Фейк: ВС России по ошибке уничтожили свою же машину пехоты под Курском

В Сети появились данные о том, что ВС России якобы уничтожили собственную БМП-2 в селе Русская Конопелька под Курском. Об этом наперебой стали писать украинские Telegram-каналы. Информация не подтвердилась.

Фейк

Бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал пост о том, что в селе Русская Конопелька в Курской области экипаж БМП-3 Вооруженных сил России по ошибке якобы уничтожил свою же БМП-2.

В качестве доказательства приводится видео боя, на котором видно, что на прямом участке сельской дороги лицом к лицу столкнулись украинская ББМ «Козак» и российская БМП-3. С прилегающей дороги вдруг выезжает БМП-2, а БМП-3 начинает плотно отрабатывать по внезапному препятствию. Украинский «Козак» в это время на достаточно большой скорости сдает задом, чтобы уйти подальше от перекрестка.

Правда

На самом деле Геращенко выдает за «дружественный огонь» планомерную работу по зачистке курского приграничья от украинских подразделений. Российская БМП-3 уничтожила украинскую БМП-2, которая вылезла на перекресток, чтобы прикрыть отход менее защищенной ББМ «Козак», в которой, по всей видимости, ехали какие-то более ценные для командования кадры.

На «Козак» устанавливают пулеметы калибра либо 7,62, либо 12,7 миллиметра. Броня этих машин соответствует первому уровню стандарта STANAG 4569, то есть она способна останавливать пули калибра от 5,56 до 7,62 миллиметра на дистанциях более 30 метров. В арсенале БМП-3 есть автоматическая пушка 100-миллиметрового калибра, мощь которой значительно превосходит защитные возможности «Козака». Поэтому БМП-2, тоже украинский, вылетел на помощь легкобронированной технике.

Украинские источники считают, что БМП-2 была российской, так как на передней части машины отчетлива видна латинская буква V, которую используют ВС России в зоне СВО. Однако это вовсе не V. Этот тактический знак ВС России во время операции в Курской области не применяют.

Как ранее писал военкор Роман Алехин, ВСУ используют в Курской области технику с тактическим знаком «белый треугольник». Такие знаки нанесены на различную технику, и если на вертикальных поверхностях этот треугольник направлен острым углом вверх, то на горизонтальных — капот, крыша — возможны варианты как острым концом вперед, так и назад.

На БМП-2 как раз треугольник нанесен острым концом вперед, а перемычка между верхними углами оказалась скрыта за стволом пушки. Именно поэтому возникла иллюзия перестрелки между российскими боевыми машинами.

Стоит отметить, что в тот день в Русской Конопельке была уничтожена не только вражеская БМП-2, но также три ББМ «Козак», БМП M113 и до 60 человек личного состава ВСУ. Это нашло отражение в сводке Минобороны России за 20 августа.

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