Били крылатыми ракетами и баллистикой. Главное об атаке ВС России на Украину 30 августа

Ночью на 30 августа ВС России нанесли массированный удар по целям на Украине. Поразить удалось множество объектов, в том числе те, которые поставляли оружие ВСУ. Подробнее об атаке и ее результатах — в материале 360.ru.

Основные цели ударов ВС России в ночь на 30 августа Минувшей ночью российские бойцы нанесли масштабный удар по военной и промышленной инфраструктуре Украины. Основными целями, по информации Telegram-канала WarGonzo, стали энергетические объекты в Днепре, Павлодаре и Запорожье. Также атаке подверглись Киев, Луцк, Ровно и Дубно. Ряд украинских каналов опубликовал карту с маршрутом движения ракет и беспилотников ВС России. Судя по ней, удары затронули практически всю территорию страны. ВС России удалось поразить множество целей противника. В Днепропетровске зафиксировали прилет в объект военного назначения. Клубы черного дыма поднялись над территорией оборонного предприятия «Южмаш», уточнил Telegram-канал Mash. В Павлодаре серия ударов обрушилась на Павлоградский химический завод, производящий твердое топливо для ракет, и Павлодарский механический завод, где велся ремонт и выпуск комплектующих.

Фото: РИА «Новости»

В Киевской области в результате атаки повреждения получила железнодорожная инфраструктура, заявили в «Укрзалізнице». Из-за этого поезда с боеприпасами для ВСУ следуют с ощутимыми задержками. В подконтрольном киевскому режиму Запорожье после взрывов начался пожар на одном из объектов, сообщил назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в соцсети. «Произошел пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья», — написал он, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь. В местных пабликах пишут, что после удара часть жителей Запорожья лишилась электричества и газа. Помимо этого, российские бойцы поразили пункты временной дислокации ВСУ в Славянске, Краматорске и Новодонецком. Это позволит дополнительно ослабить боеспособность противника на передовой.

Фото: РИА «Новости»

Каким оружием били ВС России по украинским объектам Высокая эффективность атаки ВС России объясняется в том числе ее комбинированностью: сначала по украинским объектам запустили сотни беспилотников «Герань-2», потом задействовали крылатые ракеты, а с земли вели поддержку баллистикой. По информации Telegram-канала Mash, при ударах российские бойцы задействовали «Искандеры-М» и «Искандеры-К», морские «Калибры» и крылатые ракеты Х-101. В воздушном пространстве в период атаки находились пять Ту-95МС и один Ту-160. Большое количество применяемых ВС России баллистических ракет стало соизмеримо с числом используемых крылатых. «Очевидно, что отдают предпочтение им: сбиваются они труднее», — отметили авторы WarGonzo. Всего по военным и промышленным объектам противника запустили около 40 ракет.