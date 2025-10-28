После отмены саммита в Будапеште и введения новых американских санкций против России Владимир Зеленский явно почувствовал себя увереннее и даже пошел в наступление. Нет, не на фронте. Там прямо сейчас примерно 5000 вэсэушников мысленно проклинают киевский режим, бросивший их в Покровске и Мирнограде.

Зеленский делает то, что лучше всего умеет, — он наступает риторически, на словах. Сказывается, видно, прошлое как артиста разговорного жанра. Вот и сегодня он успел заявить, что ни на какие компромиссы с Москвой не пойдет, и вообще: любая дипломатия хороша только с позиции силы. «Мы идем в дипломатию только с позиции, где мы стоим. Мы не будем выходить из той или иной части нашего государства. Путин будет делать все, чтобы со мной не встречаться. Ему договоренность Россия — Украина сама по себе не нужна». Конец цитаты. Насчет договоренностей и важности их для Москвы — вопрос, мягко говоря, спорный. Что касается киевского режима и само Зеленского, то разговаривать с ним в Кремле и правда никто не собирается. Много чести, да и бессмысленно. Тем не менее показная — или даже нарочитая — уверенность в себе бывшего комика, по сути, отказавшегося выполнять требования американцев (тему полного освобождения Донбасса обсуждали во время саммита на Аляске), наводит на мысль: что-то здесь не так.

Фото: РИА «Новости»

Вряд ли очередной приступ «разочарования в России» Дональда Трампа мог быть достаточной причиной для подобного демарша со стороны Украины. Тогда что? Ответ стоит искать в заявлении, сделанном накануне главой МИД России Сергеем Лавровым. Он рассказал, наконец, российскую версию переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Если кратко, то договоренность о том, что Киев выведет все свои войска из Донбасса и откажется от намерения вступать в НАТО, а равно размещать на своей территории иностранные войска, была прописана в предложении. Его накануне аляскинского саммита привез в Москву спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Фото: Benjamin Applebaum/Dod / www.globallookpress.com

Подумав, Россия ответила согласием. Позже это подтвердили на личной встрече президентов России и Соединенных Штатов. С этого момента и начинается форменный цирк, вполне в духе «Квартала-95». «После того как президент Путин заявил, что Россия готова принять концепцию США и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе, прямого ответа от Трампа не последовало. Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения. Трамп сказал, что ему нужно обсудить это с союзниками, которые, как вы помните, прибыли в Вашингтон уже на следующий день. Они привезли и Зеленского. Президент России Путин, естественно, проинформировал наших союзников, соседей и стратегических партнеров. Так что мяч оказался на стороне американцев, которые предложили нечто, что мы в итоге были готовы принять. В Нью-Йорке я напомнил Госсекретарю Рубио об этой последовательности событий. Он сказал: „Да, мы все еще рассматриваем, мы стараемся, мы заинтересованы“», — уточнил глава российского внешнеполитического ведомства. Чем все в итоге закончилось — прекрасно знаем: очередной истерикой Трампа и его ставшим уже привычным «переобуванием в прыжке», после которого США де-факто отказались от ими же предложенного плана и полностью перешли на позиции европейцев и Зеленского — немедленное и безусловное прекращение огня плюс граница по ЛБС.

Все российские требования насчет нейтрального статуса Украины и защиты прав русскоязычного населения были попросту проигнорированы. Вместо этого Трамп отказался от саммита в Будапеште и ввел санкции против российских экспортеров нефти. Скажу больше, Штаты по итогу оказались не готовы договариваться с нами даже там, где это напрямую никак не касалось украинского конфликта.

«Мы добиваемся от американцев внятного ответа на наши идеи и предложения по возобновлению прямого авиасообщения. Мы требуем от них безусловного возвращения незаконно арестованной собственности, которая защищена дипломатическим иммунитетом», — отметил накануне замглавы МИД Сергей Рябков. Так что же получается, одной встречи с Зеленским и его европейской группой поддержки в Белом доме оказалось достаточно, чтобы президент США отказался от собственного слова? Для любителя сделок, когда крепкое рукопожатие значит больше, чем тысяча подписанных соглашений, он выглядит каким-то слишком гуттаперчевым. По сути, если уж говорить без обиняков, Европа и Киев сумели прогнуть президента США, все могущество которого, как и наступление Зеленского, оказалось заметно исключительно на словах.