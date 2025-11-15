«Генералитет отвлекся на Покровск»: как Сырский прозевал наступление в Запорожье

Российские войска продолжают продвижение на Гуляйпольском направлении, одновременно зачищая междуречье. Днем 15 ноября Минобороны заявило о взятии села Яблоково в Запорожской области, которое находится менее чем в 10 километрах от Гуляйполя — главного в Пологовском районе узла обороны ВСУ. В Раде уже призвали прощаться с этим городом и готовиться к худшему, ведь после потери Гуляйполя единственным укрепленным рубежом на пути к самому Запорожью останется только Орехов.

«Не припомню такого с начала СВО» О колоссальных успехах группировки войск «Восток» в Запорожской области несколькими днями ранее сообщал военкор Александр Коц. По его словам, пока все смотрят за Покровским направлением, на Запорожье происходит что-то потрясающе. «Я не припомню такого с начала СВО, когда мы в течение четырех дней устраиваем прорыв на глубину 10 километров и ширину больше 20 километров», — пояснил он в своем видеоблоге. В минувший вторник, после освобождения села Новоуспеновского, Коц сообщил о продолжении стремительного продвижения российских бойцов по подконтрольным ВСУ районам Запорожья. «Группировка „Восток“ уверенно идет на райцентр — город Гуляйполе с довоенным населением около 16 тысяч человек. Его освобождение позволит выйти на Орехов с северо-востока и ударить в тыл украинской линии обороны. Это грозит ВСУ обвалом фронта в Запорожье», — предупредил он.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

О стремительном продвижении российских сил на этом направлении ранее сообщал и председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, всего за 12 дней ноября бойцы освободили больше территорий в районе Гуляйполя Запорожской области, чем за весь октябрь. «Каждый день с этого направления поступает информация об освобождении того или иного населенного пункта. Российская группировка войск „Восток“ активно наступает. Только за октябрь было освобождено порядка 100 квадратных километров на данном направлении, а в ноябре эту площадь уже превысили, хотя не прошло еще и двух недель», — отметил эксперт в разговоре с aif.ru. Что говорят о наступлении в Запорожье на Украине По мнению Рогова, даже если ВСУ признают свои проблемы, то на деле их ситуация гораздо хуже, чем то, что они озвучивают. А на Украине эти проблемы действительно признают. Так, военный обозреватель Богдан Мирошников, анализируя положение на Гуляйпольском направлении, констатировал назревающий крах.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

«Пресс-секретари что-то там констатируют, господин главком признает только три населенных пункта, которые были потеряны (на самом деле — больше)», — резко заявил журналист.

После Гуляйполя будет Орехов. А дальше, кроме Камышевахи и Степногорска, уже особо ничто не будет сдерживать врага от того, чтобы подобраться к южным окраинам Запорожья. Это также повлияет на пгт Покровское. Если враг и его захватит — сможет выйти аж на Вольнянск. А это тогда будут оперативно-тактические успехи врага и настоящая катастрофа. Богдан Мирошников

Также обозреватель посетовал, что руководящий направлением генерал Тарнавский подает наверх ложные отчеты.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Бьют тревогу и в Верховной раде. Нардеп Марьяна Безуглая в истеричном посте заявила, что с городом Гуляйполе можно прощаться и, по ее логике, этого бы не произошло, но «россияне отвлекли генералов прорывом на Доброполье, далее использовали это для прорыва на Покровск». «А когда генералитет отвлекся на Покровск, прорываются на юге Днепропетровской области вглубь и Запорожье», — считает депутат. Тут же она раскритиковала руководство ВСУ во главе с Сырским, назвав их «стратегическое мастерство» легко прогнозируемым, а систему принятия решений дергающейся в «рамках навязанной врагом инициативы».

Город Гуляйполе, родина Нестора Махно, стал очередной жертвой беспорядка военного управления и желания президента держать Сырского. Попрощайтесь с городом на Запорожском направлении. Марьяна Безуглая

Тезис Безуглой о том, что «генералов отвлекли», разделил и украинский офицер Станислав Бунятов. В начале ноября он пожаловался, что пока все внимание ВСУ приковано к покровской воронке, российские войска обходят линии обороны в Днепропетровской области.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

«Пока наше внимание на Покровске, враг стремительно двигается по правому флангу в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге», — заявил он в своем Telegram-канале. Там же Бунятов опубликовал инфографику, на которой видно, что российские войска продвигаются по южной границе Днепропетровской области по направлению к пока еще подконтрольному Киеву Запорожью. На этой неделе офицер выступил с мрачным прогнозом о том, что правый фланг Запорожского направления в 2026 году ожидает обрушение, подобное тому, что произошло в Донбассе после Авдеевки и Очеретино.

«Если не отреагировать на нынешнюю ситуацию так, как это было в Сумской области, все может закончиться трагически», — добавил он.

Фото: Viktor Koshmal/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке тем временем заявил, что линия обороны ВСУ на востоке Запорожской области уже рухнула. После потери Успеновки, по его оценке, у украинской армии, похоже, больше не осталось ни оборонительных позиций, ни людей, которые могли бы замедлить продвижение российских войск, которые не собираются останавливаться.

Как будут брать Гуляйполе «Военная хроника», цитируя западных наблюдателей, предположила, что российские войска не станут штурмовать Гуляйполе в лоб. По одной из версий, они могут обойти укрепрайоны ВСУ с севера и, сделав небольшой крюк, двинутся дальше на запад. «Это даст шанс прорвать основную линию укреплений в районе Гуляйполя и нанести рассекающий удар в сторону Запорожья. С учетом того, что в этом районе действует крайне эффективная российская группировка „Восток“, после такого маневра откроется подход к Павлограду с еще одного, теперь уже южного, фланга», — пояснили авторы канала.

Для ВСУ это серьезная угроза. В худшем случае может пойти речь о частичной потере южного участка фронта, вплоть до отката значительной части левобережья Днепропетровской области. Когда и в каком объеме это произойдет, пока не ясно, но если это случится, стратегические последствия будут серьезными. «Военная хроника»

Самое опасное направление для ВСУ

По оценке украинского издания «Страна», именно Запорожье и Днепропетровская область — направление наиболее важное с военно-стратегической точки зрения и одновременно опасное для украинской обороны.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

«Во-первых, чем дальше там на север и на запад отходит фронт, тем менее уязвимым для украинских ударов становится сухопутный коридор в Крым. <…> Если же россияне выйдут к Запорожью и Днепру или тем более возьмут эти города и создадут плацдарм на правом берегу, это будет иметь колоссальные последствия для всей обороны ВСУ», — считают журналисты. При таком сценарии логистика украинских войск фактически будет разрезана, транспортное плечо для маневра резервами резко увеличится, а для ВС России откроется прямая дорога в центральную Украину и (в случае закрепления на правом берегу) к Кривому Рогу и границе с Приднестровьем с отрезанием основной территории Украины от моря. «Не говоря уже о том, что будут потеряны два крупнейших промышленных центра. Причем жизнь и экономическая активность в них практически остановится даже без полного их захвата — стоит фронту подойти на пять-десять километров от города», — считают авторы «Страны». С учетом этого, по их мнению, реальным направлением главного удара в планах у российского командования являются именно Днепропетровская область и Запорожье.