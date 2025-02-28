28 февраля 2025 12:38 «Гордимся вами». Андрей Воробьев вручил награды добровольцам отряда «БАРС» в Подмосковье Губернатор Воробьев вручил награды добровольцам отряда «БАРС» в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Спецоперация

Награды

Андрей Воробьев

Специальная военная операция РФ на Украине

Добровольцы из отряда «БАРС» получили государственные награды от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Это командиры, разведчики, гранатометчики, снайперы и санитары, которые проявили героизм и самоотверженность на передовой.

«Мы гордимся вами, знаем о том, что каждый из вас совершил. Именно поэтому президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий присвоил вам эти ордена и медали. Но мне кажется, самая высокая, самая заслуженная награда — это признание ваших близких. И конечно, то, ради чего мы все вместе работаем, — наша Победа», — сказал Воробьев. Герои получили ордена Мужества, а также «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медали «За отвагу» и «За храбрость».

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор отметил, что регион продолжает поддерживать бойцов и их семьи. Этой работе в Подмосковье уделяют особое внимание. «Внимания много не бывает. Ни годы, ни расстояния не должны нарушить это наше взаимопонимание, братство. Поэтому и мы, и главы, и волонтеры будем дальше действовать в едином ключе ради нашей любимой страны, ради нашего любимого Подмосковья», — сказал он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Среди получателей ордена Мужества — офицер группы барражирующих боеприпасов Денис. За два с половиной года он отправлялся в зону СВО пять раз. Там обеспечил более 100 боевых вылетов БПЛА и уничтожил свыше 20 объектов противника. «Мы выполняем все наши задачи уверенно, четко и на всей линии боевого соприкосновения. Спасибо огромное моей семье, жене, которая присутствует в этом зале. Они ждали меня все это время, надеялись и верили», — сказал Денис. Орден Мужества также получил командир отделения Антон, который сумел прикрыть роту и спасти бойцов от атаки беспилотника.

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Награду вручили Илье — он служит в медицинском взводе. Мужчина вовремя оказал помощь двум бойцам, один из которых был со множественными осколочными ранениями. Во время эвакуации на автомобиль напали дроны-камикадзе, однако Илья продолжил бороться за жизнь военнослужащих. Всего в зоне СВО он спас жизни свыше 60 человек. Награды также получили командир роты Алексей, помощник гранатометчика Сергей, стрелок-санитар Антон и его тезка — командир подразделения, добровольцы Дмитрий и Александр.