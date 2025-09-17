Главное за сутки в зоне СВО: «Кощей» вышел на охоту, а ВСУ лишились ключевых узлов снабжения
ВС РФ за сутки 16 сентября уничтожили логистический пункт и места хранения БПЛА
ВСУ за сутки лишились большого количества военной техники, российские войска ударили по местам дислокации украинских боевиков в Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях. В зоне СВО начали использовать дрон-бомбардировщик «Кощей», аналог украинской «Бабы Яги». Какие еще события произошли на фронте за минувший день — в материале 360.ru.
ВС России ударили по базе БПЛА и логистическому узлу
Под ракетный удар российских военных попали места хранения и запуска беспилотников в Харьковской области. Сработали два ОТРК. Помимо дронов, ВСУ потеряли большое количество военной техники. Украинские войска на этом участке начали отступать после поражения.
Российские войска поразили логистический узел распределения вооружения и военной техники, поставляемой Украине западными странами. Атаковали ударно-тактической авиацией, ударными беспилотниками и артиллерией.
«Нанесено поражение базе горючего, логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — сообщили в Минобороны России.
Беспилотники отработали по инфраструктуре
По Василькову и другим населенным пунктам Киевской области отработали русские «Герани». Целью стала военная инфраструктура ВСУ, прилет пришелся по местному логистическому центру. Также паблики сообщили, что в Василькове горит нефтебаза, над городом поднимается густой черный дым.
В ночь на 16 сентября операторы дронов группировки войск «Восток» уничтожили живую силу противника, сорвав его попытку закрепиться на позициях в Днепропетровской области.
Южная группировка войск в то же время сожгла беспилотниками танк и автотранспорт ВСУ на Красноармейском направлении.
Операторы FPV-дронов совместно с артиллеристами группировки войск «Днепр» обнаружили и ликвидировали артиллерийское орудие противника на Ореховском направлении в Запорожской области.
«Кощей» вышел на охоту
Российские военные начали использовать в зоне боевых действий дрон-бомбардировщик «Кощей», аналог украинского беспилотника «Баба Яга». Разработчиком российского тяжелого дрона является тверская компания «Доминанта». С помощью беспилотника можно доставлять грузы и атаковать противника.
«„Кощей“ — возвращаемый беспилотник, несущий от трех до шести зарядов», — добавили в компании.
Военный дают положительный отклик на работу «Кощея».