Фейк: воронежцам предложили поселить у себя судимых участников СВО для адаптации

Неизвестные авторы опубликовали в воронежских Telegram-каналах поддельные листовки от лица регионального филиала фонда «Защитники Отечества» по запуску программы адаптации ранее судимых ветеранов СВО. Создатели вброса предложили горожанам поселить бывших военных у себя за выплаты в 100 тысяч рублей.

Фейк

Воронежский филиал фонда «Защитники Отечества» якобы запустил программу «Отечественная» для адаптации ранее судимых участников специальной военной операции. Горожанам с квартирами площадью более 80 квадратных метров предложили разместить бывших бойцов у себя на шесть месяцев и получить выплату в 100 тысяч рублей .

Правда

Создатели поддельных листовок даже не потрудились хорошо оформить работу. Шрифты о мерах поддержки сильно отличаются от основного, а надпись «1 июня» налезла на фон.

Основой для криво сделанной подделки стал оригинальный плакат на странице регионального отделения фонда, где указан график работы.

Кроме того, совершенно непонятно, на каком правовом основании гражданам предлагается предоставлять жилье для ветеранов: сама формулировка «меры» выглядит нелепой и абсурдной, на что указали жители региона в комментариях.

Воронежский филиал «Защитников Отечества» о запуске подобной программы не сообщал. Более того, 1 июня организация отметила свое трехлетие.

Именно в эту дату появилась подделка, чтобы омрачить праздник и подорвать доверие к фонду, который в действительности помогает участникам специальной военной операции.

В жилье получивших инвалидность бойцов устанавливают пандусы, поручни и подъемники, всем вернувшимся из зоны проведения спецоперации помогают в трудоустройстве через социальные контракты или переподготовку. Кроме того, фонд занимается оформлением выплат и льгот.

Для бойцов из Воронежской области каждый год службы засчитывается за два года страхового стажа, что увеличивает размер пенсии. Участники боевых действий ежемесячно получают дополнительные выплаты или компенсации, если они получили травму.

На семьи распространяется единовременное пособие на детей до 17 лет, беременные жены мобилизованных получают выплату и ежемесячное пособие после рождения ребенка.

Кроме того, ветеранов обеспечивают техническими средствами реабилитации и протезами, они могут пройти санаторно-курортное лечение с бесплатным проездом туда и обратно. За каждым участником СВО или его семьей закреплен персональный куратор, который помогает с оформлением документов.

Также с сентября 2026 года вступает в силу норма об обязательном квотировании рабочих мест для ветеранов СВО. Крупные предприятия региона зарезервируют 1% вакансий специально для них.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.