря незаконного киевского режима, сформированного после государственного переворота 2014 года? Допустим. Только от чьего имени он собирается подписывать итоговые документы?

От имени Украины? Так у него нет на это никаких прав — ни юридических, ни моральных. От имени «Квартала 95»? С этим в КВН, а не в Кремль. От себя лично? А кто он, собственно говоря, такой? Ху из мистер Зеленский по гамбургскому счету? На этот вопрос у меня есть сразу несколько хлестких эпитетов, но большинство из них в приличном обществе произносить не принято. Воздержусь. Если же говорить прямо, то главарь банды, захватившей в заложники целую страну, вряд ли имеет право определять ее будущее, особенно в ситуации, когда его собственное будущее отнюдь не определено и довольно туманно.

Фото: Ministry of Foreign Affairs of T/XinHua / www.globallookpress.com

Так что для нас вопрос не лежит в плоскости, с кем и о чем говорить. Поговорить то мы можем, язык — он, как известно, без костей. Вопрос: кто сегодня на Украине может считаться законной и юридически безупречной в своей легитимности властью? Таких, по большому счету, там нет. И вплоть до новых выборов просто не будет. Значит, для начала нужно провести полную перезагрузку украинских органов государственного управления. Что касается самого Зеленского, то с ним разговор может идти только о капитуляции вооруженных формирований, которые ему подчиняются. Хочет это обсудить? Милости просим в Стамбул.