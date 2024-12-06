Чем ближе президентство Дональда Трампа, тем громче на Украине раздаются голоса о мире: мол, пора заканчивать, мы готовы сесть за стол переговоров, и вообще миру — мир.

Вот и старый политический «лис» Порошенко — или, как его называли прихлебатели во времена президентства, «седовласый гетман», — отвечая на вопрос, как быть с российским преимуществом в живой силе на поле боя, внезапно призвал отказаться от столь любимых украинскими генералами «мясных штурмов» и вообще от любых наступлений ради «спасения жизни украинских солдат». Не отстает от него официальная украинская пропаганда, не желая уступать оппозиции пальму первенства на, как это они называют, «мирном треке». Как сообщило издание «Страна» со ссылкой на собственные источники в офисе президента, в стенах Банковой идет подготовка к возможному завершению конфликта и последующему проведению президентских и парламентских выборов. «Рассматриваются два сценария: завершение конфликта после инаугурации президента Дональда Трампа или дальнейшее затягивание, если мирные переговоры не приведут к результату. В первом случае на Украине будут объявлены выборы, а потому окружение президента Владимира Зеленского стремится избежать снижения рейтинга. В связи с чем Киев пока отказывается следовать настоятельной рекомендации США о резком снижении минимального возрастного порога для мобилизации с нынешних 25 до 18 лет», — написало СМИ.

Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency / Global Look Press

Впрочем, пока, как и вообще многое в украинской политике, это только слова. Что касается дел, то буквально на днях Верховная рада приняла в первом чтении законопроект № 12076, согласно которому женщины, добровольно прошедшие базовую военную службу, будут принудительно ставиться на военный учет в качестве военнообязанных с практически неизбежной последующей мобилизацией. Как рассказал экс-спикер Рады Дмитрий Разумков, обязательной постановки на военный учет пока подлежат только женщины-медики и фармацевты. Те же, кто имеет специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной, вольны становиться на воинский учет по собственному желанию.

Фото: David Oliveira/Keystone Press Agency / Global Look Press

Так было. Но теперь, после принятия вышеупомянутого закона, так не будет. Согласитесь, все это как-то мало похоже на подготовку к окончанию боевых действий. О том, что на самом деле в ОП не верят в способность Трампа завершить украинский конфликт (да и, положа руку на сердце, не очень-то этого хотят), говорят и общие настроения в ВСУ. Офицеры все чаще откровенничают о том, что в итоге на Украине будут мобилизованы все мужчины без исключения. «У всех сейчас есть страх, что они попадут на фронт и их жизнь закончится. Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться. Оно их не обойдет. Официально по документам пригодных нет. Скоро будут привлекаться все», — заявил в беседе с журналистами заместитель комбрига 68-й бригады с позывным Явир.

Скажу больше: о реальных перспективах 18-летних оказаться «на нуле» (сколько бы Киев официально от этого ни открещивался) пишут даже на Западе. Так, агентство Reuters сообщило, что украинские парни, которым скоро исполнится 18 лет, стоят перед «мрачной дилеммой» — уехать или остаться, опасаясь, что потом их из страны не выпустят или мобилизуют.

Если к этому присовокупить отказ украинских дипломатических представительств за рубежом оформлять документы гражданам Украины, достигшим 18-летия уже будучи за границей, то картина «готовности» киевского режима к миру в целом складывается.

Не готов и даже не собирается. Так что все это не более чем сотрясание воздуха, призванное в том числе обмануть представителей нового американского президента, с которым намедни общался глава ОП Андрей Ермак. Как там говорил один одиозный украинский персонаж? «Обещайте им все что угодно»? Видимо, эта тактика работает не только в отношении России. По крайней мере, они так думают.