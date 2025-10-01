Итальянская наемница Джулия Шифф планировала повоевать на стороне Украины, а затем уехать на Запад. Однако российский суд решил иначе и вынес ей заочный приговор — 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Но история Шифф, ставшей символом целой череды скандалов, началась задолго до этого сурового вердикта.

Российский суд припечатал боевичку «Интернационального легиона» ВСУ приговором в понедельник, 29 сентября. Суд признал Джулию Шифф виновной по статье УК России об участии наемника в вооруженном конфликте.

Следствие установило, что с марта по ноябрь 2022 года Шифф за деньги выполняла приказы украинских командиров. Она принимала непосредственное участие в боевых действиях против военнослужащих ДНР, ЛНР и России.

Но кем была эта женщина до того, как оказаться в роли подсудимой? Ее путь к 14 годам «строгача» начался с громкого провала на родине.

Провал в Италии

Военную карьеру Джулия Шифф начинала вовсе не на украинских полях. В 2018 году 18-летняя итальянка поступила в престижную академию ВВС Италии, мечтая о небе.

Однако уже через год ее имя оказалось на страницах всех европейских СМИ. Причиной стали ее жалобы на жестокий ритуал посвящения: якобы будущих офицеров били головой о крыло самолета, хлестали прутом и заставляли прыгать в бассейн.