Россия ударила по газодобывающей структуре Украины. В результате крупнейшей воздушной атаки добыча «Нафтогаза» сократилась вдвое. Под ударом 4 октября оказались и другие энергетические объекты Украины, работающие на ВПК страны.

Украина осталась без газа… Западные СМИ сообщили, что российская армия выпустила по объектам газодобывающей инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях около 35 ракет и 60 беспилотников. Журналисты попытались убедить читателей, что «Нафтогаз» работает исключительно для гражданского населения и не имеет отношения к обеспечению газом структуры ВПК. Российское военное ведомство подтвердило массированный удар. В министерстве отметили, что ВС РФ атаковали предприятия военно-промышленного комплекса и объекты газово-энергетической инфраструктуры Украины, которые их поддерживали. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — отметили в Минобороны.

Фото: РИА «Новости»

Для удара российские военные применяли оперативно-тактическая авиацию, беспилотники, ракетные комплексы и артиллерию. Целями стали также площадки для подготовки дронов дальнего действия и места временной дислокации украинских подразделений, националистических формирований и иностранных наемников.

… без дронов В районе Ильиновки в ДНР артиллеристы гвардейского соединения «Южной» группировки войск нейтрализовали пункт управления беспилотниками и два 120-миллиметровых миномета ВСУ. Позиции противника выявили в ходе разведки, пункт управления украинские боевики организовали в жилой застройке. Днем юго-западнее населенного пункта нашли вторую позицию 120-миллиметрового миномета, по ней отработали из гаубицы «Мста-Б». «Северяне» на своем участке фронта обнаружили и захватили замаскированные пункты управления и позиции расчетов БПЛА подразделений ВСУ. На позиции российские бойцы нашли брошенное украинцами вооружение, преимущественно натовского производства.

Фото: Пресс-служба Минобороны

… и без солдат На Красноармейском направлении штурмовики 255-го гвардейского полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ЮВО захватили опорный пункт противника. Координаты сообщила разведка, по ним отправилось подразделение из четырех человек. «В лесополосе между двумя укреплениями был обнаружен еще один опорник ВСУ. Наши штурмовики запросили поддержку артиллерии. Также по целям отработали операторы FPV-дронов. Прикрывая друг друга, штурмовики проникли в систему укреплений врага и заняли несколько блиндажей. Большая часть боевиков была уничтожена огнем из автоматов и гранатами. В один из блиндажей наши бойцы забросили противотанковую мину», — рассказали подробности в Минобороны

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные покидают позиции, не стесняясь переодеваться в женскую одежду. На Сумском направлении при приближении российских частей несколько боевиков нацепили юбки и сбежали с позиции. «Видели, как бородатые мужики, нацепив юбки, убегали с позиций», — рассказали силовики. Солдаты ВСУ «прячутся за юбку» в попытке избежать боестолкновения с российскими военными. В районе Северска начались серьезные бои. Российские войска продвинулись к городу с восточной стороны.