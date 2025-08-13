Российские войска отрезали находящийся в оперативном окружении Красноармейск (украинское название — Покровск) от дороги, связывавшей его с Павлоградом. О важности этой трассы для действующих в зоне специальной военной операции российских войск и последствиях для украинских боевиков узнал 360.ru.

Красноармейску отрезали пути снабжения

Постепенное отрезание Красноармейска от дорог, через которые группировка ВСУ получает снабжение, приведет к сдаче города. Об этом заявил военный эксперт и бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин. Он напомнил, что это не первая ведущая в Красноармейск трасса, которая перешла под контроль российских войск.

В ближайшее время фортеция падет, как и все предыдущие. Тогда на территории Донецкой Народной Республики останется только Славянско-Краматорская агломерация. Дальше уже только степь, и никаких серьезных укреплений для ВСУ не останется. Только Днепр как естественная преграда. Игорь Никулин

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин добавил, что занятая российскими войсками трасса ведет к Краматорску и Днепропетровску, откуда снабжают группировки украинских боевиков в Красноармейске и Константиновке. «Поэтому она важна для той стороны. Если мы ее перекрываем огневыми методами — артиллерией или беспилотниками, — то Украина не сможет это сделать, и нам будет проще овладеть теми или иными населенными пунктами», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Как на потери в Донбассе реагирует Киев?

Украинский лидер Владимир Зеленский, осознавший риск потери контроля над остатками территорий Донецкой Народной Республики, не оставил надежды обменять эти 29% земли на Запорожскую и Херсонскую области, заявил Никулин.

Он подчеркнул, что все надежды лидера киевского режима на такой размен беспочвенны, потому что Россия на подобный шаг не пойдет.

Во-первых, мы не можем рисковать сухопутным коридором в Крым. Во-вторых, как говорил Николай I: «Там, где российский флаг один раз поднят, он уже опускаться не должен». Это золотое правило. Ну и мы не можем допустить ситуации, что жители того же Купянска, которые поверили России, будут брошены бандеровцами в расстрельные рвы. Игорь Никулин

Никулин обратил внимание, что Россия ни в коем случае не может допустить такую ситуацию, так как и Запорожская и Херсонская области внесли в Конституцию и их сдача станет колоссальном подрывом идей Новороссии, Русской весны и Русского мира.