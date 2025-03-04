Военная помощь Украине от США прекратилась 4 марта, примерно в 04:30 по московскому времени, сообщило информационное агентство Reuters. Это подтвердил представитель Белого дома, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира. Похоже, американский президент сделал свой ход, ставший ответом на активное сопротивление киевского режима попыткам положить конец военному конфликту.

Еще накануне многие информационные агентства и новостные порталы со ссылкой на источники в Белом доме писали о намерении Дональда Трампа прикрутить краник американской военной помощи ВСУ. И вот это решение принято.

Впрочем, официальных подтверждений от Госдепа, Пентагона или самого президента США до сих пор не поступало. Но, если верить вчерашнему анонсу, сделанному Трампу в одной их социальных сетей — «завтра будет большой вечер, я расскажу все как есть», — вероятно, чего-то подобного можно ожидать уже сегодня ночью.

Пока же приходится реагировать лишь на сообщения СМИ со ссылкой на американских чиновников: к примеру, как уточнил телеканал ABC, «приостановка военной помощи Киеву со стороны США затронула преимущественно поставки бронетехники».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, «если США действительно решили приостановить военную помощь Украине, это может сподвигнуть Киев к мирному процессу». Он также отметил, что нормализация отношений Москвы и Вашингтона должна предполагать снятие санкций.