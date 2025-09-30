Военная арифметика: плюс — два поселка, минус — один украинский десант. Хроника СВО за 29 сентября
Российские войска за 29 сентября освободили два населенных пункта в зоне СВО
Плодотворное начало недели — Вооруженные силы России в понедельник взяли под контроль два населенных пункта и сорвали планы украинских десантников в Херсонской области. Чем еще в зоне СВО ознаменовался день 29 сентября — в материале 360.ru.
Плюс два населенных пункта
Подразделения группировки войск «Запад» в ходе боев освободили село Шандриголово в Донецкой Народной Республике. Российские войска улучшили свое положение на этом направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Также в ДНР «западники» взяли под контроль поселок Кировск, расположенный к востоку от Красного Лимана. В 2022 году с весны по осень этот населенный пункт уже находился под контролем российских войск.
Кировск на Украине с 2016 года называют Заречное.
Минус один пункт управления БПЛА
Расчеты группировки войск «Южная» во время наступления ликвидировали очередной пункт управления беспилотниками ВСУ под Северском.
«В результате выявления разведкой целей в районе Северска точными попаданиями артиллерии был уничтожен пункт управления БПЛА противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны отметили, что «южане» ведут постоянную боевую работу по переднему краю обороны украинской армии. Российские подразделения наносят серьезный урон инфраструктуре противника и его разведывательным средствам.
Минус одна лодка с десантом
В Херсонской области российские бойцы ликвидировали группу украинских десантников, пытающихся перебраться на левый берег Днепра. Боевики ВСУ получили решительный отпор, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Одна лодка была уничтожена вместе с десантом на ходу точным попаданием FPV‑дрона», — сообщил Сальдо.
Также российские бойцы сбросили осколочно‑фугасные боеприпасы на другие три судна ВСУ, которые были на стоянках.
Плюс один военнопленный
При продвижении на Северском направлении российские военные взяли в плен украинского боевика, единственного выжившего на одном из участков фронта. На этом направлении работают подразделения группировки войск «Южная».
В плен попал боевик 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. По его словам, на каждой из шести позиций находилось до четырех человек.
«Из всех я остался один и выжил за счет того, что обкладывал блиндаж мешками, наполнял их мелом, каждый день укреплял, отказался выполнять приказы и полностью заложил вход», — признался пленный.
Российские военные атаковали украинские позиции артиллерией и беспилотниками. Действия украинца помогли ему выжить, но по его признанию, российские военные спасли его от смерти, достав его из укрытия.