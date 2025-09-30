Российские войска за 29 сентября освободили два населенных пункта в зоне СВО

Плодотворное начало недели — Вооруженные силы России в понедельник взяли под контроль два населенных пункта и сорвали планы украинских десантников в Херсонской области. Чем еще в зоне СВО ознаменовался день 29 сентября — в материале 360.ru.

Плюс два населенных пункта

Подразделения группировки войск «Запад» в ходе боев освободили село Шандриголово в Донецкой Народной Республике. Российские войска улучшили свое положение на этом направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Также в ДНР «западники» взяли под контроль поселок Кировск, расположенный к востоку от Красного Лимана. В 2022 году с весны по осень этот населенный пункт уже находился под контролем российских войск.

Кировск на Украине с 2016 года называют Заречное.