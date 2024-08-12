Фейк: ВСУ захватили стратегический ядерный объект в Курской области

Вброс о захвате ВСУ ядерного объекта под Курском опровергли

В Сети начали тиражировать фейк о том, что украинские боевики якобы захватили стратегический ядерный объект на территории Курской области. Авторы вброса для пущей убедительности даже состряпали видео, которое, видимо, должно было убедить зрителей в том, что все это правда. Но к реальному положению дел их информация никакого отношения не имеет.

Фейк

В Telegram-каналах и пабликах распространяется информация о том, что ВСУ якобы захватили некий стратегический ядерный объект в Курской области.

В качестве доказательства авторы сообщений публикуют видео. На нем запечатлели нечто, смахивающее на ракетную шахту.

Правда

В действительности видео сняли в музее ракетных войск стратегического назначения, который располагается близ поселка Побугское Кировоградской области Украины.

Его основали на месте советской ракетной части с шахтной пусковой установкой. Для посещения открыты подземный командный пункт и наземные служебные помещения.

Ранее в этих шахтах находились ракеты РС-22 «Скальпель». А в настоящее время шахты забетонированы и не функционируют.

По всей видимости ЦИПсО использует данный видеоматериал для заполнения информационной повестки мнимыми победами и провоцирования панических настроений у населения России, а также подъема боевого духа у украинцев.

Планы эти, правда, провокаторам исполнить не удалось, поскольку в комментариях пользователи сразу обратили внимание, что у людей, демонстрирующих законсервированную шахту, на руках намотаны медицинские маски. Очевидно, что видео снято еще во время коронавирусной пандемии, отметили они.

Таким образом, информация о том, что ВСУ захватили стратегический ядерный объект в Курской области, недостоверна. Видео снято в музее ракетных войск стратегического назначения, который располагается близ поселка Побугское Кировоградской области Украины. Съемка проводилась еще до начала СВО.

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