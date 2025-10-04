Жаркая пятница на Украине: российские войска продолжают громить ВПК. Хроника СВО за 3 октября
Российские войска продолжают крушить украинскую военную инфраструктуру — в ночь на 3 октября ВС России нанесли массированный удар тяжелыми беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами. Что еще произошло в зоне СВО за минувшую пятницу — в материале 360.ru.
Украинский ВПК опять горит
Украинские военные структуры сообщили о фиксации в воздухе около 60 ударных беспилотников. Первая волна накрыла юг Харьковской области, потом БПЛА заметили у Белой Церкви.
В 01:30 в небе над Украиной заметили крылатые ракеты, а также какие-то «скоростные цели». Беспилотники видели в Кировоградской области. Украинские паблики писали о передвижении дронов в украинском небе.
Позднее пришли сообщения о взрывах в Полтаве. Украинское военное ведомство заявило, что это были наземные пуски ракет, предположительно, отработали «Искандеры».
Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам промышленного комплекса Украины.
«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.
Также ракетчики и дроноводы поразили объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины.
Вечером в пятницу воздушная тревога звучала по всей Украине. Сигнал подали практически во всех регионах одновременно.
Дроноводы поработали
- Группировка войск «Север»: расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-2» уничтожили позиции, опорные пункты, вышки связи, военную технику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении.
- Группировка войск «Южная»: операторы ударных БПЛА ликвидировали несколько групп боевиков ВСУ в Днепропетровской области, сорвав контратаку противника.
- Группировка войск «Центр»: дроноводы поразили живую силу и пункты дислокации боевиков ВСУ на Красноармейском направлении.
- Группировка войск «Днепр»: операторы FPV-дронов уничтожили боевую бронированную машину «Казак» ВСУ в Херсонской области.
- Специалисты Центра «Рубикон» поразили замаскированный танк Т-64БВ ВСУ в районе населенного пункта Новая Сечь в Сумской области.
Отступление или плен — что выбирает Украина
В районе Ямполя ВСУ оттягивают свои подразделения на северо-запад и запад от города. Российские войска продолжают давить на населенный пункт, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
ВСУ отступают в сторону Красного Лимана, используя рельеф местности. Однако задержаться на рубежах Ямполя у украинских частей не получается.
В Купянске подразделение ВСУ и вовсе сдалось в плен. Среди военнопленных часто встречаются иностранные наемники. Российские штурмовики продолжают дом за домом освобождать город от неонацистов.