Жаркая пятница на Украине: российские войска продолжают громить ВПК. Хроника СВО за 3 октября

Фото: РИА «Новости»

Российские войска продолжают крушить украинскую военную инфраструктуру — в ночь на 3 октября ВС России нанесли массированный удар тяжелыми беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами. Что еще произошло в зоне СВО за минувшую пятницу — в материале 360.ru.

Украинский ВПК опять горит

Украинские военные структуры сообщили о фиксации в воздухе около 60 ударных беспилотников. Первая волна накрыла юг Харьковской области, потом БПЛА заметили у Белой Церкви.

В 01:30 в небе над Украиной заметили крылатые ракеты, а также какие-то «скоростные цели». Беспилотники видели в Кировоградской области. Украинские паблики писали о передвижении дронов в украинском небе.

Позднее пришли сообщения о взрывах в Полтаве. Украинское военное ведомство заявило, что это были наземные пуски ракет, предположительно, отработали «Искандеры».

Фото: РИА «Новости»

Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам промышленного комплекса Украины.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.

Также ракетчики и дроноводы поразили объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины.

Вечером в пятницу воздушная тревога звучала по всей Украине. Сигнал подали практически во всех регионах одновременно.

Дроноводы поработали

Фото: РИА «Новости»

Отступление или плен — что выбирает Украина

В районе Ямполя ВСУ оттягивают свои подразделения на северо-запад и запад от города. Российские войска продолжают давить на населенный пункт, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

ВСУ отступают в сторону Красного Лимана, используя рельеф местности. Однако задержаться на рубежах Ямполя у украинских частей не получается.

В Купянске подразделение ВСУ и вовсе сдалось в плен. Среди военнопленных часто встречаются иностранные наемники. Российские штурмовики продолжают дом за домом освобождать город от неонацистов.

