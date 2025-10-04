Жаркая пятница на Украине: российские войска продолжают громить ВПК. Хроника СВО за 3 октября

Российские войска продолжают крушить украинскую военную инфраструктуру — в ночь на 3 октября ВС России нанесли массированный удар тяжелыми беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами. Что еще произошло в зоне СВО за минувшую пятницу — в материале 360.ru.

Украинский ВПК опять горит Украинские военные структуры сообщили о фиксации в воздухе около 60 ударных беспилотников. Первая волна накрыла юг Харьковской области, потом БПЛА заметили у Белой Церкви. В 01:30 в небе над Украиной заметили крылатые ракеты, а также какие-то «скоростные цели». Беспилотники видели в Кировоградской области. Украинские паблики писали о передвижении дронов в украинском небе. Позднее пришли сообщения о взрывах в Полтаве. Украинское военное ведомство заявило, что это были наземные пуски ракет, предположительно, отработали «Искандеры».

Фото: РИА «Новости»

Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам промышленного комплекса Украины. «Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве. Также ракетчики и дроноводы поразили объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины. Вечером в пятницу воздушная тревога звучала по всей Украине. Сигнал подали практически во всех регионах одновременно.

Дроноводы поработали Группировка войск «Север»: расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-2» уничтожили позиции, опорные пункты, вышки связи, военную технику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении.

Группировка войск «Южная»: операторы ударных БПЛА ликвидировали несколько групп боевиков ВСУ в Днепропетровской области, сорвав контратаку противника.

Группировка войск «Центр»: дроноводы поразили живую силу и пункты дислокации боевиков ВСУ на Красноармейском направлении.

Группировка войск «Днепр»: операторы FPV-дронов уничтожили боевую бронированную машину «Казак» ВСУ в Херсонской области.

Специалисты Центра «Рубикон» поразили замаскированный танк Т-64БВ ВСУ в районе населенного пункта Новая Сечь в Сумской области.

Фото: РИА «Новости»

Отступление или плен — что выбирает Украина В районе Ямполя ВСУ оттягивают свои подразделения на северо-запад и запад от города. Российские войска продолжают давить на населенный пункт, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. ВСУ отступают в сторону Красного Лимана, используя рельеф местности. Однако задержаться на рубежах Ямполя у украинских частей не получается. В Купянске подразделение ВСУ и вовсе сдалось в плен. Среди военнопленных часто встречаются иностранные наемники. Российские штурмовики продолжают дом за домом освобождать город от неонацистов.