Ход Трампа. Стоит ли впадать в эйфорию от внезапного американского миролюбия?
Военная помощь Украине от США прекратилась 4 марта, примерно в 04:30 по московскому времени, сообщило информационное агентство Reuters. Это подтвердил представитель Белого дома, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира. Похоже, американский президент сделал свой ход, ставший ответом на активное сопротивление киевского режима попыткам положить конец военному конфликту.
Еще накануне многие информационные агентства и новостные порталы со ссылкой на источники в Белом доме писали о намерении Дональда Трампа прикрутить краник американской военной помощи ВСУ. И вот это решение принято.
Впрочем, официальных подтверждений от Госдепа, Пентагона или самого президента США до сих пор не поступало. Но, если верить вчерашнему анонсу, сделанному Трампу в одной их социальных сетей — «завтра будет большой вечер, я расскажу все как есть», — вероятно, чего-то подобного можно ожидать уже сегодня ночью.
Пока же приходится реагировать лишь на сообщения СМИ со ссылкой на американских чиновников: к примеру, как уточнил телеканал ABC, «приостановка военной помощи Киеву со стороны США затронула преимущественно поставки бронетехники».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, «если США действительно решили приостановить военную помощь Украине, это может сподвигнуть Киев к мирному процессу». Он также отметил, что нормализация отношений Москвы и Вашингтона должна предполагать снятие санкций.
Возможно, это следующий шаг Трампа. Все то же Reuters два дня тому назад опубликовало небольшую заметку, в которой сказано, что «Белый дом ищет план возможного смягчения санкций против России».
«Белый дом поручил Госдепартаменту и Министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены. Это сделано, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни», — написали журналисты со ссылкой на неназванные источники.
Впрочем, как можно убедиться, источники у Reuters достаточно надежные, основания им верить действительно существуют.
В то же время сам по себе факт готовности США отменить санкции хоть и положительно характеризует усилия Белого дома, направленные на нормализацию российско-американских отношений, тем не менее не столь важен, как реальная военная помощь, которую Штаты по-прежнему оказывают Киеву.
Прекращение поставок оружия само по себе приведет к кризису в ВСУ не ранее чем через несколько месяцев, может быть, даже полугода или года (если европейские союзники Киева расстараются). А вот, скажем, отключение системы Starlink или отзыв из украинского Генштаба американских военных советников могло бы иметь куда более скорый и ощутимый эффект.
Но делать этого США не торопятся. Значит, и нам рановато впадать в эйфорию от внезапного американского миролюбия.