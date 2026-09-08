Фейк: жителей Подмосковья могут обязать оплачивать последствия атак БПЛА

Слух о допвзносе в ЖКХ-платежи в Подмосковье из-за атак БПЛА опровергли

Подмосковные власти якобы предложили включить в платежи управляющим компаниям дополнительный взнос — сумма пойдет на восстановление домов после беспилотных атак. Информация об этом действительности не соответствует.

Фейк

В Сети распространяется информация о том, что в правительстве Московской области предложили включить в платежи управляющим компаниям дополнительный взнос на восстановление домов после атак беспилотников.

Авторы публикаций утверждают, что жителям, предположительно, предстоит регулярно перечислять деньги в специальный резерв, а в случае попадания БПЛА или падения его обломков накопленные средства направят на ремонт поврежденного жилья.

Сообщается, что чиновников якобы обеспокоило, что на восстановление домов и расселение людей, оставшихся без жилья, приходится направлять все больше бюджетных средств.

Правда

Данная информация недостоверна. На официальных ресурсах Московской области нет законопроекта, постановления, поручения губернатора или сообщения правительства о введении такого платежа.

В сообщениях правительства Московской области о последствиях атак БПЛА говорится о помощи за счет региона. В частности, официально сообщалось, что область берет на себя восстановление и ремонт поврежденных квартир, а также компенсацию поврежденного имущества. В найденном официальном сообщении нет упоминания о сборе средств с жителей через управляющие компании.

В официальных сообщениях о пострадавших указываются выплаты и восстановительные работы, а не создание фонда, который пополняется ежемесячными платежами собственников. Например, после повреждения жилого дома в Красногорске губернатор сообщал о выплатах пострадавшим до 500 тысяч рублей.

Жилищный кодекс не предусматривает отдельного обязательного платежа «на последствия атак БПЛА». Статья 154 ЖК РФ устанавливает структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а статьи 166–174 регулируют взносы на капитальный ремонт и порядок использования фонда капремонта. Такой платеж не может появиться просто по решению управляющей компании или на основании устного предложения чиновников.

Кроме того, УК не вправе самостоятельно вводить новый обязательный сбор. Плата за содержание жилья определяется в предусмотренном жилищным законодательством порядке, а дополнительные расходы собственников требуют надлежащего правового основания и, в соответствующих случаях, решения общего собрания собственников. Даже решение собрания не может легализовать платеж, противоречащий федеральному законодательству.

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