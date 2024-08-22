Фейк: ВСУ перешли в наступление в Запорожской области
Информация о наступлении ВСУ в Запорожье оказалась фейком
Вооруженные силы Украины якобы взяли инициативу и начали наступление в Запорожской области из-за переброски бойцов ВС России в Курскую область. 360.ru проверил эту информацию.
Фейк
В Сети распространяются сообщения о том, что ВСУ перешли в наступление в Запорожье. Авторы постов объясняют это тем, что Вооруженные силы России перебросили часть войск из Запорожской области под Курск для отражения атаки ВСУ.
Telegram-каналы ссылаются на военкора Владимира Романова, который опубликовал пост с обращением к начальнику Генштаба Валерию Герасимову о том, что в Пологовском районе Запорожской области ВСУ якобы перешли в наступление.
Правда
На самом деле военкора Романова многие знают как довольно беспокойного человека, который говорит о не произошедших вещах. За некоторые посты ему пришлось публично извиняться. Например, 7 июля он объяснялся за пост о расстановке подразделения «Ахмат» на Северном направлении.
Публикация о «наступлении ВСУ в Запорожской области» является последним сообщением в Telegram-канале военкора по состоянию на обеденное время 22 августа. При этом ранее Романов ежедневно выкладывал по несколько постов с видео- и фотоматериалами в день.
Сейчас в Запорожской области инициатива находится в руках ВС России. Ежедневно из зоны ответственности группировки войск «Днепр» приходят сообщения о пресечении вылазок ВСУ.
Российские бойцы 20 августа нанесли поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области. Потери врага составили до 75 человек, также ВСУ лишились орудия Д-20.
На следующий день, 21 августа, подразделения группировки войск «Днепр» ударили по формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Новоданиловка Запорожской области. ВСУ потеряли до 30 военных, пять автомобилей и две гаубицы Д-20.
Бойцы этого же подразделения 22 августа нанесли поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степное и Каменское Запорожской области, Токаревка и Камышаны Херсонской области. Враг лишился до 70 бойцов, пяти автомобилей, орудия Д-20 и гаубицы Д-30. ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Если говорить о переброске войск в Курскую область, то она, действительно, имела место. По данным CNN, с каждого направления перебросили до тысячи бойцов, но это малый процент от общего количества войск, находящихся в зоне СВО.
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