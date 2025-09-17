Главное за сутки в зоне СВО: «Кощей» вышел на охоту, а ВСУ лишились ключевых узлов снабжения

ВС РФ за сутки 16 сентября уничтожили логистический пункт и места хранения БПЛА

ВСУ за сутки лишились большого количества военной техники, российские войска ударили по местам дислокации украинских боевиков в Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях. В зоне СВО начали использовать дрон-бомбардировщик «Кощей», аналог украинской «Бабы Яги». Какие еще события произошли на фронте за минувший день — в материале 360.ru.

ВС России ударили по базе БПЛА и логистическому узлу

Под ракетный удар российских военных попали места хранения и запуска беспилотников в Харьковской области. Сработали два ОТРК. Помимо дронов, ВСУ потеряли большое количество военной техники. Украинские войска на этом участке начали отступать после поражения.

Российские войска поразили логистический узел распределения вооружения и военной техники, поставляемой Украине западными странами. Атаковали ударно-тактической авиацией, ударными беспилотниками и артиллерией.

«Нанесено поражение базе горючего, логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — сообщили в Минобороны России.