Губы бантиком, в руках — РПГ. Как снайперская «слава» Шифф обернулась смертным приговором на передовой
Российский суд приговорил итальянскую наемницу ВСУ Джулию Шифф к 14 годам тюрьмы
Итальянская наемница Джулия Шифф планировала повоевать на стороне Украины, а затем уехать на Запад. Однако российский суд решил иначе и вынес ей заочный приговор — 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Но история Шифф, ставшей символом целой череды скандалов, началась задолго до этого сурового вердикта.
Российский суд припечатал боевичку «Интернационального легиона» ВСУ приговором в понедельник, 29 сентября. Суд признал Джулию Шифф виновной по статье УК России об участии наемника в вооруженном конфликте.
Следствие установило, что с марта по ноябрь 2022 года Шифф за деньги выполняла приказы украинских командиров. Она принимала непосредственное участие в боевых действиях против военнослужащих ДНР, ЛНР и России.
Но кем была эта женщина до того, как оказаться в роли подсудимой? Ее путь к 14 годам «строгача» начался с громкого провала на родине.
Провал в Италии
Военную карьеру Джулия Шифф начинала вовсе не на украинских полях. В 2018 году 18-летняя итальянка поступила в престижную академию ВВС Италии, мечтая о небе.
Однако уже через год ее имя оказалось на страницах всех европейских СМИ. Причиной стали ее жалобы на жестокий ритуал посвящения: якобы будущих офицеров били головой о крыло самолета, хлестали прутом и заставляли прыгать в бассейн.
Громкий процесс по делу о дедовщине сделал Шифф символом борьбы с этим явлением. Но суд встал на сторону академии.
Итог оказался закономерным и бесповоротным — исключение с формулировкой «за профессиональную и военную непригодность». На карьере военного пилота в Италии это поставило жирный крест.
Лишившись будущего на родине, неудавшаяся летчица нашла новый старт. Она уехала на Украину, где попыталась реализовать свои амбиции уже в другом качестве.
Карьера на Украине
На Украине Шифф попыталась попасть в пилоты, однако к истребителям ее не допустили. Она стала боевым медиком в «Интернациональном легионе» и активисткой, работающей на медиафронте.
Несмотря на якобы гуманитарные задачи, в социальных сетях стали множиться ее фотографии с гранатометом или автоматом. Этот образ сильно контрастировал с заявлениями о медицинской помощи.
Со временем Шифф получила официальное признание от украинского командования. Минобороны Украины вручило ей две медали — «За боевые заслуги» и «За почетную службу» в составе 59-й бригады.
Но чем ей грозит на практике оценка российского суда, который вынес ей заочный приговор. Российские власти подготовили для нее вполне конкретные перспективы.
Колония в России
Заочно приговоренную наемницу ждет незавидная судьба при попадании в плен. Герой России генерал-майор Сергей Липовой четко обозначил возможные сценарии развития событий.
«Если ее возьмут в плен, и она дойдет до официальной процедуры осуждения, то в любом случае нужно провести необходимый перечень процессуально-следственных действий, подтверждающих, что именно она совершила преступления», — пояснил эксперт изданию aif.ru.
При подтверждении вины ее отправят по этапу отбывать назначенные 14 лет строгого режима. Однако генерал-майор отметил и другой, более суровый вариант развития событий.
Неофициальная часть — если ее возьмут в плен в зоне специальной военной операции, то ее судьба будет незавидной. Как правило, наемницы выступают в качестве снайперов, но таких в живых не оставляют.
Сергей Липовой
генерал-майор
Единственный шанс дойти до места заключения у Шифф сохраняется только в случае задержания вдали от линии фронта. Но и в этом случае ее ждет лишь длительное заключение в российской колонии.