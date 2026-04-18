Сегодня 14:07 HIMARS и дроны под ударом: как российская армия разгромила технику ВСУ 18 апреля ВС России за сутки поразили снаряд HIMARS, 9 авиабомб и более 500 БПЛА 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

Силы противовоздушной обороны России в течение суток уничтожили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS, полсотни беспилотников самолетного типа и авиабомбы ВСУ. Подробности — в материале 360.ru.

Разгром инфраструктуры ВСУ Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Также под удар попали места хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

Работа группировки войск «Север» Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Кондратовка, Бачевск и Суходол Сумской области. Под Харьковом военные поразили подразделения механизированной бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Ветеринарное, Старица и Землянки Харьковской области. «Противник потерял до 190 военнослужащих, 17 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 12 складов материальных средств и пять складов боеприпасов», — уточнили в Минобороны.

Работа «Запада» Подразделения войск Запад улучшили тактическое положение по переднему краю и поразили формирования трех механизированных бригад ВСУ и теробороны у Дружелюбовки, Кутьковки, Боровой, Новосергеевки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены два склада боеприпасов.

Зона ответственности «Юга» Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной бригад и бригады охраны генерального штаба ВСУ. Потери врага составили свыше 160 военнослужащих. Также противник лишился пяти артиллерийских орудий, двух боевых бронированных машин, боевой машины реактивной системы залпового огня «Град», двух станций РЭБ и девяти автомобилей. «Уничтожены склад боеприпасов и семь складов материальных средств», — заявили в пресс-службе министерства.

Достижения «Центра» Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику ВСУ.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Работа «Востока» Группировка войск «Восток» продвинулась в глубину обороны врага. Противник лишился 225 военнослужащих, двух артиллерийских орудий, шести автомобилей и четырех складов материальных средств.

Работа подразделений «Днепра» Подразделения группировки войск «Днепр» поразили живую силу и технику механизированной бригад ВСУ и теробороны в районах Запорожца, Новоандреевки и Орехова в Запорожской области. «Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 568 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заключили в Минобороны.