Фейк: ВСУ перешли в наступление в Запорожской области

Вооруженные силы Украины якобы взяли инициативу и начали наступление в Запорожской области из-за переброски бойцов ВС России в Курскую область. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В Сети распространяются сообщения о том, что ВСУ перешли в наступление в Запорожье. Авторы постов объясняют это тем, что Вооруженные силы России перебросили часть войск из Запорожской области под Курск для отражения атаки ВСУ.

Telegram-каналы ссылаются на военкора Владимира Романова, который опубликовал пост с обращением к начальнику Генштаба Валерию Герасимову о том, что в Пологовском районе Запорожской области ВСУ якобы перешли в наступление.

Правда

На самом деле военкора Романова многие знают как довольно беспокойного человека, который говорит о не произошедших вещах. За некоторые посты ему пришлось публично извиняться. Например, 7 июля он объяснялся за пост о расстановке подразделения «Ахмат» на Северном направлении.

Публикация о «наступлении ВСУ в Запорожской области» является последним сообщением в Telegram-канале военкора по состоянию на обеденное время 22 августа. При этом ранее Романов ежедневно выкладывал по несколько постов с видео- и фотоматериалами в день.

Сейчас в Запорожской области инициатива находится в руках ВС России. Ежедневно из зоны ответственности группировки войск «Днепр» приходят сообщения о пресечении вылазок ВСУ.

Российские бойцы 20 августа нанесли поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области. Потери врага составили до 75 человек, также ВСУ лишились орудия Д-20.