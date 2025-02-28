«Гордимся вами». Андрей Воробьев вручил награды добровольцам отряда «БАРС» в Подмосковье
Губернатор Воробьев вручил награды добровольцам отряда «БАРС» в Подмосковье
Добровольцы из отряда «БАРС» получили государственные награды от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Это командиры, разведчики, гранатометчики, снайперы и санитары, которые проявили героизм и самоотверженность на передовой.
«Мы гордимся вами, знаем о том, что каждый из вас совершил. Именно поэтому президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий присвоил вам эти ордена и медали. Но мне кажется, самая высокая, самая заслуженная награда — это признание ваших близких. И конечно, то, ради чего мы все вместе работаем, — наша Победа», — сказал Воробьев.
Герои получили ордена Мужества, а также «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медали «За отвагу» и «За храбрость».
Губернатор отметил, что регион продолжает поддерживать бойцов и их семьи. Этой работе в Подмосковье уделяют особое внимание.
«Внимания много не бывает. Ни годы, ни расстояния не должны нарушить это наше взаимопонимание, братство. Поэтому и мы, и главы, и волонтеры будем дальше действовать в едином ключе ради нашей любимой страны, ради нашего любимого Подмосковья», — сказал он.
Среди получателей ордена Мужества — офицер группы барражирующих боеприпасов Денис. За два с половиной года он отправлялся в зону СВО пять раз. Там обеспечил более 100 боевых вылетов БПЛА и уничтожил свыше 20 объектов противника.
«Мы выполняем все наши задачи уверенно, четко и на всей линии боевого соприкосновения. Спасибо огромное моей семье, жене, которая присутствует в этом зале. Они ждали меня все это время, надеялись и верили», — сказал Денис.
Орден Мужества также получил командир отделения Антон, который сумел прикрыть роту и спасти бойцов от атаки беспилотника.
Награду вручили Илье — он служит в медицинском взводе. Мужчина вовремя оказал помощь двум бойцам, один из которых был со множественными осколочными ранениями. Во время эвакуации на автомобиль напали дроны-камикадзе, однако Илья продолжил бороться за жизнь военнослужащих. Всего в зоне СВО он спас жизни свыше 60 человек.
Награды также получили командир роты Алексей, помощник гранатометчика Сергей, стрелок-санитар Антон и его тезка — командир подразделения, добровольцы Дмитрий и Александр.